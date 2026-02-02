|НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
04:03 04.02.2026
Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
Новые санкции против Киргизии вряд ли радикально изменят торгово-экономический ландшафт региона
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
02.02.2026
Киргизия может открыть список стран Центральной Азии, попавших под прямые ограничения Европы. В рамках 20-го санкционного пакета Евросоюз намерен пресечь поток технологий в Россию, сделав Бишкек первой мишенью в борьбе с обходом санкций на постсоветском пространстве. Рассмотрение вопроса намечено на 24 февраля 2026 года. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
В Брюсселе инициировано обсуждение пакета ограничительных мер в отношении Киргизии за содействие России в обходе международных санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. В случае принятия положительного решения Бишкек столкнется с жестким запретом на поставки промышленного оборудования, станков и радиоэлектроники из стран Евросоюза.
В материале подчеркивается, что после начала специальной военной операции на Украине Киргизия фактически трансформировалась в стратегический "перевалочный пункт": европейские компании, лишенные возможности напрямую поставлять продукцию в Россию, начали массово перенаправлять торговые потоки через государства Центральной Азии. В результате экспорт из ЕС в республику показал беспрецедентный рост – в разы, а по отдельным позициям на тысячи процентов, при этом значительная часть этих товаров в конечном итоге оказывалась на российском рынке.
Согласно аналитическим подсчетам Brookings Institution, торговые показатели демонстрируют аномальную динамику: экспорт из Эстонии в Киргизию взлетел на 10 000%, из Финляндии – на 3100%, из Польши и Греции – на 2200 и 2100% соответственно. В таких странах, как Норвегия, Великобритания, Германия и Чехия, рост составил более 1000%. "Кыргызстан стал ключевым пунктом назначения для европейского экспорта, который в итоге переправляется в Россию", – констатировал экономист Brookings Institution Робин Брукс в социальной сети.
Экспертное сообщество также обращает внимание на то, что в прошлом году в Киргизии начала работу криптобиржа Grinex. Единственным торгуемым активом на ней является стейблкоин A7A5, который использовался для упрощения расчетов с Россией. Его разработчик, компания Old Vector, на тот момент уже была под санкциями США и Великобритании. "Данный финансовый инструмент, запущенный при участии оборонного Промсвязьбанка и молдавского бизнесмена Илана Шора, стал эффективным механизмом для проведения трансграничных расчетов в условиях санкционного давления. По состоянию на начало 2026 года его совокупный оборот достиг внушительной отметки в 100 млрд долл.", – указал Брукс.
Напомним, что в прошлом году под санкции ЕС попали 12 банков и компаний, в числе которых оказались три киргизских банка – "Тулубай", Евразийский сберегательный банк и Керемет Банк. Также под ограничениями находятся несколько киргизских компаний (см. "НГ" от 27.10.25).
МИД Киргизской Республики (КР) тогда выразил сожаление по поводу включения киргизских компаний в санкционный список ЕС. Министерство отмечало, что Киргизия выполняет свои международные обязательства и ведет открытый диалог с Евросоюзом для предотвращения обхода санкций.
На днях на пресс-конференции в Бишкеке министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что Киргизия на постоянной основе работает с партнерами из ЕС, США и Великобритании относительно санкционных проблем: "Мы проводили ряд консультаций, объяснили нашу аргументацию, даже предлагали провести независимый аудит. Но пока они считают, что это нецелесообразно, и в одностороннем порядке вводят санкции. Однако мы считаем это неправильным. Поскольку республика находится в самом сердце Центральной Азии, много транзитных перевозок, торговли проходит через КР". Глава МИД отметил, что Киргизия не может приостановить торговлю с постоянными, традиционными партнерами из-за санкций Запада.
"Во время конфликтов и кризисов наша экономика достаточно ограниченна, мы должны работать, мы должны торговать и должны обеспечить безопасность и благосостояние нашего народа. И мы об этом им говорим, объясняем: мы продолжим свою работу, но мы соблюдаем договоренности, наши международные обязательства, если есть веские доказательства, пожалуйста, предоставьте, но они не могут доказать", – отметил Кулубаев.
По мнению директора Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" (Бишкек) Игоря Шестакова, Евросоюз с 2022 года активно использует "санкционную дубинку" в отношении Киргизии, демонстрируя весьма противоречивый подход. "Парадоксально, что именно в 2024–2025 годах ЕС, а также Германия и Италия стали лидерами в продвижении диалога в формате "5+1" (страны Центральной Азии – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан плюс ЕС). В текущем году в Бишкеке также запланировано проведение саммитов в этом формате с участием ЕС и Италии. С одной стороны, Брюссель пытается примерить на себя роль "друга", а с другой – выступает в амплуа жесткого "политического прокурора", – сказал "НГ" Игорь Шестаков.
По его мнению, такая двойственность вызывает закономерные вопросы. Тем более в прошлом году президент Садыр Жапаров выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где прямо указал на отсутствие объективной оценки и доказательной базы в отношении киргизских компаний, попавших под ограничения. Запад так и не предоставил фактов, подтверждающих их вину.
Напомним, глава Киргизии с трибуны ООН потребовал от Лондона отмены санкций, введенных против киргизских банков за сотрудничество с Россией. Он расценил действия Великобритании как недопустимое вмешательство во внутренние дела республики и как попытку оказать давление на формирующуюся экономику страны. Жапаров подчеркнул, что Киргизия намерена продолжать развивать тесные экономические связи с РФ, несмотря на позицию Великобритании, которая позиционирует себя в качестве инвестиционного партнера Киргизии в ключевой для страны горнодобывающей отрасли (см. "НГ" от 24.09.25).
"Нынешнее усиление давления на Кыргызстан как один из вариантов может быть связано с тем, что Евросоюз фактически выпадает из актуальной повестки урегулирования украинского кризиса, которая все больше переходит под контроль Дональда Трампа. Оказавшись на периферии глобальных переговоров, Европа пытается вернуть себе субъектность через громкие заявления о неотвратимости санкций", – считает Шестаков.
Политолог подчеркнул, что в геополитическом контексте Киргизию пытаются представить как некоего лидера параллельного импорта в РФ. "На мой взгляд, мы имеем дело с большой геополитической игрой. Это своего рода "показательная порка" Бишкека, цель которой – оказать превентивное давление на Казахстан и Узбекистан. Эти страны обладают колоссальными запасами критически важного сырья и имеют для ЕС стратегическое значение", – полагает эксперт.
Вместе с тем новые санкции против Киргизии вряд ли радикально изменят торгово-экономический ландшафт. С учетом того что показатели товарооборота между Киргизией и ЕС и без того демонстрировали спад в последние два года, санкционное давление лишь подчеркнет уже существующий тренд на охлаждение деловых связей с Европой.
"На текущем этапе Кыргызстан и страны Центральной Азии в целом представляют для Евросоюза скорее инструмент геополитического самоутверждения, нежели регион, от которого Брюссель зависит экономически. Наблюдается явный дисбаланс интересов: Евросоюз нуждается в присутствии в регионе гораздо сильнее, чем страны "пятерки" в самом ЕС. На фоне минимального товарооборота европейское направление вряд ли достигнет стратегической глубины, характерной для отношений с Россией и Китаем. Именно Пекин сегодня выступает в роли крупнейшего инвестора, формируя реальную экономическую повестку региона", – сказал в заключение Шестаков.