 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 05.02.2026
03:08  Узбекистан вернул из Британии уникальные артефакты времен древней Бактрии
02:47  Международная торговля в 2025 году: Трамп шумит, а Китай втихую укрепляет позиции, - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска расширяют свое присутствие в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля
Среда, 04.02.2026
19:04  Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
17:56  Президент Казахстана обсудил в Исламабаде возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. На очереди Узбекистан
16:45  США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вторник, 03.02.2026
19:51  Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан
18:07  Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой
15:12  100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы
14:44  Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
19:10  Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин
14:48  Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:37  Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:54  10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
19:04  Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
00:05  Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
13:32  В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
03:23  Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)
02:58  "Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев
00:05  Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
Пятница, 30.01.2026
22:07  У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
20:47  Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
17:33  Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
13:23  Британия: "величие проявляется больше в амбициях", - Олег Яновский
04:09  Что происходило в сфере автомобильных грузоперевозок в Узбекистане
02:17  Слава туркменских скакунов на международной арене неуклонно растет
00:05  ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
Четверг, 29.01.2026
22:25  Постпред Китая при ООН предостерег от военной авантюры против Ирана
19:26  Дело №Р-7/25: разъяснения о трудовой миграции. Как Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС
13:52  В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"
12:38  Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:46  Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:05  Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
Среда, 28.01.2026
23:35  Взгляд: Как США копают под Китай через Иран
16:38  ФСК: Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки
14:35  Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе, - Виктория Панфилова
01:47  Ташкент. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев озвучил конкретные причины кадровых чисток
00:50  Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода
00:05  Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Узбекистан вернул из Британии уникальные артефакты времен древней Бактрии
03:08 05.02.2026

По инициативе Президента артефакты Бактрии доставлены из Великобритании в Центр исламской цивилизации

04.02.2026

Задолго до ислама в Центральной Азии существовала цивилизация, которая строила города, связывала торговые пути и создавала высокое искусство ювелирного дела. Наследие Древней Бактрии, представленное в экспозиции Центра исламской цивилизации в Узбекистане, вновь оживляет эти незабываемые страницы истории.



Одним из древнейших и наиболее развитых очагов культуры, сформировавшихся на территории Центральной Азии до ислама, является цивилизация Древней Бактрии. Это богатое историческое наследие сегодня представлено в разделе "Доисламский период" экспозиции Центра исламской цивилизации, созданного по инициативе Президента Шавката Мирзиеева. Экспозиция раскрывает высокие культурные, социальные и духовные традиции, существовавшие в регионе до исламской цивилизации.

История Бактрии–Маргианы сформировалась вокруг рек, берущих начало в Памиро-Бадахшанских горах и через бассейны Амударьи даривших жизнь обширным территориям. В археологии это культурное пространство известно как Бактрийско-маргианский археологический комплекс (БМАК), также называемый Оксской цивилизацией, и относится к III–II тысячелетиям до нашей эры. Он охватывал север современного Афганистана, южные районы Таджикистана и юг Узбекистана.

С древнейших времен вокруг Амударьи и ее крупных притоков - Пянджа и Вахша - жили оседлые народы, занимавшиеся орошаемым земледелием. В результате этих процессов возникли первые поселения, а затем на их основе - города. Примитивные жилища уступили место многоэтажным постройкам, сформировалась культура градостроительства.

Как отмечает доктор исторических наук, профессор Гайбулла Бобоеров, в основе бактрийской цивилизации лежала именно эта городская культура, благодаря которой в десятках городов сложилась развитая социальная и культурная среда:

"Это - традиции власти и государственности, система делопроизводства и государственной переписки, основанная на письменности, первые законы и верования, регулирующие общество, а также ремесла, садоводство, международная торговля, прикладное и изобразительное искусство".

Через древние торговые пути, прежде всего Великий шелковый путь, Бактрия превратилась в перекресток культурных, экономических и духовных связей между Востоком и Западом.

Экспозиция Центра исламской цивилизации наглядно показывает, что на территории Бактрии еще до ислама существовали развитые ремесла, ювелирное искусство и символическое мышление. Через экспонаты посетители получают широкое представление о мировоззрении, верованиях и социальной структуре народов Бактрии.

Золотые браслеты

Золотые браслеты, представленные в экспозиции, считались в бактрийском обществе одним из основных символов социального статуса и богатства. Эти украшения из чистого золота были инкрустированы полудрагоценными камнями - агатом, бирюзой и лазуритом. Они служили не только предметами украшения, но и символами могущества, власти и благополучия.

Бусы и шейные украшения

Бусы и шейные украшения демонстрируют высокий уровень бактрийского ювелирного искусства. Сочетание золотых бусин в форме трубочек с лазуритом, агатом и бирюзой выражает не только эстетический вкус, но и глубокий символический смысл. В древности эти изделия имели духовно-защитное и ритуальное значение.

Золотые ножны для ножа

Одним из самых редких экспонатов является золотые ножны для ножа, датируемые IV веком до нашей эры. Они отражают исторические процессы, связанные с эпохой Ахеменидов и походами Александра Македонского. Изображения животных и мифологических образов на поверхности ножен демонстрируют гармоничное переплетение традиций сакского, согдийского и бактрийского искусства.

Эти уникальные артефакты, убедительно подтверждающие существование в Центральной Азии еще до ислама развитой культурной, художественной и духовной среды, были доставлены из Великобритании по инициативе Президента Шавката Мирзиеева.

Дурдона Расулова

Источник - Центр исламской цивилизации
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770250080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Подкаст Taldau Talks: Обсуждены актуальные вопросы в области науки и высшего образования
- Инвестиции и инфраструктура: Премьер-министр провел заседание Совета по развитию Alatau City в рамках поручений Главы государства
- Состоялось очередное заседание Комиссии по конституционной реформе
- Серик Жумангарин провел встречу с постоянным заместителем Премьер-министра Вьетнама Нгуеном Хоа Бинем
- В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
- Кадровые перестановки
- Лицензирование частных детективов и прозрачность рынка ГСМ: итоги заседания Межведомственной комиссии
- Исполнилось 20 лет со дня выхода указа президента о создании холдинга "Самрук"
- Депутаты Мажилиса обсудили вопросы доступности лекарственных средств
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  