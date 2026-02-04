Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции

19:04 04.02.2026

Видеоконференция с Председателем КНР Си Цзиньпином

Владимир Путин в формате видеоконференции провел переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.



4 февраля 2026 года 12:25

Москва, Кремль



Начало видеоконференции с Председателем КНР Си Цзиньпином



В.Путин: Уважаемый господин Председатель, дорогой друг!



Рад, что мы продолжаем добрую традицию нашего личного общения на старте нового года, когда подводим итоги за прошедший период и намечаем планы на будущее. Тем более в такой символичный день – по китайскому народному календарю сегодня "Установление весны" – Личу́нь, после которого уходят морозы, наступает обновление и начало нового цикла в природе. А для российско-китайских отношений, можно это с уверенностью сказать, любое время года – это весна.



