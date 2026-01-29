|Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
14:37 02.02.2026
Президенты Узбекистана и Турции обозначили приоритеты дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнерства
29.01.2026
Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.
Стороны подчеркнули символичность нынешнего заседания, которое проходит в преддверие священного месяца Рамазан и 30-летия Договора о вечной дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
С удовлетворением отмечено динамичное развитие политического диалога, схожесть позиций по международным проблемам.
Достигнута договоренность о продолжении взаимной поддержки в рамках Организации Объединенных Наций, Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества и других структур.
Активизировались межпарламентские связи, в том числе по линии групп дружбы.
Последовательно растут объемы взаимной торговли, количество совместных предприятий и проектов с ведущими компаниями Турции.
Поставлена задача по доведению товарооборота до 5 миллиардов долларов в ближайшие годы, в том числе за счет расширения перечня товаров в рамках Соглашения о преференциальной торговле.
В рамках подготовки к визиту были определены новые приоритетные направления промышленной кооперации, которые будут осуществляться на основе отдельной программы.
Отмечен также огромный потенциал межрегионального сотрудничества. До конца года делегации всех областей Узбекистана посетят Турцию в целях формирования портфеля проектов с партнерскими регионами.
Подчеркнута востребованность внедрения передового турецкого опыта в сфере сельского хозяйства, садоводства здравоохранения, медицинского туризма.
Особое внимание уделено развитию взаимодействия в области туризма, проведению театральных фестивалей и недель культуры, совместного производства исторических фильмов и реставрации объектов культурного наследия.
В целях углубления сотрудничества в образовательной сфере условлено провести весной этого года в городе Бухаре четвертый Форум ректоров.
Были также заслушаны доклады сопредседателей Совместной межправительственной комиссии по перспективным направлениям многопланового партнерства.
По итогам заседания правительствам поручено утвердить "дорожную карту" по реализации принятых решений.
В завершение Шавкат Мирзиеев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с визитом Узбекистан.