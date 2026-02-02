Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино

14:44 03.02.2026

Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск



02 февраля 2026



Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск:

- Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки.

- Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.



Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" (заочно).



Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан.



