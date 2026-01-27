Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ

03:49 04.02.2026

Всего 28 641 таджикистанец, вернувшийся и депортированный на родину, охвачен занятостью в различных сферах



ДУШАНБЕ, 3 февраля. /ТАСС/. Порядка 36 тыс. граждан Таджикистана депортированы из России в 2025 году. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана Иматшо Нодирзода.



"В 2025 году было депортировано 36 тыс. человек", - сообщил он, отвечая на вопрос о количестве депортированных таджикистанцев из России.



