 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 04.02.2026
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вторник, 03.02.2026
19:51  Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан
18:07  Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой
15:12  100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы
14:44  Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
19:10  Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин
14:48  Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:37  Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:54  10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
19:04  Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
00:05  Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
13:32  В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
03:23  Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)
02:58  "Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев
00:05  Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
Пятница, 30.01.2026
22:07  У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
20:47  Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
17:33  Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
13:23  Британия: "величие проявляется больше в амбициях", - Олег Яновский
04:09  Что происходило в сфере автомобильных грузоперевозок в Узбекистане
02:17  Слава туркменских скакунов на международной арене неуклонно растет
00:05  ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
Четверг, 29.01.2026
22:25  Постпред Китая при ООН предостерег от военной авантюры против Ирана
19:26  Дело №Р-7/25: разъяснения о трудовой миграции. Как Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС
13:52  В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"
12:38  Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:46  Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:05  Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
Среда, 28.01.2026
23:35  Взгляд: Как США копают под Китай через Иран
16:38  ФСК: Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки
14:35  Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе, - Виктория Панфилова
01:47  Ташкент. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев озвучил конкретные причины кадровых чисток
00:50  Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода
00:05  Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Вторник, 27.01.2026
23:45  Шавкат Мирзиеев принял гендиректора "Росатома". В чем уникальность проекта интегрированной АЭС в Узбекистане
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
19:42  Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
16:29  Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик, - Азиз Абдраимов
15:02  Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
14:32  НГ: Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами
13:10  Блейз Метревели – гремучая смесь русофобии, - П.В. Густерин
03:53  Золото – лакмусовая бумажка международной напряженности, - Валентин Катасонов
02:10  Минобороны России запустило мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
03:49 04.02.2026

Из России в 2025 году депортировали 36 тыс. граждан Таджикистана

Всего 28 641 таджикистанец, вернувшийся и депортированный на родину, охвачен занятостью в различных сферах

ДУШАНБЕ, 3 февраля. /ТАСС/. Порядка 36 тыс. граждан Таджикистана депортированы из России в 2025 году. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана Иматшо Нодирзода.

"В 2025 году было депортировано 36 тыс. человек", - сообщил он, отвечая на вопрос о количестве депортированных таджикистанцев из России.



При этом, как отметил Нодирзода, благодаря усилиям структур Минтруда республики в течение прошлого года значительная часть из них получила работу. Всего 28 641 гражданин Таджикистана, вернувшийся и депортированный на родину, охвачен занятостью в различных сферах. "18 923 человек были обеспечены постоянной работой [в Таджикистане]", - уточнил он. Кроме того, 7 143 таджикистанцев получают профессиональную подготовку, а 2 575 человек заняты в сфере социальных услуг, добавил глава службы.

Министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Солеха Холмахмадзода в числе основных причин депортации граждан республики назвала несоблюдение правил пребывания на территории принимающей страны, несвоевременное оформление необходимых документов для работы на территории России, различные правонарушения или преступления. По ее словам, все вышеперечисленное становится "причиной возвращений или депортации граждан [Таджикистана]". Глава ведомства подчеркнула, что для предотвращения этих фактов необходимо постоянно продолжать работу по привлечению граждан страны к организованному набору на работу в РФ. По данным Минтруда, в рамках оргнабора на территорию РФ были направлены 31 143 гражданина Таджикистана, в 2024 году оргнабором в РФ направились 13 143 таджикистанца.



В Минтруде сообщили, что в реестр контролируемых лиц России попали более 124 тыс. граждан Таджикистана, 68 тыс. из них были исключены из этого списка, а свыше 38 тыс. таджикистанцев узаконили свой статус на территории РФ. Реестр контролируемых лиц создан 5 февраля 2025 года и работает на базе официального сайта МВД России и на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В реестре содержатся сведения о гражданах, утративших законные основания для пребывания в России.

По данным генпрокурора Таджикистана Хабибулло Вахидзоды, в 2024 году из РФ за различные нарушения законодательства были депортированы более 30 тыс. таджикистанцев.

Источник - ТАСС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770166140


Новости Казахстана
- Спикер Сената: Новая Конституция закладывает основу для долгосрочного процветания страны
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросу организации разъяснительной работы в контексте обсуждения проекта новой Конституции
- Кадровые перестановки
- Олжас Бектенов: Проект новой Конституции – это прогрессивный документ, устремленный в будущее
- Фракция Демпартии "Ак жол" поддержала проект новой Конституции
- В регионах начинается активное разбронирование овощей из стабфондов
- Инфляция в Республике Казахстан (январь 2026г.)
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Вопросы водной безопасности рассмотрены в Генеральной прокуратуре
- Вопросы применения новых норм налогообложения сферы здравоохранения рассмотрели на третьем заседании Проектного офиса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  