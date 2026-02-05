Международная торговля в 2025 году: Трамп шумит, а Китай втихую укрепляет позиции, - Валентин Катасонов

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР по итогам 2025 года составило 1,2 триллиона.



05.02.2026 | Валентин КАТАСОНОВ



С первого же дня своего пребывания в Белом доме 47-й президент США Дональд Трамп принялся восстанавливать "справедливость" в торговых отношениях Америки с остальным миром. А "несправедливость" выражалась в том, что Америка имела колоссальный дефицит торгового баланса. Т. е. покупала на мировом рынке намного больше, чем экспортировала. Торговые дефициты стали хроническим состоянием Америки с середины 1970-х годов. Но полвека назад они измерялись миллиардами долларов, а в ХХI веке уже сотнями миллиардов долларов. В последние годы величина дефицита торгового баланса США имела следующие значения (млрд долл.): 2021 г. – 845; 2022 г. – 948; 2023 г. – 774; 2024 г. – 918.



Вот как распределялся дефицит торгового баланса США в 2024 году по странам, являющимся главными торговыми партнерами Америки (млрд долл.):



Китай – 295,4

Мексика – 171,8

Вьетнам – 123,5

Ирландия – 86,7

Германия – 84,8

Япония – 68,5

Южная Корея – 66,0

Канада – 64,2

Индия – 45,7

Таиланд - 45,6.



На первые три страны пришлось почти 2/3 дефицита торгового баланса. Причем почти 1/3 – на Китай. Торгово-экономические отношения США и Китая стала развиваться с того времени, когда Поднебесную посетил американский президент Ричард Никсон в 1972 году. Следующим шагом в сближении двух стран стало признание Соединенными Штатами Китайской Народной Республики в 1979 году. Конечно, в те времена обороты торговли между двумя странами были сравнительно скромными. С 1972 по 1974 год торговля США с Китаем выросла практически с нуля до более 930 млн долларов.



После официального установления дипломатических отношений в 1979 году объем двусторонней торговли стремительно рос. Общий объем торговли между Китаем и США с 1979 по 1989 год составил 88,2 млрд долларов США, среднегодовой темп роста – 20%. Поначалу торговля между двумя странами была более или менее сбалансированной или даже с небольшим профицитом для США. Но в 1983 г. было впервые зафиксировано отрицательное для США сальдо, а в 1993 г. дефицит торгового баланса достиг 22,7 млрд долл. (подробнее см.: Ли Мэн. Китайско-американское торговое сотрудничество в 1969-1993 гг.).



Американские президенты не особенно переживали по поводу растущего дефицита всего торгового баланса и дефицита в торговле с Китаем, поскольку избыточная валюта, которую получали торговые партнеры США была в виде долларов. И эти избыточные доллары другие страны инвестировали в казначейские бумаги США. Китай уже в начале нынешнего столетия стал главным держателем казначейских бумаг США. В ноябре 2013 года величина американских казначейских облигаций, находящихся в портфелях китайских инвесторов (прежде всего, Народного банка Китая), достигла рекордного уровня – 1316,7 миллиарда долларов США. И вроде бы обе стороны довольны: Америка получает дешевые и качественные китайские товары, а Китай – доллары, которые вкладывает в приносящие доход американские казначейские бумаги.



При американском президенте Бараке Обаме торгово-экономические отношения между двумя странами вроде бы продолжали развиваться по наезженной колее. В целом в период 2009–2017 гг. взаимодействие лидеров высокого уровня Китая и Соединенных Штатов было частым, а экономические и торговые связи постоянно, как отмечают китайские исследователи, укреплялись, особенно в условиях преодоления мирового финансового кризиса. Экономическое значение Китая для Соединенных Штатов также росло, а взаимодополняющее и взаимовыгодное сотрудничество двух стран расширялось (см.: Янь Бинлян. Китайско-американские экономические отношения в период администрации Б. Обамы (2009–2017 гг.) в контексте китайских исследований.



Перезагрузку торгово-экономических отношений США и Китая попытался провести 45-й президент Дональд Трамп. Напомню, что 6-7 ноября 2017 года в рамках поездки американского президента по странам Восточной Азии и на форум АТЭС состоялся первый официальный визит Трампа в КНР. Одним из центральных событий визита явилось его заявление о том, что он не винит Китай и его руководителей за состояние и перекосы в торговых отношениях с США. Вина за это, по мнению Трампа, должна лежать на предыдущих администрациях США. Но отныне он, 45-й президент США будет делать все возможное для перестройки таких отношений.



В 2017 году торговый оборот между США и КНР составил 710,4 млрд долларов: экспорт из США – 187,5 млрд долларов, импорт в США – 522,9 млрд долларов. Таким образом, торговый дефицит США с Китаем составил 335,4 млрд долларов. Трамп поставил задачу снизить внешнеторговый дефицит США с КНР как минимум на 200 млрд долларов, снять ограничения для деятельности, сбыта и инвестирования американских компаний на внутреннем рынке КНР, понизить средний тарифный уровень при экспорте в КНР до уровня американских тарифов, прекратить практику "выдавливания" технологий у американских компаний и т. д. 23 августа 2018 руководство США ввело пошлины в размере 25% на ввозимые из Китая товары; в список попали 279 наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. В тот же день, 23 августа, Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с этим введением США ввозных пошлин. 10 мая 2019 года США увеличили пошлину на китайскую продукцию в общей сложности на 200 млрд долларов. После увеличения пошлин на китайскую продукцию президент США Дональд Трамп заявил о намерении выводить американских производителей с территории КНР.



Я обо всем этом напоминаю только по той причине, что вся энергия Трампа по перестройке американо-китайской торговли оказалась подобной пару, который весь ушел в свисток. В последний полный год президентства Трампа (в 2020 году) дефицит торговли США с Китаем составил 316,9 млрд долл. По сравнению с 2017 годом дефицит сократился всего на 18,5 млрд долл., или на 5,5%. А при Джо Байдене дефицит торговли с Китаем вырос моментально в 2,5-3 раза.



Вернувшись в 2025 году в Белый дом, Дональд Трамп с удвоенной и даже утроенной энергией стал бороться за восстановление равновесия в торговле США со всем миром и особенно с Китаем.



Причем в этот раз борьба с Китаем уже не была лишь торговой войной. Между Вашингтоном и Пекином обострились отношения политические. Особенно в связи с Тайванем. Теперь уже Китай без всяких натяжек и оговорок обозначается Вашингтоном в качестве своего главного противника. Поэтому у Трампа задача состояла не только в том, чтобы выровнять торговлю с Поднебесной, но чтобы с помощью торговых санкций ослабить Китай как своего геополитического противника. Отсюда стремление Трампа к тому, чтобы и другие страны также ужесточали свой торгово-экономический режим в отношении Китая.



Итак, насколько Вашингтону удалось ослабить торговые позиции Китая за первый год пребывания в Белом доме 47-го президента США?



Согласно данным китайской таможенной службы, торговля Китая с США в 2025 году действительно сократилась на 18,7% и составила 559,74 трлн долларов. Экспорт из Китая в США упал на 20% и составил 420,05 млрд долл. Импорт продукции США в КНР сократился на 14,6% – до 139,69 млрд долл. Таким образом, сальдо торговли США – Китай по итогам прошлого года составило 280,36 млрд долл. Для Китая сальдо со знаком "плюс"; для США – со знаком "минус".



Напомню, что по итогам 2024 года дефицит американо-китайской торговли равнялся 295,4 млрд долл. За год Трампу удалось сократить дефицит аж на 15 млрд долларов, или 5 процентов! Столько шуму, а в итоге всего пятипроцентное снижение!



Но, может быть, Вашингтону удалось как-то поприжать Китай через другие страны? В первую очередь через своих европейских союзников. Но китайская таможенная статистика показывает, что торговля Поднебесной со странами Европейского союза за год выросла на 5,4% и составила 828,12 млрд долларов.



Торговля Поднебесной с другими регионами за прошедший год тем более подросла. Товарооборот с АСЕАН вырос на 7,4% – до 1,054 триллиона долларов. Торговля со странами Латинской Америки выросла на 5,9% – до 549,04 миллиарда долларов. Торговля с государствами Африки увеличилась на 17,7% – до 348,05 миллиарда долларов.



Общий объем внешней торговли Китая за прошлый год вырос на 3,2% по сравнению с 2024 годом – до 6,35 триллиона долларов. Экспорт вырос на 5,5% – до 3,77 триллиона долларов. Импорт составил 2,58 триллиона долларов, это примерно уровень предыдущего года.



Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР по итогам 2025 года составило 1,2 триллиона. По итогам прошлого года оно равнялось 990 млрд долларов. Впервые данный показатель пробил планку в один триллион долларов. Это исторический максимум не только для Китая, но и для всех стран мира. Получается, что за год прирост положительного сальдо торгового баланса Китая составил более 200 миллиардов долларов.



С каким сальдо будет сведен торговый баланс США по итогам всего 2025 года, пока неизвестно. Американские статистические службы пока дала цифры до октября прошлого года. Суммарно за десять месяцев прошлого года дефицит торгового баланса США 782,9 млрд долларов. Думаю, что по итогам всего года будет примерно столько же, сколько и в 2024 году.



Вывод короткий: Трамп производит много шума и топчется на месте, а Китай без лишнего шума продолжает укреплять свои позиции в международной торговле. Источник - Фонд стратегической культуры

