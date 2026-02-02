НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек

04:03 04.02.2026

Евросоюз демонстративно накажет Бишкек

Новые санкции против Киргизии вряд ли радикально изменят торгово-экономический ландшафт региона



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

02.02.2026



Киргизия может открыть список стран Центральной Азии, попавших под прямые ограничения Европы. В рамках 20-го санкционного пакета Евросоюз намерен пресечь поток технологий в Россию, сделав Бишкек первой мишенью в борьбе с обходом санкций на постсоветском пространстве. Рассмотрение вопроса намечено на 24 февраля 2026 года. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.



