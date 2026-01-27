 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 05.02.2026
00:05  Русские войска расширяют свое присутствие в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля
Среда, 04.02.2026
19:04  Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
17:56  Президент Казахстана обсудил в Исламабаде возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. На очереди Узбекистан
16:45  США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вторник, 03.02.2026
19:51  Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан
18:07  Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой
15:12  100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы
14:44  Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
19:10  Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин
14:48  Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:37  Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:54  10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
19:04  Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
00:05  Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
13:32  В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
03:23  Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)
02:58  "Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев
00:05  Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
Пятница, 30.01.2026
22:07  У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
20:47  Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
17:33  Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
13:23  Британия: "величие проявляется больше в амбициях", - Олег Яновский
04:09  Что происходило в сфере автомобильных грузоперевозок в Узбекистане
02:17  Слава туркменских скакунов на международной арене неуклонно растет
00:05  ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
Четверг, 29.01.2026
22:25  Постпред Китая при ООН предостерег от военной авантюры против Ирана
19:26  Дело №Р-7/25: разъяснения о трудовой миграции. Как Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС
13:52  В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"
12:38  Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:46  Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:05  Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
Среда, 28.01.2026
23:35  Взгляд: Как США копают под Китай через Иран
16:38  ФСК: Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки
14:35  Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе, - Виктория Панфилова
01:47  Ташкент. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев озвучил конкретные причины кадровых чисток
00:50  Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода
00:05  Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Вторник, 27.01.2026
23:45  Шавкат Мирзиеев принял гендиректора "Росатома". В чем уникальность проекта интегрированной АЭС в Узбекистане
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
00:05 05.02.2026

ВС РФ активизировались в приграничных районах Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 4 февраля в разрезе СВО. Русские войска расширяют свое присутствие сразу в 2 районах Сумской области. Идет подготовка к активным действиям весенне-летней наступательной кампании. На Украине забили тревогу из-за угрозы попадания Славянска в постоянную зону охоты наших операторов FPV-дронов. Банковая хочет декриминализовать педофилию.



Обложить областной центр

Части ВС РФ наступают в Краснопольском районе Сумской области. Русские штурмовики овладели населенным пунктом Покровка, который находится севернее ранее занятого нами села Грабовское. Несмотря на то, что информация о ходе событий очень скудная, можно предположить, что и в Покровке неприятель повторил судьбу гарнизона Комаровки. Малочисленные украинские подразделения без тяжелого вооружения мало что могли сделать против напора русских штурмовиков. После выбивания огневых точек БПЛА Комаровка была взята наскоком, а последовавшие за этим куцые попытки ВСУ контратаковать были отбиты также при помощи FPV-дронов. Таким образом, можно предположить, что в Покровке произошло нечто подобное.

Вместе с тем ВС РФ обозначили свое присутствие на подступах к крупному селу Мирополье. По всей видимости, готовится его штурм. Эта задача хотя и посложнее, потому что неприятель там окопался после отступления из Курской области, но русские войска чрезмерных помех при штурме едва ли встретят. Все из-за того, что оперативное командование "Север" ВСУ, получающее силы и матчасть по остаточному принципу, вынуждено оборонять фронт, который за 2 последних месяца по суммарной протяженности увеличился практически вдвое. Если к началу декабря 2025 года все проблемы противника сводились к удержанию позиций на севере Сумского района Сумской области по оборонительной линии Хотень – Писаревка – Корчаковка – Марьино, то теперь положение для него стало намного опаснее. Не следует исключать и того, что ВС РФ войдут на Сумщину на очередном участке границы. При этом дополнительных сил и вооружений украинским частям в данном секторе ждать неоткуда. У Киева предостаточно проблем и острых нужд на других участках фронта.

К началу сухой весны, когда распустится "зеленка", ситуация в Сумской области для противника может перерасти в катастрофу. И прикрытие Сум не будет в списке приоритетов. Даже носимый городом статут областного центра не сыграет здесь значимой роли. Ведь речь идет об угрозе Запорожью, Харькову и Славянско-Краматорской агломерации, которые по политическому значению для режима Зеленского также важны.

Важная высота

Украинский военный блогер Бунятов (позывной "Осман") забил тревогу из-за угрозы логистическим артериям ВСУ, идущим от Славянска.

"Северско-Лиманское направление в целом не радует, враг настойчиво лезет в направлении н. п. Кривая Лука. Если ему удастся закрепиться в этом н. п., то по Славянску ездить будет еще тот квест", – сообщил он в своем Telegram-канале.

Его беспокойство полностью оправдано. Если русская армия займет район села Кривая Лука, то украинские войска получают комплекс проблем. Оно находится на меловых холмах у излучины Северского Донца. А расстояние до Славянска из тех мест порядка 18-20 км. То есть, если раньше наши FPV-дроны лишь эпизодически появлялись в небе над Славянском, то после овладения Кривыми Луками наши дроноводы "пропишутся" в небе над городом. ВСУ превратили Славянск и Краматорск в огромные базы снабжения по всей номенклатуре. В этих городах также фиксируется изобилие командных пунктов украинских частей, действующих сразу на нескольких оперативных направлениях. И все это окажется в зоне постоянной охоты операторов БПЛА.

Территория беззакония

В украинской Раде зарегистрирован законопроект № 14394, по которому предлагается внесение поправок в Гражданский кодекс страны. Эти изменения подразумевают разрешение на вступление в брак 14-летних девочек в случае их беременности или же уже состоявшихся родов.

"По заявлению лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам, а в случае беременности женщины или рождения ею ребенка, – четырнадцатилетнего возраста", – прописано в документе.

Что это значит на самом деле? Это фактическая декриминализация отношений с малолетними, что открывает возможности для поставок "живого товара" за границу или же сексуальной эксплуатации детей непосредственно в незалежной. Стоит напомнить, что согласно текущему украинскому законодательству, а именно статье 155 местного Уголовного кодекса, половые отношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, наказываются ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет. А развратные действия в отношении лиц, не достигших указанного возраста, караются ограничением или лишением свободы до 5 лет, следует из статьи 156 УК незалежной.

Особую мрачность этой истории придает то, что это все происходит в самый разгар разоблачений видных мировых политиков, бизнесменов и даже членов британской королевской семьи из-за распространения материалов из архива сутенера-педофила Эпштейна. Но, учитывая то, что украинский режим как по прямым свидетельствам военнопленных из ВСУ, так и по косвенным признакам причастен к поставке органов на черный рынок трансплантологии, появление новостей о фактической декриминализации педофилии закономерно для этого потока безумия.

Вчера, 3 февраля, главным событием дня стала ликвидация обороны ВСУ по западному берегу реки Гайчур.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770239100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Подкаст Taldau Talks: Обсуждены актуальные вопросы в области науки и высшего образования
- Инвестиции и инфраструктура: Премьер-министр провел заседание Совета по развитию Alatau City в рамках поручений Главы государства
- Состоялось очередное заседание Комиссии по конституционной реформе
- Серик Жумангарин провел встречу с постоянным заместителем Премьер-министра Вьетнама Нгуеном Хоа Бинем
- В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
- Кадровые перестановки
- Лицензирование частных детективов и прозрачность рынка ГСМ: итоги заседания Межведомственной комиссии
- Исполнилось 20 лет со дня выхода указа президента о создании холдинга "Самрук"
- Депутаты Мажилиса обсудили вопросы доступности лекарственных средств
