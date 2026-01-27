|Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
03:49 04.02.2026
Из России в 2025 году депортировали 36 тыс. граждан Таджикистана
Всего 28 641 таджикистанец, вернувшийся и депортированный на родину, охвачен занятостью в различных сферах
ДУШАНБЕ, 3 февраля. /ТАСС/. Порядка 36 тыс. граждан Таджикистана депортированы из России в 2025 году. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана Иматшо Нодирзода.
"В 2025 году было депортировано 36 тыс. человек", - сообщил он, отвечая на вопрос о количестве депортированных таджикистанцев из России.
При этом, как отметил Нодирзода, благодаря усилиям структур Минтруда республики в течение прошлого года значительная часть из них получила работу. Всего 28 641 гражданин Таджикистана, вернувшийся и депортированный на родину, охвачен занятостью в различных сферах. "18 923 человек были обеспечены постоянной работой [в Таджикистане]", - уточнил он. Кроме того, 7 143 таджикистанцев получают профессиональную подготовку, а 2 575 человек заняты в сфере социальных услуг, добавил глава службы.
Министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Солеха Холмахмадзода в числе основных причин депортации граждан республики назвала несоблюдение правил пребывания на территории принимающей страны, несвоевременное оформление необходимых документов для работы на территории России, различные правонарушения или преступления. По ее словам, все вышеперечисленное становится "причиной возвращений или депортации граждан [Таджикистана]". Глава ведомства подчеркнула, что для предотвращения этих фактов необходимо постоянно продолжать работу по привлечению граждан страны к организованному набору на работу в РФ. По данным Минтруда, в рамках оргнабора на территорию РФ были направлены 31 143 гражданина Таджикистана, в 2024 году оргнабором в РФ направились 13 143 таджикистанца.
В Минтруде сообщили, что в реестр контролируемых лиц России попали более 124 тыс. граждан Таджикистана, 68 тыс. из них были исключены из этого списка, а свыше 38 тыс. таджикистанцев узаконили свой статус на территории РФ. Реестр контролируемых лиц создан 5 февраля 2025 года и работает на базе официального сайта МВД России и на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В реестре содержатся сведения о гражданах, утративших законные основания для пребывания в России.
По данным генпрокурора Таджикистана Хабибулло Вахидзоды, в 2024 году из РФ за различные нарушения законодательства были депортированы более 30 тыс. таджикистанцев.