США в ЦентрАзии: сладкоголосые вестники экспансии, - Сергей Кожемякин

13:02 05.02.2026

Закрепляя позиции в Центральной Азии, США не забывают и про Туркмению. Республику посетила делегация Пентагона и госдепартамента, Вашингтон пытается подчинить ее экономическое развитие западным интересам. За этой активностью скрывается стремление нанести удар по Ирану и Китаю.



В центральноазиатской стратегии Запада нет малозначимых звеньев. Каждой стране отведено свое место в империалистических планах. Туркмения - не исключение. Протяженные границы с Ираном и Афганистаном, выход к Каспийскому морю - только часть ее преимуществ. Другие связаны с природными ресурсами республики. Туркмения входит в число мировых лидеров по запасам природного газа, основным покупателем которого является Китай. По итогам прошлого года Пекин закупил у Ашхабада топлива на 8,4 миллиарда долларов - немногим меньше, чем у России.



Помимо этого, недра республики богаты так называемыми критически важными минералами. В заливе Кара-Богаз-Гол обнаружены большие запасы лития, в Лебапском велаяте (области) предполагается наличие месторождений неодима, лантана и других редкоземельных металлов.



Пройти мимо таких преимуществ на Западе не могли, тем более что туркменское руководство вслед за соседями по региону следует многовекторной политике и не прочь извлечь выгоду из международных противоречий. Нынешняя американская администрация стала готовить почву для проникновения еще в прошлом году, привычно чередуя методы кнута и пряника. С одной стороны, в сентябре госдепартамент США исключил республику из списка стран, поощряющих принудительный труд и торговлю людьми. С другой - еще раньше Туркмения попала в число двух десятков государств, чьим гражданам полностью или частично запрещен въезд в США. "Напарниками" Ашхабада стали либо противники Вашингтона вроде Ирана, Кубы и Венесуэлы, либо беднейшие африканские и азиатские страны.



В декабре, однако, ограничения для Туркмении - единственной из "черного списка"! - ослабили. Ее гражданам разрешен въезд по туристическим, учебным и деловым визам. "Туркменистан продуктивно взаимодействует с США и продемонстрировал значительный прогресс в совершенствовании процедур идентификации и обмена информацией", - пояснили в Белом доме.



Следующим шагом стало участие президента Сердара Бердымухамедова в саммите США - Центральная Азия в Вашингтоне. Глава республики поставил подпись под совместным заявлением, предусматривающим сотрудничество сторон в добыче редкоземельных металлов и развитии транспортных проектов. Тогда же состоялся туркмено-американский бизнес-форум. В нем участвовали представители компаний John Deere, General Electric, SpaceX, Oppenheimer Holdings Inc., сфера деятельности которых затрагивает в том числе безопасность, а также Всемирного банка и МВФ.



Для "закрепления успехов" Туркмению в конце января посетила американская делегация во главе с министром армии США (подведомственная структура Пентагона, отвечающая за деятельность сухопутных сил) Дэниелом Дрисколлом и спецпосланником Трампа по Южной и Центральной Азии Серджио Гором. Гостей приняли не только президент, главы МИД и минобороны, но и "национальный лидер", спикер верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедов, сохраняющий влияние на политику страны.



Туркменские чиновники назвали Вашингтон "одним из важнейших стратегических партнеров", отметив необходимость сотрудничества в реализации совместных проектов и региональной безопасности. То, что это не просто "визит вежливости", а часть целенаправленных усилий, подтверждают последующие контакты. 30 января состоялись телефонные переговоры госсекретаря США Марко Рубио и Серджио Гора с министром иностранных дел Туркмении Рашидом Мередовым. "Стороны обсудили прогресс в укреплении региональной безопасности и экономического процветания в Центральной Азии", - сообщили в госдепе.



Что скрывается за этими размытыми формулировками, частично прояснило интервью посла США в Туркмении Элизабет Руд одному из местных телеканалов. "Мы… поддерживаем расширение и диверсификацию международных рынков для поставок туркменского природного газа. Важным шагом является достижение соглашения между Туркменистаном и Азербайджаном по делимитации дна Каспийского моря. Это откроет путь для строительства Транскаспийского газопровода - проекта, который Соединенные Штаты давно поддерживают. Такой проект способен трансформировать региональную энергетическую конфигурацию и способствовать надежным поставкам энергоресурсов в Европу через Турцию", - заявила она.



В числе других приоритетов дипломат назвала интеграцию республики в мультимодальные автомобильные и железнодорожные системы, "которые свяжут Центральную Азию со странами западнее Каспийского моря", а также совместную разработку месторождений критически важных минералов.



В достижении этих целей у США есть верные союзники. В конце января к ускорению реализации проекта Транскаспийского транспортного коридора призвал посол Турции в Туркмении Ахмет Демирок. На пресс-конференции в Ашхабаде он назвал этот проект наиболее эффективным и безопасным маршрутом. "Наши усилия по развитию мультимодального транспорта на двустороннем уровне и трехстороннем уровне с включением Азербайджана должны быть ускорены, - заявил посол. - Мы с удовлетворением отмечаем рост интереса США и Европейского союза к этому коридору в последнее время".



Рост грузоперевозок через Каспий обсуждался во время визита в Азербайджан туркменской делегации во главе с директором морского порта Туркменбаши (бывший Красноводск) Парахатом Джумаевым. Стороны затронули не только двусторонние связи, но и перспективы сотрудничества с морскими гаванями Поти, Батуми (Грузия) и Констанца (Румыния).



Тема транспорта была поднята в ходе заседания совместного комитета "Туркмения-Евросоюз", прошедшего в конце прошлого года в Ашхабаде. Как сообщается, участники встречи обсудили развитие торговли, процесс присоединения республики к ВТО, а также усиление транспортной связности.



Повышенная активность США и их союзников на туркменском направлении не может не тревожить Иран. На фоне эскалации напряженности Тегеран выступил с предупреждением к сопредельным государствам. "Соседние страны - наши друзья, но, если их земля, небо или воды будут использованы против Ирана, они будут считаться враждебными", - подчеркнули там. Сделают ли в Ашхабаде, Баку и других столицах соответствующие выводы? Как показывает практика, сближение с Западом часто отнимает не только совесть, но и осмотрительность.



Сергей Кожемякин