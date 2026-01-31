Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин

Силы Запада против США – империя должна пасть?

Пророчества для Трампа могут сбыться



31.01.2026 | Платон БЕСЕДИН



Две новых точки напряжения для Дональда Трампа в медийном поле. И это не Украина. Их, точек напряжения, на самом деле, куда больше, но активизировались две. Одна – внутренняя, другая – внешняя. Это соответственно Миннесота, где проходят массовые протесты против мигрантской политики Вашингтона, и Гренландия, которую очень хочет Трамп. Ну и его окружение, ясное дело. Гренландия интересна как плацдарм для контроля над близлежащими регионами и как место для выкачки ресурсов. С Миннесотой все проще: там просто должно быть спокойно, а не вот это вот все.



Я далек от политологии, вернее той ее разновидности, которой нас кормят по ТВ и в соцсетях, так что старые новые разговоры о загнивающем Западе и Америке, которая не сегодня, так завтра падет, считаю, мягко выражаясь, излишне оптимистичными и несостоятельными. Мы уже видели, как активисты BLM громили и жгли города. Наблюдали мы и за тем, как беспощадные вертухаи расстреливали людей, штурмующих Капитолий – сторонников Трампа, между прочим, расстреливали.



Но ничего, Вашингтон по-прежнему стоит, хотя было замечательно наблюдать, как Первый канал в кое-то веки сообразил и дал в конце второго "Брата" под песню "Гудбай, Америка!" кадры с погромами в США. Это было умно и тонко; в кое-то веки. И все же справились звездно-полосатые эквилибристы. Более того, Америка сейчас находится в прайме и давит, и качает права, и нефть тоже качает, даже из Венесуэлы, и добывает редкоземельные металлы.



Вообще там странная компания подобралась. Два техномагната, которые хотят получить абсолютную власть, и они, я о Маске и Тиле, куда более амбициозны, чем кто-либо. Ничего, кроме рабства для остальных, их не устроит. Покорять, подчинять – таковы методы. Можно продолжать дальше, но portrait of American family, как сказал бы Мэрилин Мэнсон, уже очевиден. Ну и Трамп, конечно – взрыв!



Казалось бы, все схвачено, однако у этой группировки может быть обнаружено слабое место: они думают, что они неуязвимы, и они хотят слишком много. Гренландия, о которой говорят, но которая не отдается, похожа на фетиш, однако и стена на границе с Мексикой, о которой ранее заявлял Трамп, поначалу виделась многим несбыточной. Готова ли отдать Европа роскошный, пусть и ледяной остров? Полагаю, что нет, конечно, но тут возникает вопрос: а кто ее, собственно, будет спрашивать? На первый взгляд все выглядит так, будто Европа находится в тотальном подчинении у США. Что сказал господин из Белого дома, то и сделают. Да и кому там возражать? Персонажам вроде Мерца и Макрона? Так и хочется крикнуть: де Голля на него нет! Не воскресишь.



Однако унижение не может быть вечным. Рано или поздно рабы если не восстают, то хотя бы пытаются восстать. В 2024 году на экраны вышел фильм Алекса Гарленда Civil war (у нас его перевели как "Падение империи") – и это весьма любопытная работа. Я сейчас не о скрытых смыслах, которые там, несомненно, есть (об этом можно прочесть в моих детальных разборах), хотя лишний раз подчеркну, что героиня Кирстен Данст, сталкивающая с бездной, которая также смотрит в нее, прекрасна – нет, я об очевидном.



О том, что, согласно сюжету, в Америке начинается гражданская война. Повстанцы из штатов Калифорния и Техас (в реальности это очень разные штаты и соответственно их население тоже) идут штурмом на Вашингтон, чтобы по итогу пристрелить американского президента, очень похожего на Трампа. Спойлер (ха-ха!): им это удается. Вот только эти странные повстанцы называются Силами Запада и выглядят не как реднеки с ножами, кольтами и винтовками М16, а как реальная армия. Почему? Да потому что это и есть армия. Конкретно – так режиссер представил НАТО, атакующий Вашингтон. А начиналось там как раз-таки все с мигрантского вопроса в том числе.



Алексу Гарленду дали деньги на то, чтобы он снял антитрампистский фильм, но как большой художник он сделал куда более умное кино – о том, что Запад вовсе не коллективен и не един и однажды противоречия могут перерасти в открытый конфликт. О том, что сама Америка разрознена и American dream мертва. Подобное выглядит как фантастика, но я точно знаю, что умное кино – это в определенном смысле, при некоторых факторах, пророчество. Особенно, если помочь ему сбыться. Мы и, правда, могли бы тому помочь и написать свой сценарий. Как пел один рыжий когда-то: "And history hides the lies of our civil wars" – и ложь должна быть раскрыта.