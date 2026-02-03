 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 04.02.2026
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вторник, 03.02.2026
19:51  Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан
18:07  Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой
15:12  100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы
14:44  Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
19:10  Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин
14:48  Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:37  Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:54  10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
19:04  Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
00:05  Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
13:32  В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
03:23  Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)
02:58  "Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев
00:05  Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
Пятница, 30.01.2026
22:07  У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
20:47  Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
17:33  Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
13:23  Британия: "величие проявляется больше в амбициях", - Олег Яновский
04:09  Что происходило в сфере автомобильных грузоперевозок в Узбекистане
02:17  Слава туркменских скакунов на международной арене неуклонно растет
00:05  ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
Четверг, 29.01.2026
22:25  Постпред Китая при ООН предостерег от военной авантюры против Ирана
19:26  Дело №Р-7/25: разъяснения о трудовой миграции. Как Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС
13:52  В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"
12:38  Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:46  Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:05  Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
Среда, 28.01.2026
23:35  Взгляд: Как США копают под Китай через Иран
16:38  ФСК: Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки
14:35  Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе, - Виктория Панфилова
01:47  Ташкент. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев озвучил конкретные причины кадровых чисток
00:50  Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода
00:05  Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Вторник, 27.01.2026
23:45  Шавкат Мирзиеев принял гендиректора "Росатома". В чем уникальность проекта интегрированной АЭС в Узбекистане
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
19:42  Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
16:29  Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик, - Азиз Абдраимов
15:02  Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
14:32  НГ: Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами
Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
08:04 04.02.2026

Садыр Жапаров рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
3 февраля 2026

"Сводка" (АКИpress) - За 10 лет почти 10 тыс. погибших в ДТП, сообщил 3 февраля президент Садыр Жапаров на встрече с гражданами в ГУ "Унаа".

По его словам, среди них есть и его родные.

"У меня погибли трое. Не один - трое. В 2006 году пьяные выехали на встречную полосу, на "Москвиче" ехали, ударили, машину закрутило и она перевернулась. Родной младший брат и сноха скончались на месте. Остались четверо детей. Они получили тяжелые и легкие травмы, но, слава Всевышнему, все выжили. Сейчас уже выросли, создали семьи.

В 2019 году в аварии погиб мой старший сын. Тоже из-за того, что либо не знал правил, либо специально - хотел срезать, с двойной полосы повернул, вышел на обгон и сбил моего сына. После чего сын перевернулся и погиб", - рассказал Жапаров.

ДТП, в котором насмерть разбился Дастан Садыр уулу, произошло 22 августа 2019 года в селе Кок-Жар на тот момент Аламединского района.

Дастан находился за рулем мотоцикла и ехал вверх по ул.7 Апреля. Примерно в 22:25 он столкнулся с машиной "Тойота Матрикс". От удара Дастан отскочил и ударился об авто "Лексус 330".

Парень впал в кому, а утром 26 августа скончался, не приходя в сознание. Тогда сообщалось, что в аварии виноват водитель "Тойоты". Садыр Жапаров простил его.



***

Президент Садыр Жапаров подробно разъяснил меры по совершенствованию системы подготовки водителей
03.02.2026

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 3 февраля посетил Государственный центр регистрации транспортных средств и водительского состава при Управлении делами Президента Кыргызской Республики.

Глава государства ознакомился с организацией экзаменационного процесса, а также условиями, в которых проводится проверка теоретических знаний будущих водителей.

В ходе визита Президенту была продемонстрирована процедура сдачи экзамена с применением цифровых технологий и искусственного интеллекта. Отмечено, что система тестирования полностью исключает человеческий фактор – экзамен принимается в автоматизированном режиме, без участия экзаменаторов.

Система фиксирует движение головы курсанта, и в случае отвода взгляда от экрана это квалифицируется как нарушение установленного порядка прохождения экзамена. Кроме того, появление в поле зрения камеры ноутбука посторонних лиц рассматривается как вмешательство третьих лиц и является основанием для аннулирования результатов тестирования.

Далее Глава государства встретился с курсантами и директорами частных автошкол, где подробно разъяснил предпринимаемые меры по сокращению дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения.

Президент Садыр Жапаров отметил, что на протяжении длительного времени в системе подготовки водителей фиксировались коррупционные проявления, в результате чего доля успешно сдавших экзамены в частных автошколах ранее превышала 90 процентов. При этом фактический уровень знаний у значительной части водителей не соответствовал установленным требованиям.

Он подчеркнул, что с началом системной борьбы с коррупцией, усилением контроля и проведением кадровых изменений в профильных органах ситуация кардинально изменилась. В условиях прозрачного и строгого экзаменационного процесса количество успешно сдавших сократилось до 18 –20 процентов, что объективно отразило реальный уровень подготовки кандидатов в водители.

Глава государства отметил, что по мере дальнейшего укрепления дисциплины, исключения человеческого фактора и наведения порядка в экзаменационной системе возможность незаконного получения водительских удостоверений будет полностью устранена, а процесс сдачи экзаменов станет справедливым и объективным.

В этом контексте Президент Садыр Жапаров обратил внимание, что за последние десять лет в республике было зарегистрировано порядка 75 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 9 120 человек.

Президент также сообщил, что один из директоров частных автошкол незаконно приватизировал около 70 учебных объектов, часть из которых была передана частным лицам, а порядка 40 использовались для получения личной выгоды.

В этой связи Глава государства отметил, что все указанные автошколы будут возвращены на баланс государства, а образовательный процесс в них будет организован в соответствии с едиными требованиями, предусматривающими срок обучения продолжительностью десять месяцев. Основной акцент будет сделан на повышение качества теоретической и практической подготовки, а также на формирование у будущих водителей культуры безопасного поведения на дорогах.

Глава государства подчеркнул, что установленный десятимесячный срок обучения не предполагает ежедневного посещения занятий. Учебный процесс будет организован с учетом современных возможностей: занятия планируется проводить несколько раз в неделю, в том числе с использованием онлайн-форматов, что позволит совмещать обучение с повседневной занятостью.

Президент Садыр Жапаров отметил, что при таком подходе у кандидатов в водители будут созданы все условия для полноценного усвоения теоретических знаний и практических навыков, необходимых для безопасного управления транспортным средством. Он добавил, что в дальнейшем сдача экзаменов станет возможной сразу после окончания общеобразовательной школы, что позволит системно готовить будущих водителей с раннего возраста и формировать устойчивую культуру соблюдения правил дорожного движения.

В ходе встречи курсанты автошкол смогли адресовать Главе государства свои вопросы, а также озвучить предложения, касающиеся дальнейшего совершенствования системы подготовки водителей и повышения безопасности дорожного движения.

Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770181440


