Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
01:19 02.02.2026

Содружеский разговор: оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
Удастся ли остановить денонсацию соглашений с содружеством

Владислав Петров
1 февраля 2026

Молдавская оппозиция хочет инициировать референдум, чтобы не допустить выхода республики из СНГ. Для этого ей нужно собрать 100 тыс. подписей. Согласно опросам, значительная часть населения - против разрыва связей с содружеством, а власти попытками навязать европейский путь усиливают раскол общества. Однако есть риск, что провести референдум правящие круги не дадут. У них много рычагов для срыва инициативы: в частности, они могут не признать подписи или отказаться регистрировать в ЦИК инициативную группу. Эксперты считают, что выход из СНГ навредит сельскому хозяйству, а товары из ЕС вытеснят молдавские на внутреннем рынке.

Кто в Молдавии выступает за участие в СНГ

Заявление властей Молдавии о выходе из СНГ вызвало недовольство со стороны оппозиции. На этом фоне партия "Будущее Молдовы" собирается начать сбор подписей - это позволит им потребовать от властей проведения консультативного референдума. На нем уже жители страны ответят на вопрос, стоит ли Кишиневу покидать содружество. Согласно закону, фракции нужно собрать 100 тыс. подписей.

- Председатель партии Василий Тарлев использует как минимум парламентскую трибуну для жесткой и принципиальной позиции, внесет официальные обращения и инициирует сбор подписей граждан, - сообщили "Известиям" во фракции.

"Будущее Молдовы" в 2025 году вошла в состав Патриотического блока для участия в выборах - у него 26 мандатов в 101-местном парламенте.

В Молдавии наблюдается сильная поляризация общества, а вопрос относительно участия республики в СНГ это лишь подтверждает. Прошлые опросы показывали, что против выхода из Содружества Независимых Государств выступают 30–50% населения. Между тем опыт проведения референдумов у Молдавии небольшой: в 2024-м прошел конституционный референдум, по итогам власти зафиксировали вхождение в ЕС в качестве одной из основных целей внешней политики. При этом за вступление высказались 50,35%, против - 49,65%. Выход из СНГ лишь усилит раскол, уверен депутат парламента и бывший премьер Василий Тарлев.

Впрочем, часть оппозиции считает, что правящая партия не разрешит проведения референдума по поводу участия в СНГ.

- Эти подписи просто не признают в ЦИК, либо инициативную группу не зарегистрируют, либо служба информации и безопасности обнаружит некое внешнее финансирование от кого угодно, - заявил "Известиям" депутат от Партии социалистов (входит в Патриотический блок) Богдан Цырдя.

По его словам, даже если референдум удастся провести и большинство проголосует против выхода из СНГ, то Конституционный суд не признает результат. Причина - судьи подконтрольны партии "Действие и солидарность" и, прежде всего, президенту Майе Санду, считает Цырдя. Более того, Молдавия - страна-кандидат на вступление в ЕС, и ее внешнюю политику, по его словам, полностью координирует Еврокомиссия. Кроме того, консультативный референдум - это, по сути, соцопрос, к которому власти не обязаны прислушаться.

Проблемы в связи с выходом из содружества

Молдавия в ближайшее время планирует денонсировать три основополагающих документа: устав СНГ, соглашение о создании содружества и приложение к нему.

- Необходимые документы направлены на согласование в национальные институты, - заявили "Известиям" в МИД Молдавии. - После завершения правительственных процедур согласования, которые планируется завершить к середине февраля 2026 года, документы будут представлены на утверждение парламенту в начале новой сессии, где окончательное решение примут депутаты.

Голосование в парламенте состоится в конце февраля или в начале марта. Затем денонсацию утверждает президент Молдавии, после чего МИД республики направит официальную ноту о выходе. Вся процедура завершится по истечении года.

Тем не менее в Молдавии не хотят выходить из всех соглашений, поскольку ряд договоренностей республике выгоден. Но страна до сих пор не озвучила конкретных соглашений, которые разрывать не станет. Другое дело, что стране могут и не позволить остаться в ряде договоров. Например, в таможенных соглашениях, а значит никаких льгот Кишиневу предоставлять не будут, что сильно ударит по экспорту.

- Необходимо искать новые рынки, но не взамен уже существующих, - заявил "Известиям" Василий Тарлев. - Я знаю, как много стран мечтают попасть на те рынки, от которых сегодня Молдова сама отворачивается, это нерационально.

Тарлев подчеркнул: нужно торговать там, где есть спрос на молдавскую продукцию, где ее знают и покупают. Если Молдавия выйдет из СНГ, это станет грубой ошибкой, подчеркнул бывший премьер-министр.

- СНГ - это не только Россия, это также Беларусь, Казахстан, Азербайджан и другие государства, с которыми Молдова осуществляет беспошлинную торговлю благодаря действию соглашений о свободной торговле, - добавил Тарлев. - Отказываться от этих рынков - значит сознательно ослаблять собственную экономику.

Доля торговли со странами СНГ весьма значительна в общем балансе Молдавии. По данным Национального бюро статистики республики, экспорт товаров в страны содружества в 2024-м составил $241,6 млн. Прежде всего пострадают сельскохозяйственные производители, рассказала "Известиям" профессор РАНХиГС при президенте РФ, главный научный сотрудник РГГУ Наталья Харитонова.

По разным оценкам, в I квартале в 2024 года более 70% молдавских яблок экспортировали в Россию и страны СНГ. На долю РФ пришлось около 60% этого объема (27 тыс. т). Выход Молдавии из содружества входящие в него страны почти и не ощутят, так как она не производит чего-то оригинального, добавила Харитонова. Система квотирования в ЕС очень жесткая, у Европы нет нужды в молдавской продукции. В ЕС и так производят все статьи экспорта, которые есть в Молдавии, подчеркнула эксперт.

Проблемы есть и с импортом. Товары стран Евросоюза вытесняют молдавские. К примеру, в 2025-м бывший президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что яблоки молдаван оказываются на свалке, а супермаркеты полны импортных фруктов. По словам местных жителей, в кишиневских магазинах продаются в основном польские яблоки, молдавские можно купить только на городских рынках.

Кроме того, Молдавия закупает у стран СНГ по приемлемой цене металлы, древесину и удобрения. В 2023 году доля России в импорте минеральных удобрений в республику составляла почти 43% от общего объема (238,4 тыс. т). По данным на 2021-й, доля СНГ в импорте металлов в Молдавию составляла 48,2% ($143 млн), а древесины - 65,4% ($167 млн).

Но есть и другая точка зрения, согласно которой выход из СНГ не станет шоком для страны, ведь она уже несколько лет живет в логике экономической переориентации. Поэтому выход из содружества носит скорее символический характер и фиксирует сложившуюся реальность, рассказал "Известиям" директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. По его словам, главным ограничением для молдавского экспорта остается не спрос, а необходимость соответствовать стандартам качества ЕС, что требует времени и инвестиций.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769984340


