Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП

08:04 04.02.2026

3 февраля 2026



"Сводка" (АКИpress) - За 10 лет почти 10 тыс. погибших в ДТП, сообщил 3 февраля президент Садыр Жапаров на встрече с гражданами в ГУ "Унаа".



По его словам, среди них есть и его родные.



"У меня погибли трое. Не один - трое. В 2006 году пьяные выехали на встречную полосу, на "Москвиче" ехали, ударили, машину закрутило и она перевернулась. Родной младший брат и сноха скончались на месте. Остались четверо детей. Они получили тяжелые и легкие травмы, но, слава Всевышнему, все выжили. Сейчас уже выросли, создали семьи.



В 2019 году в аварии погиб мой старший сын. Тоже из-за того, что либо не знал правил, либо специально - хотел срезать, с двойной полосы повернул, вышел на обгон и сбил моего сына. После чего сын перевернулся и погиб", - рассказал Жапаров.



ДТП, в котором насмерть разбился Дастан Садыр уулу, произошло 22 августа 2019 года в селе Кок-Жар на тот момент Аламединского района.



Дастан находился за рулем мотоцикла и ехал вверх по ул.7 Апреля. Примерно в 22:25 он столкнулся с машиной "Тойота Матрикс". От удара Дастан отскочил и ударился об авто "Лексус 330".



Парень впал в кому, а утром 26 августа скончался, не приходя в сознание. Тогда сообщалось, что в аварии виноват водитель "Тойоты". Садыр Жапаров простил его.



