Русские войска расширяют свое присутствие в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля

00:05 05.02.2026

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 4 февраля в разрезе СВО. Русские войска расширяют свое присутствие сразу в 2 районах Сумской области. Идет подготовка к активным действиям весенне-летней наступательной кампании. На Украине забили тревогу из-за угрозы попадания Славянска в постоянную зону охоты наших операторов FPV-дронов. Банковая хочет декриминализовать педофилию.



