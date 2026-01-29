|Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:48 02.02.2026
Утвержден символ празднования 35-летия Государственной независимости Республики Таджикистан
29.01.2026
город Душанбе
Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон, утвердил символ "35-летия государственной независимости Республики Таджикистан".
Символ выполнен в круглой форме и украшен позолотой, по его окружности нанесены надписи на таджикском и английском языках "Государственная независимость Республики Таджикистан" и цифры "1991–2026".
В центре символа размещено изображение "Комплекса Истиклол", которое олицетворяет возрождение национального государственности, символизирует свободу, независимость и гармоничное развитие Таджикистана.
На фоне символа отражен блеск солнечного луча на чистом небе, что символизирует свет, мир и светлое будущее страны.
Изображения гор и ледников, воды, деревьев и зеленых пастбищ, размещенные на символе, отражают глобальные инициативы Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона в сфере воды и сохранения ледников, а также символизируют зеленый климат и богатые природные ресурсы Таджикистана.
Изображения дорог, туннелей и гидроэлектростанций, дополняющие символ, олицетворяют достижения периода независимости и стратегические национальные цели страны.
Кроме того, справа от символа размещена цифра 35, выполненная в цветах государственного флага, что указывает на год празднования.
Министерства и ведомства, организации и учреждения, органы исполнительной власти областей, городов и районов, а также средства массовой информации могут широко использовать утвержденный символ.