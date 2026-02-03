 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 04.02.2026
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вторник, 03.02.2026
19:51  Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан
18:07  Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой
15:12  100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы
14:44  Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
19:10  Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин
14:48  Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:37  Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:54  10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
19:04  Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
00:05  Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
13:32  В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
03:23  Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)
02:58  "Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев
00:05  Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
Пятница, 30.01.2026
22:07  У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
20:47  Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
17:33  Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
13:23  Британия: "величие проявляется больше в амбициях", - Олег Яновский
04:09  Что происходило в сфере автомобильных грузоперевозок в Узбекистане
02:17  Слава туркменских скакунов на международной арене неуклонно растет
00:05  ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
Четверг, 29.01.2026
22:25  Постпред Китая при ООН предостерег от военной авантюры против Ирана
19:26  Дело №Р-7/25: разъяснения о трудовой миграции. Как Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС
13:52  В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"
12:38  Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:46  Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:05  Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
Среда, 28.01.2026
23:35  Взгляд: Как США копают под Китай через Иран
16:38  ФСК: Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки
14:35  Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе, - Виктория Панфилова
01:47  Ташкент. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев озвучил конкретные причины кадровых чисток
00:50  Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода
00:05  Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Вторник, 27.01.2026
23:45  Шавкат Мирзиеев принял гендиректора "Росатома". В чем уникальность проекта интегрированной АЭС в Узбекистане
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
19:42  Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
16:29  Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик, - Азиз Абдраимов
15:02  Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
14:32  НГ: Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   |   Кыргызстан   | 
ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:52 04.02.2026

О ситуации на казахстанско-кыргызской границе

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии
03.02.2026

По вопросу скопления грузовых транспортных средств на отдельных пунктах пропуска казахстанско-кыргызского участка государственной границы Евразийская экономическая комиссия отмечает следующее.

По информации Республики Казахстан наблюдаемое увеличение срока прохождения пограничных процедур связано с проведением плановых пограничных контрольных мероприятий.



Как отмечено уполномоченным органом Казахстана: "Проводимые мероприятия носят адресный и временный характер, а также направлены на наведение порядка на границе путем пресечения незаконного оборота товаров, который несет угрозу национальной безопасности государства.

Астана ценит сложившийся исключительно добрососедский характер взаимоотношений с братским Кыргызстаном, стратегическим партнером и союзником. Казахстан надеется на понимание и дальнейшее совместное сотрудничество с целью пресечения незаконных действий, наносящих большой ущерб экономикам двух стран и их международной репутации.

Казахстан и его высшее руководство неизменно проявляло искреннее уважение к высшему руководству Кыргызстана и всему братскому кыргызскому народу. Это сама суть стратегии Казахстана, она не претерпит изменений под влиянием конъюнктурных моментов. Прекращение незаконных перевозок полностью отвечает интересам двух стран".

Обращаем внимание, что такие меры относятся исключительно к национальной компетенции государств-членов Евразийского экономического союза и не затрагивают евразийскую интеграцию.

При этом договорно-правовая база ЕАЭС предусматривает отмену во взаимной торговле государств-членов таможенного, транспортного, санитарного, ветеринарного, карантинно-фитосанитарного контроля (за исключением случаев, предусмотренных правом ЕАЭС).

В целом отмечаем, что добрососедское и взаимовыгодное партнерство стран должно строиться на законных действиях правительств и уполномоченных органов, а контрабанда - это зыбкая основа межгосударственных отношений, которая наносит ущерб как экономикам стран, так и устойчивости интеграционных процессов.

В свою очередь, вопросам борьбы с теневым оборотом товаров в ЕАЭС уделяется приоритетное внимание. Для обеспечения законного оборота товаров, минимизации контрольных мероприятий со стороны таможенных органов внедрены механизмы применения навигационных пломб, прослеживаемости и маркировки товаров, проводится работа по совершенствованию таможенного контроля таможенной стоимости товаров.

Источник - ЕЭК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770180720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Подкаст Taldau Talks: Обсуждены актуальные вопросы в области науки и высшего образования
- Инвестиции и инфраструктура: Премьер-министр провел заседание Совета по развитию Alatau City в рамках поручений Главы государства
- Состоялось очередное заседание Комиссии по конституционной реформе
- Серик Жумангарин провел встречу с постоянным заместителем Премьер-министра Вьетнама Нгуеном Хоа Бинем
- В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
- Кадровые перестановки
- Лицензирование частных детективов и прозрачность рынка ГСМ: итоги заседания Межведомственной комиссии
- Депутаты Мажилиса обсудили вопросы доступности лекарственных средств
- 1,2 млн тонн мяса всех видов произведено в Казахстане в 2025 году
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  