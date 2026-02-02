СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке

Пресс-бюро СВР России,

Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР сведениям, администрация Э. Макрона лихорадочно ищет возможности для "политического реванша" в Африке. Действительно, в последние годы Париж понес на континенте впечатляющие "потери", если так можно назвать приход к власти в целом ряде стран из числа бывших французских колоний в Африке патриотических сил, ставящих во главу угла интересы народа и не желающих служить марионетками финансово-политической олигархии французских глобалистов. То ли вдохновившись американской операцией по захвату президента Венесуэлы Н. Мадуро, то ли вообразив себя вершителем судеб африканских народов, Макрон санкционировал своим спецслужбам запуск плана по ликвидации "неугодных лидеров" Африки.



Уже установлена причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января с.г., которую, к счастью, удалось предотвратить. Мятежникам ставилась задача убить президента И. Траоре, являющегося одним из лидеров борьбы с неоколониализмом. По расчетам Парижа, это не только привело бы к власти лояльные Франции силы в Уагадугу, но и нанесло бы удар по всем сторонникам суверенитета и идеологии панафриканизма на континенте.



Несмотря на провал своего преступного замысла, рафинированные расисты из Парижа не опускают руки. В центре их внимания - дестабилизация обстановки в "неугодных странах" Сахаро-Сахельской зоны с помощью местных террористических группировок и, конечно, украинского режима, снабжающего боевиков беспилотниками и инструкторами. Главный удар этой шайки направлен против Мали. Атаки на бензовозы, попытки блокады малийских городов, террор против мирных жителей - все это служит одной цели: создать условия для свержения президента А. Гоиты. В Париже продолжают искать возможности посеять хаос и в Центральноафриканской республике.



Другой предмет деструктивного внимания руководства Франции - Мадагаскар, где в октябре 2025 г. к власти пришли силы, взявшие курс на развитие отношений с БРИКС. В Париже прорабатывают пути свержения нового президента страны М. Рандрианирины и "восстановления лояльного режима".



По существу, Франция перешла к прямой поддержке террористов различных мастей, которые становятся ее основными союзниками на Африканском континенте. Тем очевиднее политическое банкротство линии Макрона, которому не удается избавить Францию в Африке от репутации метрополии-паразита, обкрадывающего бывшие колонии и препятствующего их развитию.



