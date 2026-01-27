 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 04.02.2026
19:04  Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
17:56  Президент Казахстана обсудил в Исламабаде возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. На очереди Узбекистан
16:45  США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вторник, 03.02.2026
19:51  Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан
18:07  Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой
15:12  100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы
14:44  Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
19:10  Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин
14:48  Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:37  Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:54  10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
19:04  Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
00:05  Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
13:32  В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
03:23  Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)
02:58  "Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев
00:05  Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
Пятница, 30.01.2026
22:07  У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
20:47  Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
17:33  Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
13:23  Британия: "величие проявляется больше в амбициях", - Олег Яновский
04:09  Что происходило в сфере автомобильных грузоперевозок в Узбекистане
02:17  Слава туркменских скакунов на международной арене неуклонно растет
00:05  ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
Четверг, 29.01.2026
22:25  Постпред Китая при ООН предостерег от военной авантюры против Ирана
19:26  Дело №Р-7/25: разъяснения о трудовой миграции. Как Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС
13:52  В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"
12:38  Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:46  Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:05  Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
Среда, 28.01.2026
23:35  Взгляд: Как США копают под Китай через Иран
16:38  ФСК: Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки
14:35  Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе, - Виктория Панфилова
01:47  Ташкент. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев озвучил конкретные причины кадровых чисток
00:50  Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода
00:05  Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Вторник, 27.01.2026
23:45  Шавкат Мирзиеев принял гендиректора "Росатома". В чем уникальность проекта интегрированной АЭС в Узбекистане
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
19:42  Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
Президент Казахстана обсудил в Исламабаде возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. На очереди Узбекистан
17:56 04.02.2026

Президент Казахстана с удовлетворением отметил содержательный и продуктивный характер состоявшихся переговоров с Премьер-министром Шарифом

– Были приняты важные межправительственные документы, ориентированные на достижение конкретных результатов по всему спектру двустороннего взаимодействия. Мы подробно обсудили вопросы торговли, транспорта и логистики, промышленности, энергетики, информационных технологий, а также культурного и гуманитарного сотрудничества. Торгово-экономическое взаимодействие демонстрирует стремительный рост. В прошлом году объем двусторонней торговли вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом. Эффективно реализуется Дорожная карта торгово-экономического сотрудничества (на 2025-2027 годы). Мы договорились принять конкретные меры для дальнейшего увеличения товарооборота, поставив перед собой амбициозную цель довести объем торговли до 1 млрд долларов в ближайшей перспективе. Подчеркнута важность создания благоприятной среды для активизации деловых связей между нашими странами. Особое внимание будет уделено транспортно-логистическим проектам, призванным расширить торговые потоки, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



По словам Президента, Премьер-министр рассказал о возрастающей роли Пакистана в сферах транзита и логистики, что может открыть для Казахстана альтернативные пути выхода на международные рынки.

– В этом контексте мы обсудили возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. В качестве одного из приоритетных вопросов также было рассмотрено развитие Транскаспийского транспортного коридора и транзитных маршрутов, проходящих через Афганистан. В этом контексте стороны обсудили перспективы реализации железнодорожного проекта по маршруту Казахстан – Туркменистан – Афганистан – Пакистан, – проинформировал Глава государства.

Источник - Aqorda
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770216960


