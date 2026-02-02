НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 03.02.2026
Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
Трампу не удалось присоединить Гренландию, но, возможно, удастся заполучить важную водную артерию

Надежда Мельникова
02.02.2026

В соответствии с решением Верховного суда Панамы компания APM Terminal Panama (дочернее предприятие датской судоходной компании Maersk) берет на себя управление терминалами Бальбоа и Кристобаль. Это значит, что под контроль датских бизнесменов фактически переходит Панамский канал. Контроль временный, до торгов, которые состоятся, вероятно, в ближайшее время. Издание The Telergaph предполагает, что в итоге оба порта будут приобретены фирмами, близкими к президенту США Дональду Трампу, усилиями которого китайцы потеряли контроль над Бальбоа и Кристобалем.

Не успели немного утихнуть споры вокруг намерений американского лидера отобрать у Дании Гренландию, как в центр общественного внимания попадает Панамский канал. В и так непростых китайско-американских отношениях появилась новая конфликтная точка. Китай намерен защищать свои интересы в Панаме, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Пекин очень возмутило аннулирование контракта компании Panama Ports Company (PPC), "дочки" гонконгского конгломерата CK Hutchison, основанного миллиардером Ли Кашином. На прошлой неделе Верховный суд Панамы признал, что соглашение, дающее компании право управлять портами в Панамском канале, не отвечало общественным интересам и противоречит Конституции страны.

С 1997 года контроль над портами Бальбоа и Кристобаль, расположенными на концах канала, связывающего Тихий и Атлантический океаны, был у компании PPC. В начале 2025 года руководство CK Hutchison заключило сделку по продаже 43 своих объектов в 23 странах, включая порты в Панаме. Они должны были быть переданы консорциуму во главе с американским инвестиционным гигантом BlackRock.

Трамп еще во время своей предвыборной кампании 2024 года заявлял об амбициозных планах отвоевать Панамский канал у Китая. Эта важнейшая водная артерия Западного полушария, на которую приходится примерно 40% морских контейнерных перевозок США, была построена американцами в начале прошлого века. Панаме канал окончательно передали только в 2000 году. Поэтому риторика главы Белого дома вписывается в любимую им логику возвращения Америке "своего". С учетом того что сделка CK Hutchison и BlackRock была заключена спустя всего несколько недель после инаугурации Трампа, в реализации собственного обещания глава Белого дома был близок к успеху.

И все бы ничего, да только продажа портов западным компаниям привлекла внимание Пекина, который фактически приостановил сделку, начав антимонопольную проверку. Гонконг, являясь частью КНР с 1997 года, сохраняет значительную автономию: обладает собственной валютой (гонконгским долларом), законодательством и правовой системой. Последние несколько лет Пекин стремится усилить контроль над этим административным районом. В этот раз вмешательство в дела гонконгской компании оказалось эффективным. После начала проверки CK Hutchison объявила о том, что рассматривает возможность привлечения к сделке инвестора из КНР. Этим инвестором оказался китайский государственный гигант в сфере судоходства COSCO. Речь даже шла о передаче COSCO контрольного пакета акций, сообщают СМИ.

Для Китая сеть портов, которыми владеет CK Hutchison, – важный актив, связывающий несколько континентов. Вполне вероятно, что после успеха панамской сделки COSCO смог бы под влиянием официального Пекина получить крупные доли в инфраструктурных проектах с участием Китая, например в Африке. По крайней мере о таком варианте сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Коррективы в планы китайского правительства внес генеральный контролер Панамы Анель Флорес, отвечающий за управление государственными средствами. Он подал иск в Верховный суд страны, утверждая, что контракт с PPC нанес ущерб интересам Панамы. По итогам проверки были выявлены многочисленные нарушения контракта, которые стоили бюджету Панамы более 300 млн долл. Кроме того, в 2021 году договор с PPC должен был истечь, но его продлили на 25 лет. Флорес утверждает, что это незаконно: компания не получила надлежащих разрешений на продление контракта без проведения тендера.

Из-за решения Верховного суда сделка CK Hutchison и BlackRock не состоится. Осталось много нерешенных вопросов. Не очень понятно, что конкретно подразумевает китайский МИД под "всеми мерами для защиты законных прав и интересов китайских компаний", которые он обещает принять. Не решен вопрос и с компенсацией PPC. Компания с этим вряд ли смирится и попытается оспорить решение суда. Зато бесспорно, что аннулирование контракта откроет возможность для участия в торгах большего количества компаний. А значит, и американский бизнес сможет принять участие в борьбе за оба порта, Бальбоа и Кристобаль. "Вряд ли кого-то сильно удивит, если один из семейных бизнесов Трампа или кто-то из его приятелей в итоге выкупит их по дешевке", – предполагает в связи с этим The Telegraph. Обозреватель Мэттью Линн в своей колонке в этом британском издании напоминает, что у президента США "есть прискорбная склонность смешивать свои коммерческие интересы с государственной политикой". Он, отмечая, что такая покупка многим, "особенно в Европе", не понравится, констатирует: переход Бальбоа и Кристобаля под контроль американской фирмы отвечает общему внешнеполитическому курсу администрации Трампа. Ведь она "в очередной раз продемонстрировала свою готовность противостоять Китаю и защищать жизненно важные интересы Запада".

В любом случае из-за ситуации с портами Бальбоа и Кристобаль вновь открывается дискуссия о борьбе за Латинскую Америку между Пекином и Вашингтоном. Последние несколько лет КНР усиливала свое влияние в регионе, налаживая связи с правительствами и реализовывая дорогостоящие проекты в рамках инициативы "Пояс и путь". Белому дому это не нравилось. Поворотным моментом стал новый президентский срок Трампа. Вернувшись в 2024 году в Белый дом, он решил бросить все силы на возвращение Латинской Америки под контроль США. Эта цель провозглашена в новой Стратегии национальной безопасности, опубликованной в декабре 2025 года. Трамп и его сторонники неоднократно упрекали предшественников нынешнего президента в том, что те в погоне за решением глобальных проблем игнорировали происходящее на "заднем дворе" страны – в Латинской Америке.

В результате операции США в Венесуэле и похищения президента Николаса Мадуро Китай лишился одного из важнейших партнеров. Во многом именно экспорт нефти в КНР обеспечивал Венесуэле основной приток средств в казну. Теперь же, когда Трамп активно занялся перестройкой латиноамериканской страны, многолетние связи Каракаса с Пекином находятся под угрозой.

Не на руку руководству Китая и приходящие к власти в странах Латинской Америки правые и консервативные силы, лояльные Вашингтону, такие как в Аргентине, Эквадоре, Парагвае, Гондурасе, Чили. Из экономических соображений они, конечно, сотрудничают с КНР, но с недоверием относятся к проектам и сделкам с китайцами, опасаясь как зависимости от второй по размеру экономики в мире, так и гнева Вашингтона. Вполне вероятно, что китайцы теперь проиграют и борьбу за Панамский канал: пока расстановка сил не в пользу КНР.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770073620


