|Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
00:05 04.02.2026
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 3 февраля в разрезе СВО. Русские войска полноценно преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур. Село Терноватое находится в руках ВС РФ, наступление продолжается. Западные СМИ пытаются сделать из Эпштейна агента Кремля. На Украине вновь заговорили о проблемах мобилизации.
Ответственный момент
Части 29-й и 36-й армий добились значительного результата в боях севернее Гуляйполя. Условная линия обороны ВСУ по реке Гайчур прорвана вместе с полным овладением селом Терноватое. Истощенные украинские войска не могут стабилизировать фронт и снять хотя бы на время угрозу восточному флангу Ореховского укрепрайона и его логистике. Гарнизон противника в Орехове и окрестностях имеет два варианта снабжения: основной, по трассе Н-08 непосредственно от Запорожья, а также альтернативный – по более длинному маршруту Запорожье – Вольнянск – Подгородное – Омельник. Трасса Н-08 уже сейчас крайне опасна для транспорта ВСУ, так как находится примерно в 10 км от передовых сил ВС РФ. Альтернативный маршрут расположен подальше от "рук" русских дроноводов. Но с прорывом обороны по Гайчуру эта дорога тоже станет опасной.
Но, осуществляя успешное продвижение, русские войска рискуют получить от неприятеля удар во фланг. Истощенные и неукомплектованные части ВСУ, действующие в степях к западу от реки Гайчур, с высокой долей вероятности продолжат пятиться от села к селу, пытаясь задержать наши подразделения. Но опыт боев в междуречье Янчура и Гайчура показал, что незалежная обеспечить устойчивость своей обороны не может. Этому есть множество естественных причин, помноженных на просчеты при организации сети полевых фортификаций, которые оказались по большей части бесполезными. Неприятель, возможно, будет отступать еще быстрее, чем прежде. Но в этом как раз и кроется главная угроза для ВС РФ. Быстрое продвижение создает риск отрыва передовых частей от тылов в условиях утраты локтевого контакта со смежными подразделениями, что может привести к контрудару. Украинские войска вообще могут сознательно вытягивать силы 36-й и 29-й армий вглубь своей обороны, создавая предпосылки для этого удара своим резервом. Его присутствие уже отмечено в районе пгт Покровское и западнее него по шоссе Н-15. Однако, как уже ранее отмечала редакция Readovka, командованию ВС РФ отлично известно о сосредоточении противника в указанных районах. По этой причине потенциальный "коварный план" Киева может превратиться в красивые кадры забоя техники ВСУ в релизе от нашего МО.
Имя им – легион
Публикация Министерством юстиции США файлов по "делу Эпштейна" вызвала каскад скандалов, связанных с западными элитами. Хотя самой громкой фамилией в материалах на данный момент является Трамп, это лишь вершина айсберга. В "медовую ловушку", которую организовали Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл, попало очень много видных мировых политиков, действующих госчиновников и бизнесменов из разных уголков мира.
Непосредственный "герой" публикаций Трамп заявил, что это все происки Демпартии и он на острове Эпштейна никогда не был. В западной и не только прессе начали распространятся нарративы о том, что Эпштейн и его компаньон Максвелл – это креатура КГБ/ФСБ/СВР, которые применяли "медовую ловушку" для получения информации или компромата. Якобы это злые русские спецслужбы подставили "славных ребят".
Наша разведка, конечно, могущественна, но, чтобы под носом ФБР и других американских служб разводить резидентуру, занимающуюся сутенерством несовершеннолетних для приманки "перспективных объектов", это уже не к Лубянке и не к Ясенево, это в другую контору и явно не из России.
Публикация американским Минюстом подобных документов, помимо атаки "дипстейта" на Трампа, может быть попыткой демонизировать нашу страну. Все уже забыли о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы, поэтому "дело Эпштейна" может стать новым триггером, чтобы "возродить" старую легенду о том, что президент США на самом деле "агент Кремля".
Контроль уже утрачен
Глава нацполиции Украины Выговский раскрыл реальную ситуацию с противодействием мобилизации.
"Только с начала 2026 года зафиксировано уже 24 случая [нападение на сотрудников ТЦК – прим. ред.]. Если говорить по областям, то больше всего таких фактов с начала конфликта в Харьковской области. Меньше всего – в Херсонской [той части, что оккупирована ВСУ – прим. ред.]", – сообщил он.
По словам Выговского, самым "взрывоопасным" регионом является Харьковщина, где преобладает русскоязычное население, именно там оказывают самое упорное сопротивление ТЦК. Неудивительно, почему украинская цензура всячески маскировала подобное положение вещей, потому что это крайне дурной звоночек для Киева.
На момент выступления Выговского от 2026 года прошло 32 дня, а нападений в незалежной было 24. То есть они происходят практически ежедневно. Вероятно, поэтому Киев стал привлекать полицию к мобилизационным мероприятиям. Это не усиление для нарядов ТЦК, это полноценная полицейская операция, направленная против собственного населения.
Это верный признак того, что официальный Киев утрачивает контроль над ситуацией, если пошел на крайние меры. При этом даже при успешном отлове мобилизованные украинцы не задерживаются в рядах ВСУ.
"За прошедший месяц, я не хочу говорить эти цифры, но я думаю, что они всем доступны. Если мы говорим про всех мобилизованных, то 70% из них самовольно оставляют свои части", – сказала в интервью руководитель медслужбы "Ульф" Алина Михайлова.
Она также добавила, что из заявленного Зеленским ежемесячного объема мобилизованных в 30 тыс человек, до фронтовых частей доходит только 10 тыс. И как их охарактеризовала Михайлова, это "кривые и косые". Вывод напрашивается простой – в ВСУ остаются только те, кто не смог сбежать на этапе пребывания в учебном лагере или распределителе.
Складывая воедино все вышеописанное, трудно себе представить реальную степень нервозности украинского режима. Все слагаемые не просто "Майдана", а бунта отнюдь не бессмысленного, но беспощадного им уже собраны.
Вчера, 2 февраля, главным событием дня стал рост наступательной активности ВС РФ на Великобурлукском участке Харьковского направления.