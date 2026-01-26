Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля

00:05 04.02.2026

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 3 февраля в разрезе СВО. Русские войска полноценно преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур. Село Терноватое находится в руках ВС РФ, наступление продолжается. Западные СМИ пытаются сделать из Эпштейна агента Кремля. На Украине вновь заговорили о проблемах мобилизации.



