Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля

00:05 03.02.2026 ВС РФ активизировались в направлении Великого Бурлука на севере Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 2 февраля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 2 февраля в разрезе СВО. Русские войска возобновили активные действия на Великобурлукском участке Харьковского направления. Издание The Military Watch Magazine констатировало, что ядро бронетанкового парка ВСУ пребывает в плачевном техническом состоянии. На Украине и в ЕС в унисон заговорили о том, что незалежная остро нуждается в мире и готова к уступкам. Русские ракетчики за одни сутки добились рекорда результативности, уничтожив батарею С-300 в полном составе и 3 РСЗО HIMARS.







А вот и сюрпризы



Части ГрВ "Север" ВС РФ резко активизировали наступательные действия на Великобурлукском участке Харьковского направления. Длительная оперативная пауза подошла к концу. Русская армия заняла село Амбарное и готовится к штурму Чугуновки и Хатнего. Все это вновь создает угрозу для крупного села и райцентра Великий Бурлук, в котором до сих пор находятся КП и подразделения управления частей ВСУ, действовавших в Волчанске.



При этом, овладев Амбарным, наши войска упираются в полноценную полосу полевых фортификаций, которую противник заблаговременно подготовил. Но, учитывая тот факт, что бойцы группировки ВС РФ "Север" также активно атакуют по обоим берегам Северского Донца юго-западнее Волчанска, ценность этих укреплений для украинской стороны частично утрачивается. То, что ВСУ испытывают острейший дефицит пехоты, не является ни для кого секретом, даже официальные спикеры незалежной частенько заявляют о катастрофичности положения. Следовательно, русские штурмовики с высокой долей вероятности, уперевшись в сеть фортификаций, не встретят сплошной обороны неприятеля. Подобная тактика, подразумевающая "усыпление и активизацию" того или иного участка, часто применяется ВС РФ как раз для того, чтобы, дождавшись снятия Киевом сил с нужной позиции, снова атаковать ее в более выгодных условиях.



Активность в районе Великого Бурлука является частью общего плана по "срезанию угла" территории Украины на северо-востоке Харьковской области. Если при описании маневра по обходу оборонительной сети, прикрывающей Белый Колодезь, дальнейшее развитие событий, как сообщала редакция Readovka, было неочевидным, то с подключением к делу Великобурлукского участка замысел ВС РФ обретает конкретику. Задача ГрВ "Север" – растащить оборонительные порядки ВСУ, развернутые к западу от Белого Колодезя для минимального прикрытия Великого Бурлука. С прореживанием там состава обороны неприятеля темп нашего продвижения ускорится, что грозит незалежной выходом русских подразделений в тыл оборонительной системы, возведенной для прикрытия Белого Колодезя. Это также является угрозой и Великому Бурлуку ввиду относительной компактности театра боевых действий в восточном секторе Харьковского направления. Если обрисовать промежуточную задачу ВС РФ, то это выход на соединение сил, действующих от Волчанска и от границы Валуйского района Белгородской области, что приведет к "срезанию треугольника" Волчанского и Великобурлукского районов Харьковщины. Однако на данный момент неизвестно, в какой точке русские войска замышляют выход на соединение, да это и не столь важно, так как она может быть легко скорректирована в зависимости от обстановки и хода процесса.



Проблема деградации бронетанкового парка



Издание The Military Watch Magazine сообщило о том, что машины Т-64 разных модификаций продолжают сохранять статус основы танкового парка ВСУ (БТП). MWM также подчеркнул, что некогда передовые машины не выдерживают условий современного общевойскового боя. Танки не обладают эффективной защитой от применяемых средств поражения, включая дроны. Был также озвучен процент этих машин в БТП, пригодных к бою, – 20%.



Согласно справке от The Military Balance за 2022 год, на балансе ВСУ находилось 620 машин семейства Т-64 (из 858 наличных в строю в общем пересчете по всем типам танков). Еще 578 машин находились на базах хранения. Разумеется, боевые потери сильно изменили эти данные. Противник по ходу конфликта вскрывал свои закрома и то, что могло быть отремонтировано, – отправлялось в войска. Так или иначе, то, что ВСУ являются основным и крупнейшим оператором модельной линейки Т-64, разрабатывавшейся и производившейся в Харькове (разработчик – ХКБ, производитель – ХЗТМ имени Малышева), остается неизменным.



Но откуда The Military Watch Magazine взял то, что только 20% от нынешнего числа Т-64 пригодны к применению? Советские машины справедливо считаются "не имеющими срока годности", и много кадров трофейных или угнанных военнослужащими ВСУ к нам своих танков демонстрируют, что они вполне себе пригодные, даже несмотря на следы пребывания на длительном и не очень бережливом хранении. То есть "болячки" танков Leopard 1, прошедших переоснащение во Фленсбурге на фабриках Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft с откровенно сгнившими агрегатами, для Т-64, скорее, несвойственны, хотя машина и считается "нежной".



Секрет проблемности харьковских машин кроется именно в двигателе. 5ТДФ, устанавливавшийся в модельный ряд Т-64, был уникальным, соотношение габаритных характеристик и мощности делало изделие крайне привлекательным для танкостроителей, эдакое инженерное "чудо". Но за это пришлось расплатиться, 5ТДФ оказался крайне требовательным к обслуживанию, навыкам механика-водителя и был восприимчив к загрязнению, морозам и перегрузкам при поразительно низком моторесурсе. Харьковские инженеры уже после развала СССР сумели модернизировать эти двигатели и избавить их от детских болезней, но, так или иначе, даже модернизированный двигатель унаследовал от предка его главные проблемы – сложность и прихотливость. Боевые же потери модернизированных еще до СВО танков вынудили ВСУ все чаще использовать консервационные Т-64 на родных 5ТДФ еще советского выпуска, которые ввиду описанных сложностей, помноженных на естественную деградацию от хранения, уступают строевым довоенным машинам в надежности и моторесурсе.



Таким образом, заявленные 20% пригодности танков семейства Т-64, о которых заявил The Military Watch Magazine, могут быть связаны с проблемами с двигателями, хотя и других технических сложностей также предостаточно. Вдобавок у ВСУ есть также общеизвестная проблема – дефицит квалифицированного персонала, способного обслуживать и чинить такого "ребенка".



Разумеется, вышеописанные трудности не являются гарантией того, что ядро бронетанкового парка противника "завтра намертво встанет". Конечно, нет, но с ростом процента танков со старым содержанием МТО (моторно-трансмиссионное отделение) будет увеличиваться и объем проблем с обслуживанием.



"Мы больше не можем"



Председатель Николаевской областной администрации Виталий Ким в интервью газете The Independent заявил о том, что Украине жизненно необходимо идти на мир.



"Мы измотаны, и, во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 млн человек, и все вымотаны. Наши солдаты не могут сражаться 4-10 лет", – сказал он в беседе с газетой.



Глава евродипломатии Кая Каллас на конференции по безопасности в Осло также дала понять, что Украина готова к уступкам ради прекращения конфликта.



"Сейчас мы видим, что украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень трудные уступки, на которые они готовы, потому что они действительно хотят, чтобы этот конфликт прекратился", – сказала она.



Таким образом европейские спонсоры киевского режима и представитель высшего чиновничества на Украине фактически констатировали, что незалежная стоит на грани. Это выражается как в утрате частями ВСУ боеспособности ввиду дефицита людей, так и в том, что градус недовольства местного населения растет.



Однако, несмотря на то, что многие понимают бессмысленность дальнейшего кровопролития, сама Банковая может саботировать мирное урегулирование. Не стоит забывать, что "медиабанда" в составе Берлинской, Стерненко и Притулы вошла в союз с новым министром обороны Украины Федоровым. Сама Берлинская уже написала целую работу о том, что вся страна должна переходить на "гаражное производство" дронов и боеприпасов. А до этого Стерненко через британскую прессу пригрозил Зеленскому крайне жесткими последствиями в случае сдачи Донбасса. Таким образом, внутри незалежной есть силы, которые имеют возможность влиять на принятие решений. Но, так или иначе, отчетливая поляризация сторонников мира и упертых ястребов только на руку России. Это способствует дальнейшим опасным для Украины как государству процессам.



В яблочко



В Министерстве обороны РФ заявили, что наши ракетчики разом прибили "Искандером" батарею С-300, состоящую из 3 пусковых установок, многоканальной станции наведения (МСНР) и пункта боевого управления, расположенную в районе Вольнянска Запорожской области. Также в окрестностях Володаровки Харьковской области уничтожены 3 РСЗО HIMARS (на данный момент кадры объективного контроля позволяют подтвердить достоверность поражения одной пусковой установки, записи с уничтожением остальных машин, предположительно, появятся позже). За одни сутки наши РВИА (ракетные войска и артиллерия) добились рекордного показателя результативности.



Вчера, 1 февраля, редакция подвела итоги недели. Источник - Readovka

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770066300





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Опубликован проект новой Конституции Республики Казахстан

- Политическая модернизация и новая конституционная модель: Заседание диалоговой площадки "Ұлттық мүдде" прошло в Сенате

- Мажилис рассмотрит международные договоры с Перу и Монголией

- Председатель Мажилиса принял замглавы Совета Федерации российского Парламента

- Идеология конституционной реформы

- Фракция партии "AMANAT" поддержала проект новой Конституции Республики Казахстан

- Олжас Бектенов проверил реализацию поручений Президента по укреплению энергобезопасности и развитию угольной генерации в Павлодарской области

- Конституционная комиссия подготовила первый проект новой Конституции Казахстана

- Председатель Демократической партии "Ак жол" Азат Перуашев поделился мнением о проекте Новой Конституции

