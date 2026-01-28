|Китай построил в Алжире первую в Африке тяжеловесную магистраль в пустыне
04:10 05.02.2026
Алжир, 3 февраля 2026 /Синьхуа/ -- Западная горнодобывающая железная дорога Алжира, первая в Африке железная дорога для перевозки тяжелых грузов по пустыне, открыта для движения, что позволит усовершенствовать национальную железнодорожную сеть Алжира и будет способствовать развитию транспортного сообщения и экономики в юго-западных районах страны.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун официально объявил о начале эксплуатации железнодорожного пути на церемонии, состоявшейся в воскресенье в провинции Бешар на юго-западе страны.
Дорога протяженностью 950 км, из которых 575 км построены Китайской железнодорожной строительной корпорацией /CRCC/ и алжирскими государственными компаниями, представляет собой крупнейший инфраструктурный проект, осуществляемый китайской компанией в Алжире.
Более 8000 китайских и алжирских рабочих завершили строительство проекта за 24 месяца в сложных условиях пустыни Сахара, добившись значительных успехов и установив новые рекорды в области местного железнодорожного строительства.
По данным местных СМИ, железная дорога сможет перевозить 50 млн тонн железной руды в год, а также удовлетворять потребности в пассажирских перевозках, обеспечивая удобство для жителей вдоль маршрута.
Китайский строительный гигант завершил укладку рельсов на самом длинном в Африке железнодорожном мосту для тяжеловесных грузов в Алжире.
АЛЖИР, 10 декабря 2025 (Синьхуа) -- Китайская корпорация железнодорожного строительства (CRCC) сообщила в среду о завершении укладки путей на мосту PK330, самом длинном в Африке железнодорожном мосту для тяжеловесных грузов, что стало важной вехой в проекте Западной горнодобывающей железной дороги Алжира.
Шестикилометровый мост, пересекающий подвижные песчано-гравийные отложения в провинции Тиндуф, примерно в 1250 км к юго-западу от Алжира, является самым технически сложным участком 575-километровой железной дороги, соединяющей провинцию Бешар с железорудным месторождением Гара-Джебилет, одним из крупнейших в мире. Укладка путей была завершена в понедельник вечером.
В CRCC заявили, что китайские и алжирские команды работали в суровых условиях пустыни Сахара, включая сильную жару, песчаные бури и острую нехватку воды. Методы строительства были скорректированы: бетон заливали ночью, а для обеспечения качества и безопасности использовали методы охлаждения.
Основная конструкция моста была завершена всего за один год. Компания CRCC заявила, что проект создал более 7000 рабочих мест для местных жителей и обучил более 1000 квалифицированных рабочих, заслужив похвалу от высокопоставленных алжирских чиновников.
Железнодорожный проект включает в себя 19 мостов общей длиной 12,2 км.
Западная горнодобывающая железная дорога - это флагманский проект инициативы "Один пояс, один путь", призванный связать шахты, промышленные зоны и порты на юго-западе Алжира. После завершения строительства ожидается, что она укрепит транспортные связи и будет способствовать региональному экономическому развитию.