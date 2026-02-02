100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы

В Институте истории, археологии и этнологии имени Б. Жамгерчинова Национальной академии наук Кыргызской Республики при Президенте Кыргызской Республики состоялся научный круглый стол на тему "100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы" под председательством Государственного секретаря Кыргызской Республики Арслана Койчиева.



Государственный секретарь отметил, что в рамках мероприятий, посвященных 100-летию образования Кыргызской Автономной Советской Социалистической Республики, важно научное осмысление истории становления кыргызской государственности, политических и общественных процессов советского периода, а также вопросов национального самосознания и идентичности, и продолжение развития исследований в данном направлении.



В ходе заседания историки, политологи и другие ученые проанализировали архивные материалы и представили концептуальные научные предложения.



В завершение мероприятия Государственный секретарь Арслан Койчиев подчеркнул, что научные дискуссии способствуют глубокому пониманию истории кыргызской государственности, позволяют осмыслить исторические уроки в контексте настоящего и будущего развития, а также призвал научное сообщество к дальнейшему системному изучению данной темы.



В том же 1926 году столица республики, город Пишпек, был переименован во Фрунзе.



