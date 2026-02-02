|Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
14:44 03.02.2026
Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск
02 февраля 2026
Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск:
- Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки.
- Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.
Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" (заочно).
Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан.
Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами "PIN-UP" и "PINCO" организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.
Дружинскы Д. и Левкович М. выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платежных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платежной инфраструктуры, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств.
С целью маскировки незаконной деятельности создано юридическое лицо - ТОО "Бонами", получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом "PIN-UP.KZ".
Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платежных организаций, включая ТОО "Gold Pay" и ТОО "Cyber Pay" (впоследствии - ТОО "Pinnacle Financial Solutions"), выполнявших функции платежных агрегаторов онлайн-казино.
Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами.
Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам:
+ 7 7172 70 84 78 - дежурная часть
Call-center: 1458
Пресс-служба АФМ