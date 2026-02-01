 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 02.02.2026
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
19:04  Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
00:05  Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
13:32  В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
03:23  Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)
02:58  "Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев
00:05  Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
Пятница, 30.01.2026
22:07  У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
20:47  Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
17:33  Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
13:23  Британия: "величие проявляется больше в амбициях", - Олег Яновский
04:09  Что происходило в сфере автомобильных грузоперевозок в Узбекистане
02:17  Слава туркменских скакунов на международной арене неуклонно растет
00:05  ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
Четверг, 29.01.2026
22:25  Постпред Китая при ООН предостерег от военной авантюры против Ирана
19:26  Дело №Р-7/25: разъяснения о трудовой миграции. Как Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС
13:52  В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"
12:38  Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:46  Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:05  Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
Среда, 28.01.2026
23:35  Взгляд: Как США копают под Китай через Иран
16:38  ФСК: Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки
14:35  Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе, - Виктория Панфилова
01:47  Ташкент. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев озвучил конкретные причины кадровых чисток
00:50  Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода
00:05  Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Вторник, 27.01.2026
23:45  Шавкат Мирзиеев принял гендиректора "Росатома". В чем уникальность проекта интегрированной АЭС в Узбекистане
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
19:42  Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
16:29  Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик, - Азиз Абдраимов
15:02  Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
14:32  НГ: Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами
13:10  Блейз Метревели – гремучая смесь русофобии, - П.В. Густерин
03:53  Золото – лакмусовая бумажка международной напряженности, - Валентин Катасонов
02:10  Минобороны России запустило мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть"
00:05  ВС РФ наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января
Понедельник, 26.01.2026
21:26  Таджикистан, вы в курсе, что Россия с вами? Почему Москва недостаточно занимается саморекламой в ЦА
19:57  НГ: Туркменский нейтралитет испытывают на прочность
15:47  Зам.директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначена Айнура Усенбекова
15:39  Узбекский дипломат Нурали Ирзаев назначен заместителем Сунь Вэйдуня - генсека Секретариата формата "ЦА – Китай"
15:27  В Таджикистане обсуждены итоги развития страны в 2025 году и определены основные задачи на 2026 год
14:58  Руслан Чагаев предложил Николаю Валуеву матч-реванш по геополитике
01:16  Таджикистан: Об экспорте электроэнергии в Афганистан, - Камолидин Сирожидинов
00:50  Гренландия: ключевой плацдарм в новой геополитической битве за Арктику
00:05  ВС РФ на подступах к Константиновке и Ореховскому укрепрайону – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 25.01.2026
20:48  Kun.uz сообщил об аресте бывших руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:02  КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
18:31  Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева
16:11  В Ташкенте жители выступили против эксперимента МинстройЖКХ по передачи домов УК без согласия жителей
15:04  Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
Квалифицированные специалисты продолжают уезжать за границу в поисках заработка

Андрей Васильевич Захватов
эксперт по Центральной Азии
01.02.2026

С 26 января в Таджикистане начались пресс-конференции руководителей министерств и ведомств, которые проводятся 22-й год и являются важной частью информационной политики республики. Получить журналистам исчерпывающие сведения, как и в большинстве стран, в Таджикистане проблематично. Тем не менее такие встречи являются одним из основных каналов прямого диалога государственных структур со СМИ. На них поднимаются самые разные проблемы.

Вряд ли у кого-то найдутся возражения против известного утверждения "Чтобы что-то купить, нужно что-то продать". Действительно, чтобы купить – нужны деньги, и их надо где-то позаимствовать или заработать. В последние годы Таджикистан, где импорт (купить) в разы превышает экспорт (продать), выручают денежные переводы трудовых мигрантов (см. "НГ" от 13.07.25). По признанным данным, объем их денежных переводов в 2024 году достиг 45% от ВВП республики. С одной стороны, Таджикистан занимает ведущее место в мире по доле денежных переводов в ВВП, и кто-то может утверждать, что экспорт рабочей силы – это государству выгодно и разумно (хотя люди едут за свой счет). С другой стороны, трудовая миграция зависит от принимающих стран, и именно здесь начинается разговор о серьезных рисках – если денежные переводы сократились или в страну вернулось несколько сотен тысяч мигрантов, в стране начнутся необратимые политические последствия. Поэтому инвесторам, умеющим считать свои деньги, важно знать, куда, во что и с какими рисками вкладывать деньги.

Эксперт по трудовой миграции из Уральского федерального университета Екатеринбурга Анастасия Фаизова также усматривает системную зависимость экономики Таджикистана от переводов мигрантов и полагает, что "высокий объем денежных переводов – симптом, а не успех. Естественно, что часть денег мигрантов трансформируется из средства выживания в инструмент развития. Но если низкая инфляция в официальной статистике контрастирует с высокой стоимостью кредитов, это блокирует инвестиции мигрантов в бизнес, обрекая экономику не на развитие, а на потребление и импорт. Управление миграцией должно смещаться в сторону создания механизмов для инвестирования сбережений в производство внутри страны. Иначе уязвимость сохранится, несмотря на все декларируемые успехи".

Официальной статистике принято верить даже в наше турбулентное время, и основную картину состояния экономики страны дает именно статистика. Если экономике удалось адаптироваться к новым условиям и сохранить позитивную динамику – успехи государственного управления можно только приветствовать. Автор совершенно не подозревает Агентство Таджикистана по статистике в искажении цифр. Но стоит привести официальные цифры. Уровень инфляции в потребительском секторе Таджикистана в 2025 году составил рекордно низкую даже в мировом масштабе цифру – 3,5%. Это существенно ниже официальной инфляции в России, цифра названа Агентством по статистике Таджикистана, и ей следует верить. Однако сомнения остаются, поскольку верить в официоз мешают два фактора – названная цифра рекордно низкой инфляции удобна перед транзитом власти в Таджикистане и совершенно не сопоставима с высокими ставками кредитов банков, достигающих 20% и более. Дело в том, что в устойчивых экономиках развитых стран банковские кредиты обычно немного выше уровня инфляции – это позволяет банкам покрывать издержки и получать доходность. В развивающихся странах проценты кредитов, конечно, выше процента инфляции, но если они выше в 6–8 раз – появляются вопросы.

Заявлено, что экономика в 2025 году показала рост на 8,4%, а доля сельского, лесного хозяйства и рыболовства в ВВП составила 21,9%. В торговле, общественном питании и ремонте автомобилей – 16,5%. Доля промышленности – 16,2%, налоги в сфере продуктов – 10,3%. Не будем, впрочем, делать акцент на том, что ремонт авто соседствует с общепитом, но заметим, что, согласно той же логике, деньги трудовых мигрантов присутствуют практически в каждой (!) отрасли экономики.

Но власть "не замечает", что именно от трудовых мигрантов поступают в республику немалые деньги. Между тем трудовые мигранты, в том числе квалифицированные специалисты, продолжают уезжать за границу. Естественно, что ставка на добычу и экспорт полезных ископаемых и драгметаллов – тактика совершенно верная. Однако золота в Таджикистане не так много, а прогресс и развитие технологий свидетельствуют о том, что многие виды сырья как источника богатства стран становятся намного дешевле.

Говоря об экономике, стоит затронуть туризм, на развитие которого уже взяли курс в Узбекистане. К примеру, затраты туристов в недельной поездке из России в Таджикистан намного ниже, чем в Европе: перелет в оба конца стоит в среднем 500 долл., гостиница 300, транспорт 100, еда 200, экскурсии 100, развлечения и сувениры 100 долл. Итого минимум 1300 долл. Цифры, конечно, могут несколько меняться. Но если Таджикистан посетит за год 1 млн настоящих туристов, а не родственников, не своих мелких бизнесменов и не студентов на каникулах, то каждый день, включая праздники и выходные дни, в страну прилетит 2700 человек и столько же улетит. А это 24 самолета "Боинг 737–900", и в каждом 220 мест. При этом 1 млн туристов оставит в стране почти 1 млрд нужных для развития долларов.

Таджикистан – стратегический партнер России, поэтому хотелось бы, чтобы республика не просто декларировала успехи, но и реально демонстрировала их. В том числе – на пресс-конференциях.

Источник - НГ
