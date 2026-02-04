Узбекистан вернул из Британии уникальные артефакты времен древней Бактрии

03:08 05.02.2026

По инициативе Президента артефакты Бактрии доставлены из Великобритании в Центр исламской цивилизации



04.02.2026



Задолго до ислама в Центральной Азии существовала цивилизация, которая строила города, связывала торговые пути и создавала высокое искусство ювелирного дела. Наследие Древней Бактрии, представленное в экспозиции Центра исламской цивилизации в Узбекистане, вновь оживляет эти незабываемые страницы истории.



