Вторник, 03.02.2026
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
19:10  Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин
14:48  Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:37  Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:54  10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
19:04  Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
00:05  Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
13:32  В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
03:23  Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)
02:58  "Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев
00:05  Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
Пятница, 30.01.2026
22:07  У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
20:47  Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
17:33  Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
13:23  Британия: "величие проявляется больше в амбициях", - Олег Яновский
04:09  Что происходило в сфере автомобильных грузоперевозок в Узбекистане
02:17  Слава туркменских скакунов на международной арене неуклонно растет
00:05  ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
Четверг, 29.01.2026
22:25  Постпред Китая при ООН предостерег от военной авантюры против Ирана
19:26  Дело №Р-7/25: разъяснения о трудовой миграции. Как Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС
13:52  В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"
12:38  Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:46  Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:05  Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
Среда, 28.01.2026
23:35  Взгляд: Как США копают под Китай через Иран
16:38  ФСК: Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки
14:35  Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе, - Виктория Панфилова
01:47  Ташкент. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев озвучил конкретные причины кадровых чисток
00:50  Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода
00:05  Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Вторник, 27.01.2026
23:45  Шавкат Мирзиеев принял гендиректора "Росатома". В чем уникальность проекта интегрированной АЭС в Узбекистане
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
19:42  Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
16:29  Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик, - Азиз Абдраимов
15:02  Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
14:32  НГ: Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами
13:10  Блейз Метревели – гремучая смесь русофобии, - П.В. Густерин
03:53  Золото – лакмусовая бумажка международной напряженности, - Валентин Катасонов
02:10  Минобороны России запустило мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть"
00:05  ВС РФ наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января
Понедельник, 26.01.2026
21:26  Таджикистан, вы в курсе, что Россия с вами? Почему Москва недостаточно занимается саморекламой в ЦА
19:57  НГ: Туркменский нейтралитет испытывают на прочность
15:47  Зам.директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначена Айнура Усенбекова
15:39  Узбекский дипломат Нурали Ирзаев назначен заместителем Сунь Вэйдуня - генсека Секретариата формата "ЦА – Китай"
15:27  В Таджикистане обсуждены итоги развития страны в 2025 году и определены основные задачи на 2026 год
14:58  Руслан Чагаев предложил Николаю Валуеву матч-реванш по геополитике
00:05 03.02.2026

ВС РФ активизировались в направлении Великого Бурлука на севере Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 2 февраля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 2 февраля в разрезе СВО. Русские войска возобновили активные действия на Великобурлукском участке Харьковского направления. Издание The Military Watch Magazine констатировало, что ядро бронетанкового парка ВСУ пребывает в плачевном техническом состоянии. На Украине и в ЕС в унисон заговорили о том, что незалежная остро нуждается в мире и готова к уступкам. Русские ракетчики за одни сутки добились рекорда результативности, уничтожив батарею С-300 в полном составе и 3 РСЗО HIMARS.



А вот и сюрпризы

Части ГрВ "Север" ВС РФ резко активизировали наступательные действия на Великобурлукском участке Харьковского направления. Длительная оперативная пауза подошла к концу. Русская армия заняла село Амбарное и готовится к штурму Чугуновки и Хатнего. Все это вновь создает угрозу для крупного села и райцентра Великий Бурлук, в котором до сих пор находятся КП и подразделения управления частей ВСУ, действовавших в Волчанске.

При этом, овладев Амбарным, наши войска упираются в полноценную полосу полевых фортификаций, которую противник заблаговременно подготовил. Но, учитывая тот факт, что бойцы группировки ВС РФ "Север" также активно атакуют по обоим берегам Северского Донца юго-западнее Волчанска, ценность этих укреплений для украинской стороны частично утрачивается. То, что ВСУ испытывают острейший дефицит пехоты, не является ни для кого секретом, даже официальные спикеры незалежной частенько заявляют о катастрофичности положения. Следовательно, русские штурмовики с высокой долей вероятности, уперевшись в сеть фортификаций, не встретят сплошной обороны неприятеля. Подобная тактика, подразумевающая "усыпление и активизацию" того или иного участка, часто применяется ВС РФ как раз для того, чтобы, дождавшись снятия Киевом сил с нужной позиции, снова атаковать ее в более выгодных условиях.

Активность в районе Великого Бурлука является частью общего плана по "срезанию угла" территории Украины на северо-востоке Харьковской области. Если при описании маневра по обходу оборонительной сети, прикрывающей Белый Колодезь, дальнейшее развитие событий, как сообщала редакция Readovka, было неочевидным, то с подключением к делу Великобурлукского участка замысел ВС РФ обретает конкретику. Задача ГрВ "Север" – растащить оборонительные порядки ВСУ, развернутые к западу от Белого Колодезя для минимального прикрытия Великого Бурлука. С прореживанием там состава обороны неприятеля темп нашего продвижения ускорится, что грозит незалежной выходом русских подразделений в тыл оборонительной системы, возведенной для прикрытия Белого Колодезя. Это также является угрозой и Великому Бурлуку ввиду относительной компактности театра боевых действий в восточном секторе Харьковского направления. Если обрисовать промежуточную задачу ВС РФ, то это выход на соединение сил, действующих от Волчанска и от границы Валуйского района Белгородской области, что приведет к "срезанию треугольника" Волчанского и Великобурлукского районов Харьковщины. Однако на данный момент неизвестно, в какой точке русские войска замышляют выход на соединение, да это и не столь важно, так как она может быть легко скорректирована в зависимости от обстановки и хода процесса.

Проблема деградации бронетанкового парка

Издание The Military Watch Magazine сообщило о том, что машины Т-64 разных модификаций продолжают сохранять статус основы танкового парка ВСУ (БТП). MWM также подчеркнул, что некогда передовые машины не выдерживают условий современного общевойскового боя. Танки не обладают эффективной защитой от применяемых средств поражения, включая дроны. Был также озвучен процент этих машин в БТП, пригодных к бою, – 20%.

Согласно справке от The Military Balance за 2022 год, на балансе ВСУ находилось 620 машин семейства Т-64 (из 858 наличных в строю в общем пересчете по всем типам танков). Еще 578 машин находились на базах хранения. Разумеется, боевые потери сильно изменили эти данные. Противник по ходу конфликта вскрывал свои закрома и то, что могло быть отремонтировано, – отправлялось в войска. Так или иначе, то, что ВСУ являются основным и крупнейшим оператором модельной линейки Т-64, разрабатывавшейся и производившейся в Харькове (разработчик – ХКБ, производитель – ХЗТМ имени Малышева), остается неизменным.

Но откуда The Military Watch Magazine взял то, что только 20% от нынешнего числа Т-64 пригодны к применению? Советские машины справедливо считаются "не имеющими срока годности", и много кадров трофейных или угнанных военнослужащими ВСУ к нам своих танков демонстрируют, что они вполне себе пригодные, даже несмотря на следы пребывания на длительном и не очень бережливом хранении. То есть "болячки" танков Leopard 1, прошедших переоснащение во Фленсбурге на фабриках Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft с откровенно сгнившими агрегатами, для Т-64, скорее, несвойственны, хотя машина и считается "нежной".

Секрет проблемности харьковских машин кроется именно в двигателе. 5ТДФ, устанавливавшийся в модельный ряд Т-64, был уникальным, соотношение габаритных характеристик и мощности делало изделие крайне привлекательным для танкостроителей, эдакое инженерное "чудо". Но за это пришлось расплатиться, 5ТДФ оказался крайне требовательным к обслуживанию, навыкам механика-водителя и был восприимчив к загрязнению, морозам и перегрузкам при поразительно низком моторесурсе. Харьковские инженеры уже после развала СССР сумели модернизировать эти двигатели и избавить их от детских болезней, но, так или иначе, даже модернизированный двигатель унаследовал от предка его главные проблемы – сложность и прихотливость. Боевые же потери модернизированных еще до СВО танков вынудили ВСУ все чаще использовать консервационные Т-64 на родных 5ТДФ еще советского выпуска, которые ввиду описанных сложностей, помноженных на естественную деградацию от хранения, уступают строевым довоенным машинам в надежности и моторесурсе.

Таким образом, заявленные 20% пригодности танков семейства Т-64, о которых заявил The Military Watch Magazine, могут быть связаны с проблемами с двигателями, хотя и других технических сложностей также предостаточно. Вдобавок у ВСУ есть также общеизвестная проблема – дефицит квалифицированного персонала, способного обслуживать и чинить такого "ребенка".

Разумеется, вышеописанные трудности не являются гарантией того, что ядро бронетанкового парка противника "завтра намертво встанет". Конечно, нет, но с ростом процента танков со старым содержанием МТО (моторно-трансмиссионное отделение) будет увеличиваться и объем проблем с обслуживанием.

"Мы больше не можем"

Председатель Николаевской областной администрации Виталий Ким в интервью газете The Independent заявил о том, что Украине жизненно необходимо идти на мир.

"Мы измотаны, и, во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 млн человек, и все вымотаны. Наши солдаты не могут сражаться 4-10 лет", – сказал он в беседе с газетой.

Глава евродипломатии Кая Каллас на конференции по безопасности в Осло также дала понять, что Украина готова к уступкам ради прекращения конфликта.

"Сейчас мы видим, что украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень трудные уступки, на которые они готовы, потому что они действительно хотят, чтобы этот конфликт прекратился", – сказала она.

Таким образом европейские спонсоры киевского режима и представитель высшего чиновничества на Украине фактически констатировали, что незалежная стоит на грани. Это выражается как в утрате частями ВСУ боеспособности ввиду дефицита людей, так и в том, что градус недовольства местного населения растет.

Однако, несмотря на то, что многие понимают бессмысленность дальнейшего кровопролития, сама Банковая может саботировать мирное урегулирование. Не стоит забывать, что "медиабанда" в составе Берлинской, Стерненко и Притулы вошла в союз с новым министром обороны Украины Федоровым. Сама Берлинская уже написала целую работу о том, что вся страна должна переходить на "гаражное производство" дронов и боеприпасов. А до этого Стерненко через британскую прессу пригрозил Зеленскому крайне жесткими последствиями в случае сдачи Донбасса. Таким образом, внутри незалежной есть силы, которые имеют возможность влиять на принятие решений. Но, так или иначе, отчетливая поляризация сторонников мира и упертых ястребов только на руку России. Это способствует дальнейшим опасным для Украины как государству процессам.

В яблочко

В Министерстве обороны РФ заявили, что наши ракетчики разом прибили "Искандером" батарею С-300, состоящую из 3 пусковых установок, многоканальной станции наведения (МСНР) и пункта боевого управления, расположенную в районе Вольнянска Запорожской области. Также в окрестностях Володаровки Харьковской области уничтожены 3 РСЗО HIMARS (на данный момент кадры объективного контроля позволяют подтвердить достоверность поражения одной пусковой установки, записи с уничтожением остальных машин, предположительно, появятся позже). За одни сутки наши РВИА (ракетные войска и артиллерия) добились рекордного показателя результативности.

Вчера, 1 февраля, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770066300


