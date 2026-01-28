Китай построил в Алжире первую в Африке тяжеловесную магистраль в пустыне

04:10 05.02.2026

В Алжире открыта для движения построенная Китаем первая в Африке тяжеловесная железная дорога в пустыне



Алжир, 3 февраля 2026 /Синьхуа/ -- Западная горнодобывающая железная дорога Алжира, первая в Африке железная дорога для перевозки тяжелых грузов по пустыне, открыта для движения, что позволит усовершенствовать национальную железнодорожную сеть Алжира и будет способствовать развитию транспортного сообщения и экономики в юго-западных районах страны.



Президент Алжира Абдельмаджид Теббун официально объявил о начале эксплуатации железнодорожного пути на церемонии, состоявшейся в воскресенье в провинции Бешар на юго-западе страны.



Дорога протяженностью 950 км, из которых 575 км построены Китайской железнодорожной строительной корпорацией /CRCC/ и алжирскими государственными компаниями, представляет собой крупнейший инфраструктурный проект, осуществляемый китайской компанией в Алжире.



Более 8000 китайских и алжирских рабочих завершили строительство проекта за 24 месяца в сложных условиях пустыни Сахара, добившись значительных успехов и установив новые рекорды в области местного железнодорожного строительства.



По данным местных СМИ, железная дорога сможет перевозить 50 млн тонн железной руды в год, а также удовлетворять потребности в пассажирских перевозках, обеспечивая удобство для жителей вдоль маршрута.



