ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
04:40 02.02.2026

ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев под Сталинградом

2 февраля 2026

В ноябре 1942 года, во время блокады Сталинграда, настроения в рядах фашистских солдат были антивоенными. Об этом говорится в рассекреченном докладе советского разведчика Павла Судоплатова, опубликованном 2 февраля на сайте ФСБ России (http://www.fsb.ru/).

Рассекреченный отчет был представлен Судоплатовым 18 ноября 1942 года, накануне контрнаступления Красной армии под Сталинградом (операция "Уран"). Документ содержит разведывательную сводку "О положении в оккупированных районах Сталинградской и Ростовской областей, Северного Кавказа и Калмыцкой АССР".

"Среди немецких и итальянских солдат на Сталинградском фронте отмечаются антивоенные настроения и дезертирство. [...] Немец-дезертир в беседе с источником говорил: [...] "Если русские пойдут вперед, то немецкие солдаты подымут руки", - говорится в отчете.

Согласно материалам, многие итальянские солдаты тоже высказывали антивоенные настроения, жалуясь, что не были дома по шесть–семь лет, или что не хотели идти на фронт. Аналогичные настроения Судоплатов прослеживал и у румынских военнослужащих.

"Из разговоров с солдатами румынской, итальянской и австрийской национальностей видно, что немцы не доверяют им, боевые порядки на линии фронта строят таким образом, чтобы наблюдать за своими "союзниками", - отчитался своими наблюдениями старший майор в документе.

Судоплатов также написал в отчете, что "оккупанты боятся предстоящей зимы и в связи с этим испытывают животный страх". Противник опасался наступления русских солдат из-за морозов.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) 18 декабря распространила рассекреченные архивные документы с информацией о зверствах поляков в Восточной Пруссии. Согласно материалам ведомства, после окончания Второй мировой войны поляки грабили немцев и убивали их. Местные власти объясняли преступления местью за злодеяния нацистов.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769996400


