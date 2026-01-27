|Русские войска расширяют свое присутствие в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля
00:05 05.02.2026
ВС РФ активизировались в приграничных районах Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 4 февраля в разрезе СВО. Русские войска расширяют свое присутствие сразу в 2 районах Сумской области. Идет подготовка к активным действиям весенне-летней наступательной кампании. На Украине забили тревогу из-за угрозы попадания Славянска в постоянную зону охоты наших операторов FPV-дронов. Банковая хочет декриминализовать педофилию.
Обложить областной центр
Части ВС РФ наступают в Краснопольском районе Сумской области. Русские штурмовики овладели населенным пунктом Покровка, который находится севернее ранее занятого нами села Грабовское. Несмотря на то, что информация о ходе событий очень скудная, можно предположить, что и в Покровке неприятель повторил судьбу гарнизона Комаровки. Малочисленные украинские подразделения без тяжелого вооружения мало что могли сделать против напора русских штурмовиков. После выбивания огневых точек БПЛА Комаровка была взята наскоком, а последовавшие за этим куцые попытки ВСУ контратаковать были отбиты также при помощи FPV-дронов. Таким образом, можно предположить, что в Покровке произошло нечто подобное.
Вместе с тем ВС РФ обозначили свое присутствие на подступах к крупному селу Мирополье. По всей видимости, готовится его штурм. Эта задача хотя и посложнее, потому что неприятель там окопался после отступления из Курской области, но русские войска чрезмерных помех при штурме едва ли встретят. Все из-за того, что оперативное командование "Север" ВСУ, получающее силы и матчасть по остаточному принципу, вынуждено оборонять фронт, который за 2 последних месяца по суммарной протяженности увеличился практически вдвое. Если к началу декабря 2025 года все проблемы противника сводились к удержанию позиций на севере Сумского района Сумской области по оборонительной линии Хотень – Писаревка – Корчаковка – Марьино, то теперь положение для него стало намного опаснее. Не следует исключать и того, что ВС РФ войдут на Сумщину на очередном участке границы. При этом дополнительных сил и вооружений украинским частям в данном секторе ждать неоткуда. У Киева предостаточно проблем и острых нужд на других участках фронта.
К началу сухой весны, когда распустится "зеленка", ситуация в Сумской области для противника может перерасти в катастрофу. И прикрытие Сум не будет в списке приоритетов. Даже носимый городом статут областного центра не сыграет здесь значимой роли. Ведь речь идет об угрозе Запорожью, Харькову и Славянско-Краматорской агломерации, которые по политическому значению для режима Зеленского также важны.
Важная высота
Украинский военный блогер Бунятов (позывной "Осман") забил тревогу из-за угрозы логистическим артериям ВСУ, идущим от Славянска.
"Северско-Лиманское направление в целом не радует, враг настойчиво лезет в направлении н. п. Кривая Лука. Если ему удастся закрепиться в этом н. п., то по Славянску ездить будет еще тот квест", – сообщил он в своем Telegram-канале.
Его беспокойство полностью оправдано. Если русская армия займет район села Кривая Лука, то украинские войска получают комплекс проблем. Оно находится на меловых холмах у излучины Северского Донца. А расстояние до Славянска из тех мест порядка 18-20 км. То есть, если раньше наши FPV-дроны лишь эпизодически появлялись в небе над Славянском, то после овладения Кривыми Луками наши дроноводы "пропишутся" в небе над городом. ВСУ превратили Славянск и Краматорск в огромные базы снабжения по всей номенклатуре. В этих городах также фиксируется изобилие командных пунктов украинских частей, действующих сразу на нескольких оперативных направлениях. И все это окажется в зоне постоянной охоты операторов БПЛА.
Территория беззакония
В украинской Раде зарегистрирован законопроект № 14394, по которому предлагается внесение поправок в Гражданский кодекс страны. Эти изменения подразумевают разрешение на вступление в брак 14-летних девочек в случае их беременности или же уже состоявшихся родов.
"По заявлению лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам, а в случае беременности женщины или рождения ею ребенка, – четырнадцатилетнего возраста", – прописано в документе.
Что это значит на самом деле? Это фактическая декриминализация отношений с малолетними, что открывает возможности для поставок "живого товара" за границу или же сексуальной эксплуатации детей непосредственно в незалежной. Стоит напомнить, что согласно текущему украинскому законодательству, а именно статье 155 местного Уголовного кодекса, половые отношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, наказываются ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет. А развратные действия в отношении лиц, не достигших указанного возраста, караются ограничением или лишением свободы до 5 лет, следует из статьи 156 УК незалежной.
Особую мрачность этой истории придает то, что это все происходит в самый разгар разоблачений видных мировых политиков, бизнесменов и даже членов британской королевской семьи из-за распространения материалов из архива сутенера-педофила Эпштейна. Но, учитывая то, что украинский режим как по прямым свидетельствам военнопленных из ВСУ, так и по косвенным признакам причастен к поставке органов на черный рынок трансплантологии, появление новостей о фактической декриминализации педофилии закономерно для этого потока безумия.
Вчера, 3 февраля, главным событием дня стала ликвидация обороны ВСУ по западному берегу реки Гайчур.