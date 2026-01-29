Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

14:37 02.02.2026

29.01.2026



Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.



Стороны подчеркнули символичность нынешнего заседания, которое проходит в преддверие священного месяца Рамазан и 30-летия Договора о вечной дружбе и сотрудничестве между двумя странами.



С удовлетворением отмечено динамичное развитие политического диалога, схожесть позиций по международным проблемам.



