Среда, 04.02.2026
16:45  США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вторник, 03.02.2026
19:51  Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан
18:07  Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой
15:12  100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы
14:44  Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
19:10  Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин
14:48  Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:37  Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:54  10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
19:04  Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
00:05  Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
13:32  В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
03:23  Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)
02:58  "Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев
00:05  Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
Пятница, 30.01.2026
22:07  У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
20:47  Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
17:33  Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
13:23  Британия: "величие проявляется больше в амбициях", - Олег Яновский
04:09  Что происходило в сфере автомобильных грузоперевозок в Узбекистане
02:17  Слава туркменских скакунов на международной арене неуклонно растет
00:05  ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
Четверг, 29.01.2026
22:25  Постпред Китая при ООН предостерег от военной авантюры против Ирана
19:26  Дело №Р-7/25: разъяснения о трудовой миграции. Как Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС
13:52  В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"
12:38  Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:46  Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:05  Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
Среда, 28.01.2026
23:35  Взгляд: Как США копают под Китай через Иран
16:38  ФСК: Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки
14:35  Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе, - Виктория Панфилова
01:47  Ташкент. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев озвучил конкретные причины кадровых чисток
00:50  Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода
00:05  Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Вторник, 27.01.2026
23:45  Шавкат Мирзиеев принял гендиректора "Росатома". В чем уникальность проекта интегрированной АЭС в Узбекистане
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
19:42  Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
16:29  Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик, - Азиз Абдраимов
15:02  Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов
16:45 04.02.2026

Переговоры под дулом у виска: блокадное кольцо вокруг Кубы сжимается
США пытаются сломить волю кубинского народа к сопротивлению

04.02.2026 | Дмитрий НЕФЕДОВ

Мексика вскоре отправит на Кубу гуманитарную помощь, в том числе продовольствие, объявила 1 февраля президент Клаудия Шейнбаум, отрицая, что она обсуждала ситуацию на острове и вокруг нее с президентом США Дональдом Трампом. ""Послушайте, мы не хотим, чтобы вы отправляли туда нефть". И она не отправляет", – поведал хозяин Белого дома журналистам, добавив, что его усилиями на Кубе в настоящее время "сложилась очень плохая ситуация, нет денег и нефти".

Шейнбаум заявила, что ее правительство стремится "дипломатическим путем решить все вопросы, связанные с поставками нефти, по гуманитарным соображениям". Экономический кризис на острове становится все тяжелее, почти ежедневные отключения могут доходить до 12 часов и более из-за нехватки энергоресурсов. После военной операции США в Каракасе 3 января поставки венесуэльской нефти на остров прекращены, что сделало Мексику, чья нефть и ранее была для Кубы жизненно важным ресурсом, в основного поставщика сырой нефти и продуктов нефтепереработки для Гаваны.

По некоторым данным, в Мехико не могут не учитывать телодвижений со стороны северного соседа, отнюдь не отказывающегося от планов удушения Кубы вкупе со сменой там правящего режима под аккомпанемент рассчитанных на публику рассуждений о предполагаемой "сделке с Кубой" с позиции силы. Пожелавший остаться анонимным кубинский дипломат рассказал, что "Куба никогда не отказывалась вести переговоры с правительством США при условии, что переговоры проходят в условиях равенства и наш суверенитет уважается". Европейские и латиноамериканские посольства актуализировали планы эвакуации. Поверенный в делах США на Кубе Майк Хаммер якобы на прошлой неделе на внутреннем брифинге посоветовал сотрудникам американского представительства паковать вещи, если они еще не сделали этого, добавив: "Кубинцы годами жаловались на 'блокаду' [многолетнее американское экономическое эмбарго. – Прим. авт.]... но теперь будет настоящая блокада".

Кроме того, не следует забывать, что небольшой остров окружен базами и другими военными объектами США. Известно наличие таковых на соседних Багамских островах вблизи Кубы. В то же самое время власти Доминиканской Республики, что также невдалеке от Кубы, в конце ноября 2025 г. разрешили вооруженным силам США временно использовать объекты на базе Сан-Исидро (вблизи столицы Санто-Доминго) и в международном аэропорту Лас-Америкас для логистических операций. Как пояснил президент страны Луис Абинадер, "цель ясна: укрепить воздушное и морское кольцо защиты, которое поддерживают наши вооруженные силы. Соглашение опирается на действующие договоренности 1995 и 2003 годов, предусматривающие, что все операции будут проводиться исключительно с предварительным разрешением и при прямом сопровождении доминиканских властей".

Отмечается и стратегическая роль военного союза с США: "...благодаря этой синергии с нашим самым важным стратегическим партнером Соединенными Штатами, мы укрепляем наблюдение и оперативную способность наших вооруженных сил".

Еще в 2024 г. Госдепартамент запросил конгресс о разрешении направления войск США в многострадальную Гаити под предлогом борьбы там с безвластием и хаосом. Официальное решение конгресса неизвестно, но в любом случае на Гаити издавна расположены разведывательные объекты США, нацеленные в основном на Кубу. Притом Кубу от Гаити отделяют лишь 70 км Наветренного пролива. США вполне могут ввести (если уже не ввели) войска для "защиты" этих объектов, что, напомним, не единожды имело место и ранее.

Кроме того, с ноября 2025 г. США укрепляют контингенты на семи военных объектах в Пуэрто-Рико, а также на авиа- и морских базах на близлежащих островах Вьекес (западных Виргинских островах). По имеющейся информации, Вашингтон также пытается заставить соседние Ямайку (1) и британские Каймановые острова прервать традиционные экономические взаимосвязи с Кубой – во всяком случае, не участвовать в реэкспорте нефти и нефтепродуктов.

Ряд американских аналитиков считают, что объявление Трампом на днях чрезвычайного положения в США якобы "из-за Кубы" – это возможный пролог к полной блокаде Кубы в сопровождении военных и подрывных операций против острова. В указе Трампа отмечено, что "...США не потерпят бесчинств коммунистического кубинского режима, будут действовать в защиту национальных интересов и привлекут кубинский режим к ответственности за его злонамеренные действия и связи".

Наконец, формулировка о "чрезвычайной угрозе" переводит Кубу из категории обычного внешнеполитического раздражителя в разряд экзистенциальной проблемы безопасности США, что облегчает давление на союзников и партнеров Белого дома: им предлагается выбирать между сотрудничеством с Кубой и риском подпасть под американские санации и смежные ограничения.

Вскоре после операции в Венесуэле Трамп заявил, что "военного вторжения на Кубу может не понадобиться, поскольку она просто падет. Куба готова пасть: она выглядит так, что готова пасть". Позднее он сетовал, что у США "почти не осталось инструментов давления, кроме прямого силового сценария". Тем более что, по его словам, режим на Кубе "висит на волоске из-за тяжелого экономического кризиса". Негативные последствия топливной блокады разрушительны: больницы экономят электроэнергию, ставя под угрозу медицинскую помощь. Крайне нерегулярно ходит общественный транспорт. Отключения по 20 часов и более становятся ежедневным испытанием. Отказ кубинского руководства капитулировать едва ли мотивирован догматизмом, либо стремлением к мученичеству, будучи основан на четком понимании целей Белого дома и длительной истории собственной антиколониальной борьбы. Отказ от суверенитета в обмен на эфемерные послабления означают возврат к мрачным временам до 1959 года, когда остров был вотчиной американской мафии, контролировавшей казино и сети проституции, а также транснациональных корпораций, грабивших природные ресурсы в условиях расовой сегрегации, неграмотности и огромного неравенства.

Примечание

(1) Ранее появлялась информация о периодических поставках на Кубу некоторых видов нефтепродуктов на протяжении нескольких десятилетий среднетоннажным НПЗ Petrojam Kingston Refinery в Кингстоне на Ямайке (мощность переработки – 32 тыс. баррелей нефти в сутки), производящим бензин, дизтопливо, авиакеросин, нафту, СПГ (пропан-бутан), серу, а также легкое и тяжелое судовое топливо (на основе мазута или гудрона). Сырье на этот завод, действующий с 1975 г., поступает из Мексики, Венесуэлы, о. Тринидада и Колумбии. До последнего времени Ямайка не подключалась к санкциям против Кубы, но Вашингтон, конечно, в состоянии заставить небольшое государство подчиниться своей воле.

Сообщалось также, что Ямайка стала еще в 2012 г. стала одним из крупных импортеров продуктов иранской нефтехимии, притом, что на Ямайке химпром почти не развит. Потому сообщалось, что эта иранская продукция почти исключительно реэкспортируется с тех пор на Кубу.

Источник - Фонд стратегической культуры
