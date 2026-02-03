Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан

19:51 03.02.2026

О возможных последствиях отказа Индии от поддержки порта Чабахар

Антииранская политика Белого дома подрывает торговые связи между государствами Центральной Азии и Ближнего Востока



03.02.2026 | Юрий МАВАШЕВ



Согласно информации индийских СМИ, бюджет страны на 2026-2027 финансовый год (с 1 апреля 2026 года по 31 марта 2027 года), представленный 31 января главой минфина Нирмалой Ситараман, не включает средств на развитие порта Чабахар в Иране. Как сообщает телеканал NDTV, такое решение принято в условиях американо-иранской напряженности, а также на фоне продолжающегося санкционного давления на Тегеран. Напомним, в мае 2024 г. Индия подписала с Ираном 10-летнее соглашение об эксплуатации терминала Шахид Бехешти в Чабахаре, претендуя таким образом на роль крупного игрока в развитии порта, долгое время считавшегося (со стороны всех интересантов) ключевым элементом региональной торговли и стратегического взаимодействия с Афганистаном, Средней Азией и другими странами в обход территории враждебного индийцам Пакистана. Известно, что в 2024-2025 гг. Индия выделила более 43 млн долларов на этот мегапроект.



