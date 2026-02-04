США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов

16:45 04.02.2026

Переговоры под дулом у виска: блокадное кольцо вокруг Кубы сжимается

США пытаются сломить волю кубинского народа к сопротивлению



04.02.2026 | Дмитрий НЕФЕДОВ



Мексика вскоре отправит на Кубу гуманитарную помощь, в том числе продовольствие, объявила 1 февраля президент Клаудия Шейнбаум, отрицая, что она обсуждала ситуацию на острове и вокруг нее с президентом США Дональдом Трампом. ""Послушайте, мы не хотим, чтобы вы отправляли туда нефть". И она не отправляет", – поведал хозяин Белого дома журналистам, добавив, что его усилиями на Кубе в настоящее время "сложилась очень плохая ситуация, нет денег и нефти".



Шейнбаум заявила, что ее правительство стремится "дипломатическим путем решить все вопросы, связанные с поставками нефти, по гуманитарным соображениям". Экономический кризис на острове становится все тяжелее, почти ежедневные отключения могут доходить до 12 часов и более из-за нехватки энергоресурсов. После военной операции США в Каракасе 3 января поставки венесуэльской нефти на остров прекращены, что сделало Мексику, чья нефть и ранее была для Кубы жизненно важным ресурсом, в основного поставщика сырой нефти и продуктов нефтепереработки для Гаваны.



По некоторым данным, в Мехико не могут не учитывать телодвижений со стороны северного соседа, отнюдь не отказывающегося от планов удушения Кубы вкупе со сменой там правящего режима под аккомпанемент рассчитанных на публику рассуждений о предполагаемой "сделке с Кубой" с позиции силы. Пожелавший остаться анонимным кубинский дипломат рассказал, что "Куба никогда не отказывалась вести переговоры с правительством США при условии, что переговоры проходят в условиях равенства и наш суверенитет уважается". Европейские и латиноамериканские посольства актуализировали планы эвакуации. Поверенный в делах США на Кубе Майк Хаммер якобы на прошлой неделе на внутреннем брифинге посоветовал сотрудникам американского представительства паковать вещи, если они еще не сделали этого, добавив: "Кубинцы годами жаловались на 'блокаду' [многолетнее американское экономическое эмбарго. – Прим. авт.]... но теперь будет настоящая блокада".



Кроме того, не следует забывать, что небольшой остров окружен базами и другими военными объектами США. Известно наличие таковых на соседних Багамских островах вблизи Кубы. В то же самое время власти Доминиканской Республики, что также невдалеке от Кубы, в конце ноября 2025 г. разрешили вооруженным силам США временно использовать объекты на базе Сан-Исидро (вблизи столицы Санто-Доминго) и в международном аэропорту Лас-Америкас для логистических операций. Как пояснил президент страны Луис Абинадер, "цель ясна: укрепить воздушное и морское кольцо защиты, которое поддерживают наши вооруженные силы. Соглашение опирается на действующие договоренности 1995 и 2003 годов, предусматривающие, что все операции будут проводиться исключительно с предварительным разрешением и при прямом сопровождении доминиканских властей".



Отмечается и стратегическая роль военного союза с США: "...благодаря этой синергии с нашим самым важным стратегическим партнером Соединенными Штатами, мы укрепляем наблюдение и оперативную способность наших вооруженных сил".



Еще в 2024 г. Госдепартамент запросил конгресс о разрешении направления войск США в многострадальную Гаити под предлогом борьбы там с безвластием и хаосом. Официальное решение конгресса неизвестно, но в любом случае на Гаити издавна расположены разведывательные объекты США, нацеленные в основном на Кубу. Притом Кубу от Гаити отделяют лишь 70 км Наветренного пролива. США вполне могут ввести (если уже не ввели) войска для "защиты" этих объектов, что, напомним, не единожды имело место и ранее.



Кроме того, с ноября 2025 г. США укрепляют контингенты на семи военных объектах в Пуэрто-Рико, а также на авиа- и морских базах на близлежащих островах Вьекес (западных Виргинских островах). По имеющейся информации, Вашингтон также пытается заставить соседние Ямайку (1) и британские Каймановые острова прервать традиционные экономические взаимосвязи с Кубой – во всяком случае, не участвовать в реэкспорте нефти и нефтепродуктов.



Ряд американских аналитиков считают, что объявление Трампом на днях чрезвычайного положения в США якобы "из-за Кубы" – это возможный пролог к полной блокаде Кубы в сопровождении военных и подрывных операций против острова. В указе Трампа отмечено, что "...США не потерпят бесчинств коммунистического кубинского режима, будут действовать в защиту национальных интересов и привлекут кубинский режим к ответственности за его злонамеренные действия и связи".



Наконец, формулировка о "чрезвычайной угрозе" переводит Кубу из категории обычного внешнеполитического раздражителя в разряд экзистенциальной проблемы безопасности США, что облегчает давление на союзников и партнеров Белого дома: им предлагается выбирать между сотрудничеством с Кубой и риском подпасть под американские санации и смежные ограничения.



Вскоре после операции в Венесуэле Трамп заявил, что "военного вторжения на Кубу может не понадобиться, поскольку она просто падет. Куба готова пасть: она выглядит так, что готова пасть". Позднее он сетовал, что у США "почти не осталось инструментов давления, кроме прямого силового сценария". Тем более что, по его словам, режим на Кубе "висит на волоске из-за тяжелого экономического кризиса". Негативные последствия топливной блокады разрушительны: больницы экономят электроэнергию, ставя под угрозу медицинскую помощь. Крайне нерегулярно ходит общественный транспорт. Отключения по 20 часов и более становятся ежедневным испытанием. Отказ кубинского руководства капитулировать едва ли мотивирован догматизмом, либо стремлением к мученичеству, будучи основан на четком понимании целей Белого дома и длительной истории собственной антиколониальной борьбы. Отказ от суверенитета в обмен на эфемерные послабления означают возврат к мрачным временам до 1959 года, когда остров был вотчиной американской мафии, контролировавшей казино и сети проституции, а также транснациональных корпораций, грабивших природные ресурсы в условиях расовой сегрегации, неграмотности и огромного неравенства.



Примечание



(1) Ранее появлялась информация о периодических поставках на Кубу некоторых видов нефтепродуктов на протяжении нескольких десятилетий среднетоннажным НПЗ Petrojam Kingston Refinery в Кингстоне на Ямайке (мощность переработки – 32 тыс. баррелей нефти в сутки), производящим бензин, дизтопливо, авиакеросин, нафту, СПГ (пропан-бутан), серу, а также легкое и тяжелое судовое топливо (на основе мазута или гудрона). Сырье на этот завод, действующий с 1975 г., поступает из Мексики, Венесуэлы, о. Тринидада и Колумбии. До последнего времени Ямайка не подключалась к санкциям против Кубы, но Вашингтон, конечно, в состоянии заставить небольшое государство подчиниться своей воле.



Сообщалось также, что Ямайка стала еще в 2012 г. стала одним из крупных импортеров продуктов иранской нефтехимии, притом, что на Ямайке химпром почти не развит. Потому сообщалось, что эта иранская продукция почти исключительно реэкспортируется с тех пор на Кубу.