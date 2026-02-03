Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой

03.02.2026

Империя дзынь: как китайской валюте стать глобальной

Си Цзиньпин призвал развивать юань как мировую резервную денежную единицу



Дмитрий Мигунов

3 февраля 2026



Председатель Китая Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой. В статье для идеологического журнала КПК "Цюши" он подчеркнул необходимость создания валюты, которая будет широко использоваться в международной торговле и золотовалютных резервах. О том, что нужно сделать для полной интернационализации юаня и что Китай от этого выиграет, - в материале "Известий".



Большая экономика, маленькая валюта



Заявление Си Цзиньпина о юане на самом деле было сделано еще в 2024 году в речи перед руководителями регионов, но опубликовано только сейчас, - и это не менее важно. Буквально месяц назад управляющий Народным банком Китая Пань Гуншэн предсказал наступление "нового мирового валютного порядка", в котором юань будет конкурировать с другими сильнейшими валютами.



Идея превращения юаня в международную резервную валюту поднимается уже много лет. Со второй половины 2000-х годов Китай стал второй экономикой мира и с тех пор значительно сократил разрыв от идущих первыми США (а по паритету покупательной способности обошел). Разумеется, возник вопрос: почему такая мощная экономика не располагает валютой, которая была бы популярной на уровне доллара и евро, в то время как международное использование юаня находится где-то рядом с фунтом стерлингов и иеной?



На самом деле так ставить вопрос не совсем корректно. Использование в трансграничных расчетах - вещь инерционная, и хотя и коррелирует с уровнем развития экономики и ее размером, но не на 100%. Всем известны примеры, когда роль валюты той или иной страны была непропорциональна ее весу в мировой экономике. Доллар, к примеру, завоевал ведущее положение в мире только после Второй мировой войны, хотя американская экономика стала крупнейшей в мире еще на рубеже XIX и XX веков. Напротив, фунт сохранял большое значение десятилетия после того, как Британская империя утратила доминирующее положение в глобальной торговле.



Пути интернационализации



Репутация, привычка, удобство работы - все это не менее важно, чем просто размер национальной экономики эмитента. Поэтому Китаю предстоит сделать еще немало шагов по интернационализации своей валюты, прежде чем она сможет на равных бороться с долларом. Самый первый из них - либерализация счета движения капитала. Сейчас юань является частично конвертируемым. Чтобы он стал резервным, инвесторы должны иметь возможность свободно вводить и, что важнее, выводить огромные суммы без одобрения регулятора. Сейчас любой гражданин КНР имеет право обменять и вывести за рубеж не более $50 тыс. в год.



- Сейчас юань конвертируется в рамках текущих операций (торговля и переводы), но движение капитала строго контролируется государством, - говорит эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева. - Либерализация в этой сфере происходит осторожно и постепенно (программы QFII, Stock Connect). В целом требуется высокий уровень развития финансовой системы, рынков акций, корпоративных и гособлигаций для большей гибкости и привлекательности для иностранных корпоративных и институциональных инвесторов.



Во-вторых, нужен глубокий и ликвидный рынок облигаций. Центральные банки держат валюту в национальных долговых бумагах. Китаю нужно, чтобы его рынок долговых обязательств был прозрачным, доступным для иностранцев и достаточно большим, чтобы поглощать триллионы юаней.



В-третьих, необходимо гибкое курсообразование - переход от "управляемого плавания" к рыночному курсу. Мировые игроки должны быть уверены, что курс юаня определяется спросом и предложением, а не директивой Народного банка Китая (НБК). Сейчас с разделением на "внутренний" и "офшорный" юань (последний более свободен, но и на него НБК влияет через изъятие ликвидности) курс остается жестко регулируемым. В принципе в прошлые десятилетия (до Ямайской валютной системы) можно было иметь глобальную валюту даже с фиксированным курсом, но сейчас это вряд ли реально.



Кроме того, следует развивать инфраструктуру платежей, создавая альтернативу системе SWIFT. Здесь шаги предпринимаются уже не первый год: успехи CIPS хорошо известны. В 2026 году проект mBridge (мультивалютная платформа цифровых валют ЦБ) становится критически важным для обхода западной финансовой инфраструктуры.



Наконец, последнее, самое, пожалуй, сложно формулируемое условие - институциональное доверие. Нужна прозрачность статистики, предсказуемость регулятора и верховенство права. Инвесторы должны верить, что их активы не будут заморожены по политическим причинам (зеркальный ответ на опасения Пекина относительно доллара). Это не единственная, но очень важная составляющая. С другой стороны, в наше время ни об одной валюте не скажешь как об абсолютно надежной с учетом последних геополитических событий.



Как рассказал в интервью "Известиям" главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах, для прогресса в интернационализации нужно "конкретно повышать роль юаневого долга как резервного актива и прозрачность всей финансовой системы".



- Например, необходимо унифицировать кредитные рейтинги. Пока китайский рынок сильно закрыт и весьма далек от требуемого для "резервности" юаня уровня, - подчеркнул он.



В чем выгода Китая



Что Китай приобретает с превращением юаня в глобальную резервную валюту? Начнем с того, что китайские компании смогут торговать, не оглядываясь на колебания доллара. Далее, сеньораж: Китай сможет печатать валюту, которую другие страны будут обязаны хранить, что де-факто является беспроцентным кредитом миру. Не менее важно и повышение геополитической устойчивости. Если мир зависит от юаня, Пекин защищен от отключения от долларовой системы, получая тем самым своего рода "санкционный иммунитет".



Наконец, КНР обеспечит удешевление собственных заимствований: статус резервной валюты создает постоянный спрос на гособлигации КНР, что снижает их доходность (и стоимость обслуживания долга).



Однако сказать легче, чем сделать. Процесс интернационализации влечет за собой довольно существенные риски. Для начала Китай утратит полный контроль над денежно-кредитной политикой. Нельзя одновременно иметь свободное движение капитала, независимую монетарную политику и фиксированный курс. Чем-то одним следует пожертвовать, в нашем случае таковым станет курс. Однако неуправляемый курс является опасным явлением для страны, зависящей от международной торговли. Кроме того, чтобы обеспечить мир ликвидностью, Китай должен иметь дефицит торгового баланса, что противоречит современной философии развития Китая. Пекину придется ревальвировать юань, что нанесет огромный урон национальным производителям и в первую очередь экспортерам.



В целом превращение юаня в глобальную валюту идет уже почти десятилетие. Возможно ли его резко ускорить? Вряд ли - барьеры на этом пути быстро не убираются, а риски для национальной экономики являются огромными. Другой вопрос, что процесс может ускориться сам по себе из-за глобальных потрясений как финансового, так и чисто геополитического характера.