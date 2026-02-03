Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)

04.02.2026

Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана - видео

Корреспондент Sputnik Узбекистан узнала, сколько месяцев идет ремонт одного военного вертолета и самолета, где готовят специалистов и почему в этом вопросе так важно международное сотрудничество.



Чирчикский авиационный ремонтный завод - одно из стратегически важных предприятий авиационной промышленности Узбекистана. Он специализируется на ремонте, модернизации и техническом обслуживании самолетов и вертолетов Военно-воздушного флота Минобороны РУз.



