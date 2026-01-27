Президент Казахстана обсудил в Исламабаде возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. На очереди Узбекистан

17:56 04.02.2026

Президент Казахстана с удовлетворением отметил содержательный и продуктивный характер состоявшихся переговоров с Премьер-министром Шарифом



– Были приняты важные межправительственные документы, ориентированные на достижение конкретных результатов по всему спектру двустороннего взаимодействия. Мы подробно обсудили вопросы торговли, транспорта и логистики, промышленности, энергетики, информационных технологий, а также культурного и гуманитарного сотрудничества. Торгово-экономическое взаимодействие демонстрирует стремительный рост. В прошлом году объем двусторонней торговли вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом. Эффективно реализуется Дорожная карта торгово-экономического сотрудничества (на 2025-2027 годы). Мы договорились принять конкретные меры для дальнейшего увеличения товарооборота, поставив перед собой амбициозную цель довести объем торговли до 1 млрд долларов в ближайшей перспективе. Подчеркнута важность создания благоприятной среды для активизации деловых связей между нашими странами. Особое внимание будет уделено транспортно-логистическим проектам, призванным расширить торговые потоки, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



