ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе

07:52 04.02.2026

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии

03.02.2026



По вопросу скопления грузовых транспортных средств на отдельных пунктах пропуска казахстанско-кыргызского участка государственной границы Евразийская экономическая комиссия отмечает следующее.



По информации Республики Казахстан наблюдаемое увеличение срока прохождения пограничных процедур связано с проведением плановых пограничных контрольных мероприятий.



