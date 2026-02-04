|Узбекистан вернул из Британии уникальные артефакты времен древней Бактрии
03:08 05.02.2026
04.02.2026
Задолго до ислама в Центральной Азии существовала цивилизация, которая строила города, связывала торговые пути и создавала высокое искусство ювелирного дела. Наследие Древней Бактрии, представленное в экспозиции Центра исламской цивилизации в Узбекистане, вновь оживляет эти незабываемые страницы истории.
Одним из древнейших и наиболее развитых очагов культуры, сформировавшихся на территории Центральной Азии до ислама, является цивилизация Древней Бактрии. Это богатое историческое наследие сегодня представлено в разделе "Доисламский период" экспозиции Центра исламской цивилизации, созданного по инициативе Президента Шавката Мирзиеева. Экспозиция раскрывает высокие культурные, социальные и духовные традиции, существовавшие в регионе до исламской цивилизации.
История Бактрии–Маргианы сформировалась вокруг рек, берущих начало в Памиро-Бадахшанских горах и через бассейны Амударьи даривших жизнь обширным территориям. В археологии это культурное пространство известно как Бактрийско-маргианский археологический комплекс (БМАК), также называемый Оксской цивилизацией, и относится к III–II тысячелетиям до нашей эры. Он охватывал север современного Афганистана, южные районы Таджикистана и юг Узбекистана.
С древнейших времен вокруг Амударьи и ее крупных притоков - Пянджа и Вахша - жили оседлые народы, занимавшиеся орошаемым земледелием. В результате этих процессов возникли первые поселения, а затем на их основе - города. Примитивные жилища уступили место многоэтажным постройкам, сформировалась культура градостроительства.
Как отмечает доктор исторических наук, профессор Гайбулла Бобоеров, в основе бактрийской цивилизации лежала именно эта городская культура, благодаря которой в десятках городов сложилась развитая социальная и культурная среда:
"Это - традиции власти и государственности, система делопроизводства и государственной переписки, основанная на письменности, первые законы и верования, регулирующие общество, а также ремесла, садоводство, международная торговля, прикладное и изобразительное искусство".
Через древние торговые пути, прежде всего Великий шелковый путь, Бактрия превратилась в перекресток культурных, экономических и духовных связей между Востоком и Западом.
Экспозиция Центра исламской цивилизации наглядно показывает, что на территории Бактрии еще до ислама существовали развитые ремесла, ювелирное искусство и символическое мышление. Через экспонаты посетители получают широкое представление о мировоззрении, верованиях и социальной структуре народов Бактрии.
Золотые браслеты
Золотые браслеты, представленные в экспозиции, считались в бактрийском обществе одним из основных символов социального статуса и богатства. Эти украшения из чистого золота были инкрустированы полудрагоценными камнями - агатом, бирюзой и лазуритом. Они служили не только предметами украшения, но и символами могущества, власти и благополучия.
Бусы и шейные украшения
Бусы и шейные украшения демонстрируют высокий уровень бактрийского ювелирного искусства. Сочетание золотых бусин в форме трубочек с лазуритом, агатом и бирюзой выражает не только эстетический вкус, но и глубокий символический смысл. В древности эти изделия имели духовно-защитное и ритуальное значение.
Золотые ножны для ножа
Одним из самых редких экспонатов является золотые ножны для ножа, датируемые IV веком до нашей эры. Они отражают исторические процессы, связанные с эпохой Ахеменидов и походами Александра Македонского. Изображения животных и мифологических образов на поверхности ножен демонстрируют гармоничное переплетение традиций сакского, согдийского и бактрийского искусства.
Эти уникальные артефакты, убедительно подтверждающие существование в Центральной Азии еще до ислама развитой культурной, художественной и духовной среды, были доставлены из Великобритании по инициативе Президента Шавката Мирзиеева.
Дурдона Расулова