РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
06:24 02.02.2026

Эксперты оценили решение ОПЕК+ и России не менять объемы добычи нефти

Сергей Тихонов
01.02.2026

Решение восьми ведущих стран ОПЕК+, включая Россию, не менять параметры ранее принятых соглашений и оставить неизменной квоту добычи нефти на март, отражает неопределенное состояние рынка. Сейчас он больше зависит от геополитики нежели от реального спроса и предложения нефти. Такое мнение высказали опрошенные "РГ" эксперты.

Кроме России в восьмерку ОПЕК+ входят: Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. В конце прошлого года восьмерка договорилась не увеличивать добычу нефти в январе - марте 2026 года. Эти страны участвовали в добровольном дополнительном сокращении добычи нефти в 2023 и 2024 годах - на 1,6 и 2,2 млн баррелей в сутки.

По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, альянс оправданно продолжает придерживаться консервативной стратегии. Сейчас к этому добавилась геополитика, на фоне очередной конфронтации Ирана и США нефтяные цены подросли. Сохраняются риски эскалации конфликта, в том числе перекрытия Ираном Ормузского пролива, что в моменте может подбросить котировки барреля очень сильно. Что-то менять в этой ситуации - нет никакого смысла. К тому же Саудовская Аравия, как наиболее важный сейчас участник ОПЕК+, по-прежнему находится в определенной нерешительности относительно необходимости ценовой войны с США. Американская сланцевая добыча показала, что недолгими падениями котировок ее не остановить, а устраивать долгую историю с игрой на понижение никому не хочется. От нефтяных доходов зависят бюджеты почти всех крупных участников сделки ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию. Поэтому в сложившейся сейчас ситуации куда уместнее ничего не делать и подождать, воспользовавшись бесплатным бонусом от Ирана и США в виде неожиданного роста котировок. И посмотреть, как эта американо-иранская история будет развиваться, также как и ситуация с поставками нефти с Каспия, добычей и экспортом нефти в Казахстане и прочими моментами, связанными с геополитикой. Поэтому решение восьмерки ОПЕК+ - выдержанное, аккуратное, ожидаемое и правильное.

Схожую точку зрения высказал эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Он считает, что на эскалации конфликта США и Ирана цены на нефть могут быть на уровне выше ожидаемого в течение двух месяцев. Потом обязательно упадут, вне зависимости от того, чем закончится или не закончится конфликт на Ближнем Востоке. В случае ударов США по Ирану и роста котировок барреля ОПЕК+ в дальнейшем получит карт-бланш на увеличение квот добычи, чтобы заместить Китаю выпадающие объемы импорта нефти. А сейчас увеличивать производство не было никакого смысла. Как, впрочем, и сокращать - рынок бы просто не заметил этих решений ОПЕК+ на фоне растущей напряженности.

При этом эксперт подчеркивает, что эпоха высоких цен на нефть подошла к концу и, как бы ни развивались события, во второй половине 2026 года мы увидим цены 55 долл. за баррель и ниже. И изменить эту ситуацию ОПЕК+ уже будет не в силах.

Здесь стоит напомнить, что в конце прошлого года и начале января уже делались прогнозы, что ОПЕК+ пересмотрит свои планы из-за проседания котировок барреля (сорт Brent подошел близко к уровню 50-55 долл.). Но из-за действий США против нефтяного экспорта Венесуэлы и вновь растущей напряженности вокруг Ирана цены на нефть к началу февраля вернулись к 70 долл. за баррель, что сделало ненужным вмешательство ОПЕК+ в балансировку рынка.

Дальнейшее поведение котировок будет зависеть от развития конфликта США и Ирана. Военные действия США могут в моменте подтолкнуть цены Brent к 80 долл. за баррель. Перекрытие Ираном Ормузского пролива - к 90 и 100 долл. за баррель, поскольку через него проходит около трети всего мирового экспорта нефти. Затухание конфликта и нормализация отношений - заставит котировки откатиться обратно к 50-55 долл. за баррель.

При этом, с точки зрения баланса спроса и предложения, на рынке пока особенно ситуация не поменялась, ожидается избыток нефти. Более того, рост цен в пределах до 70 долл. за Brent снизит привлекательность нефти для Китая, закупавшего ее для заполнения своих хранилищ, то есть уменьшит спрос. По январской оценке Минэнерго США, профицит мирового предложения нефти в 2026 году составит 2,8 млн баррелей в сутки.

При этом ОПЕК+ до сих пор продолжает сильно опережать свой собственный план по наращиванию добычи нефти. Изначально планировалось, что восьмерка ОПЕК+ выйдет из добровольных сокращений в 2,2 млн баррелей в сутки к сентябрю 2026 года, но по факту это получилось сделать к октябрю 2025 года. После этого участники сделки начали выходить из первоначального добровольного сокращения добычи на 1,6 млн баррелей в сутки. Сейчас восьмерке осталось вернуть на рынок около 1,21 млн баррелей в сутки, но рост производства приостановлен. Квота добычи России сейчас составляет 9,574 млн баррелей в сутки. Неисполненных обязательств по компенсации ранее превышенных квот альянса со стороны России не осталось.

Следующая встреча восьмерки ОПЕК+ состоится 1 марта 2026 года.

Источник - РГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770002640


