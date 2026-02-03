|ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:52 04.02.2026
О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии
03.02.2026
По вопросу скопления грузовых транспортных средств на отдельных пунктах пропуска казахстанско-кыргызского участка государственной границы Евразийская экономическая комиссия отмечает следующее.
По информации Республики Казахстан наблюдаемое увеличение срока прохождения пограничных процедур связано с проведением плановых пограничных контрольных мероприятий.
Как отмечено уполномоченным органом Казахстана: "Проводимые мероприятия носят адресный и временный характер, а также направлены на наведение порядка на границе путем пресечения незаконного оборота товаров, который несет угрозу национальной безопасности государства.
Астана ценит сложившийся исключительно добрососедский характер взаимоотношений с братским Кыргызстаном, стратегическим партнером и союзником. Казахстан надеется на понимание и дальнейшее совместное сотрудничество с целью пресечения незаконных действий, наносящих большой ущерб экономикам двух стран и их международной репутации.
Казахстан и его высшее руководство неизменно проявляло искреннее уважение к высшему руководству Кыргызстана и всему братскому кыргызскому народу. Это сама суть стратегии Казахстана, она не претерпит изменений под влиянием конъюнктурных моментов. Прекращение незаконных перевозок полностью отвечает интересам двух стран".
Обращаем внимание, что такие меры относятся исключительно к национальной компетенции государств-членов Евразийского экономического союза и не затрагивают евразийскую интеграцию.
При этом договорно-правовая база ЕАЭС предусматривает отмену во взаимной торговле государств-членов таможенного, транспортного, санитарного, ветеринарного, карантинно-фитосанитарного контроля (за исключением случаев, предусмотренных правом ЕАЭС).
В целом отмечаем, что добрососедское и взаимовыгодное партнерство стран должно строиться на законных действиях правительств и уполномоченных органов, а контрабанда - это зыбкая основа межгосударственных отношений, которая наносит ущерб как экономикам стран, так и устойчивости интеграционных процессов.
В свою очередь, вопросам борьбы с теневым оборотом товаров в ЕАЭС уделяется приоритетное внимание. Для обеспечения законного оборота товаров, минимизации контрольных мероприятий со стороны таможенных органов внедрены механизмы применения навигационных пломб, прослеживаемости и маркировки товаров, проводится работа по совершенствованию таможенного контроля таможенной стоимости товаров.