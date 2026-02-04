 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 04.02.2026
Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
19:04 04.02.2026

Видеоконференция с Председателем КНР Си Цзиньпином
Владимир Путин в формате видеоконференции провел переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

4 февраля 2026 года 12:25
Москва, Кремль

Начало видеоконференции с Председателем КНР Си Цзиньпином

В.Путин: Уважаемый господин Председатель, дорогой друг!

Рад, что мы продолжаем добрую традицию нашего личного общения на старте нового года, когда подводим итоги за прошедший период и намечаем планы на будущее. Тем более в такой символичный день – по китайскому народному календарю сегодня "Установление весны" – Личу́нь, после которого уходят морозы, наступает обновление и начало нового цикла в природе. А для российско-китайских отношений, можно это с уверенностью сказать, любое время года – это весна.



И хотел бы лично поздравить Вас и в Вашем лице весь дружественный китайский народ с Новым, 2026 годом и наступающим Праздником Весны, с которым придет год Красной огненной лошади, насколько мы знаем, а ей присущи сила, энергия и стремление двигаться вперед – то, что отличает связи между нашими странами; вне зависимости от международной конъюнктуры уверен в их прочности и поступательном развитии во всех областях.

Российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер. В этом году мы отмечаем 25-летие основополагающего для наших отношений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Его дальнейшая реализация, безусловно, отвечает коренным интересам народов двух стран, способствует укреплению комплексного, действительно всеобъемлющего взаимодействия России и Китая, а главное – повышению благосостояния наших граждан.

Пользуясь случаем, хотел бы вновь заверить в твердой поддержке всех наших совместных усилий по обеспечению суверенитета, безопасности двух стран, их социально-экономического процветания, права на выбор собственного пути развития.

Позвольте несколько слов об итогах прошедшего года. Полагаю, что нам удалось достойно отпраздновать в мае в Москве и в сентябре в Пекине 80-летие победы во Второй мировой войне. То, что в эти дни мы были вместе, продемонстрировало всему миру нашу солидарность, готовность России и Китая отстаивать историческую правду, бережно хранить память о героическом подвиге народов наших стран, которые ценой десятков миллионов жизней восстановили мир на планете. Весомыми практическими результатами завершилось председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества, кульминацией которого стал саммит в Тяньцзине.

На переговорах в Москве и Пекине мы с Вами предметно рассмотрели основные направления и наметили масштабные задачи по дальнейшему углублению двусторонней кооперации. По линии правительств развернута каждодневная, по сути, энергичная работа по реализации этих договоренностей.

Экономическое сотрудничество в 2025 году продолжало стабильно развиваться. Несмотря на небольшое снижение, я бы сказал даже корректировку показателей, товарооборот уже третий год подряд с солидным запасом преодолевает знаковую отметку в 200 миллиардов долларов.

Россия в лидерах по поставкам в КНР энергоресурсов. Наше партнерство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер. Ведем активный диалог в области мирного атома, продвигаем высокотехнологичные проекты, в том числе в промышленности и исследовании космоса. Объем торговли сельхозпродукцией, по нашим данным, вырос более чем на 20 процентов.

Удовлетворены и темпами наращивания гуманитарных обменов. С успехом завершились Годы культуры, проведенные в их рамках более 400 ярких мероприятий вызвали неподдельный интерес у граждан обеих стран. На этом, конечно, не останавливаемся. В частности, на днях в Москве да и в других российских городах вновь широко отметят китайский Новый год, у нас тоже это стало хорошей традицией, а жители и гости Пекина познакомятся с российскими традициями проводов зимы на фестивале "Московская масленица".

Начались перекрестные Годы образования. В настоящее время в России проходят обучение более 56 тысяч китайских студентов, а в Китае – свыше 21 тысячи российских. Функционируют десятки совместных образовательных учреждений и профильных ассоциаций вузов. При этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего расширения связей в этой сфере – тем более что эпоха инноваций и информатизации диктует необходимость подготовки кадров по новым, передовым направлениям.

Росту деловых и гуманитарных контактов, несомненно, способствует введение безвизового режима. Признателен Вам за эту инициативу, которую мы с готовностью поддержали. Насколько я знаю, с началом ее реализации каких-либо существенных вопросов у соответствующих профильных ведомств не возникает.

Что же касается международной обстановки, то в условиях нарастающей турбулентности в мире внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором. Готовы продолжать самую тесную координацию по глобальным и региональным сюжетам как на двустороннем треке, так и на всех многосторонних площадках: в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других, где российско-китайский тандем играет во многом ключевую роль. Желаем успехов и, безусловно, окажем все необходимое содействие китайскому председательству, китайским друзьям в форуме Азиатско-тихоокеанского [экономического] сотрудничества.

Дорогой друг, еще раз с Новым годом и наступающим Праздником Весны! Крепкого здоровья Вам лично, благополучия и удачи "в десяти тысячах дел", а дружественному китайскому народу – мира и процветания.

Спасибо.

Си Цзиньпин (как переведено): Уважаемый господин Президент Путин, мой старый дорогой друг!

Очень рад с Вами встретиться в начале нового года в формате видеоконференции.

Сегодня по лунному календарю у нас отмечается Личунь, начало весны. Только что Вы упомянули об этом. Личунь открывает цикл 24 солнечных сезонов и знаменует собой возвращение весны на землю, олицетворяет новое начало и надежду. В столь приятный и весьма символический день с удовольствием с Вами провожу углубленный разговор, [чтобы] вместе разработать новый грандиозный план развития двусторонних отношений.

На днях Вы специально направили товарища Шойгу в Китай на проведение сверки часов с товарищем Ван И по международным и региональным "горячим точкам" в целях подготовки к нашей встрече. Товарищ Ван И мне доложил. Сегодня я готов провести с Вами обмен мнениями по крупным стратегическим вопросам.

За прошедший год мы с Вами два раза встречались. Китайско-российские отношения вступают в новый этап развития. Мы торжественно отметили 80-летие победы мировой антифашистской коалиции, что демонстрирует решимость наших стран в отстаивании итогов Второй мировой войны и международной справедливости.

Двустороннее торговое сотрудничество динамично и стабильно развивается, ускоренными темпами продвигается кооперация в новых сферах.

Успешно организованы Годы культуры Китая и России. Культурно-гуманитарное сотрудничество выведено на новую высоту. Людские обмены стали более оживленными.

Успешное проведение саммита ШОС в Тяньцзине и заседания Совета глав правительств ШОС в Москве позволяет нам укреплять многостороннее взаимодействие в целях продолжения нашей работы по созданию многополярного мира и более справедливой и рациональной системы глобального управления.

2026 год – первый год 15-й пятилетки нашей страны. Китай готов более активно расширять открытость внешнему миру на высоком уровне, готов делиться новыми возможностями развития со странами мира, включая Россию.

В этом году также отмечается 30-летие установления китайско-российских отношений партнерства и стратегического взаимодействия, 25-летие подписания китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также открытие Годов образования между Китаем и Россией.

Важно воспользоваться исторической возможностью, постоянно углублять стратегическое взаимодействие, вместе нести ответственность крупных держав во имя непрерывного развития китайско-российских отношений по правильной траектории.

Источник - Kremlin.ru
