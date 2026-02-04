 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
НГ: Президент ФИФА как барометр мировой политики
14:38 05.02.2026

Президент ФИФА как барометр мировой политики
И отстранение российских футболистов, и возможное снятие бана – конъюнктурные решения
04.02.2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сделал резонансное заявление по поводу отстранения россиян. Журналистка канала Sky Йалда Хаким спросила его, должна ли ФИФА снять запрет на участие российских команд в международных турнирах, и Инфантино ответил: "Да, определенно. Мы должны. По крайней мере на уровне юношей и молодежи (youth level)". Президент всемирной федерации добавил, что отстранение не дало никаких положительных результатов, а только "привело к еще большему разочарованию и ненависти".

В Российском футбольном союзе эти заявления, разумеется, приветствовали. В Сети стали обсуждать следующие – возможные – шаги ФИФА: снятие бана уже в апреле, внесение в Устав организации пункта о том, что впредь никакие национальные федерации нельзя отстранять по политическим причинам. Это кажется избыточным оптимизмом. Позитивные сигналы со стороны ФИФА и УЕФА были и раньше, но даже юношеские и молодежные команды из России ни в каких турнирах по-прежнему не участвуют. Противников ослабления санкций до окончания украинского конфликта достаточно много, и международные футбольные власти пока даже не пробовали пробить эту стену, показать, кто в доме главный, как, например, это делает Международная федерация фехтования, отобравшая у Эстонии право проводить чемпионат Европы из-за отказа выдавать визы россиянам.

Инфантино всегда прекрасно чувствовал и чувствует политическую конъюнктуру, ее перемены, пытается прогнозировать развитие событий и делать ставку на сильных игроков – таких, как президент США Дональд Трамп, которому ФИФА в декабре вручила свою Медаль мира (можно считать это компенсацией за неполученную Нобелевскую премию). По таким чиновникам, как мировой футбольный босс, и можно определять, куда дует ветер. Если бы США при Трампе не задумывались о нормализации отношений с Россией, а, напротив, последовательно вводили все новые санкции, нажимали на экономические рычаги, все активнее включались в украинский конфликт, Инфантино едва ли сделал бы свои заявления. Для сравнения: Всемирная федерация хоккея на льду (IIHF) как объясняла отстранение россиян и белорусов "соображениями безопасности", так и продолжает это делать. Хоккейные власти перемен конъюнктуры не хотят замечать.

Может показаться, что Инфантино признает ошибку ФИФА. Но здесь есть тонкость. Инфантино не говорит, что в 2022 году его организация не должна была наказывать россиян. Для него это было конъюнктурно правильно. Президент ФИФА просто констатирует, что принятые меры оказались неэффективными. Он не останавливается на том, какого эффекта организация пыталась добиться четыре года назад – неужели остановить конфликт, заставить Москву завершить спецоперацию, немедленно договориться с Киевом? Наивно было бы этого ожидать. И едва ли Инфантино этого ожидал. Он тогда поступил конъюнктурно, сейчас реагирует на перемену политической погоды, но хотя бы не повторяет бессмысленную мантру про "соображения безопасности". Когда с российских хоккеистов снимут бан, как IIHF это объяснит? Разве среда как-то поменяется?

Президент ФИФА, конечно, отдает себе отчет в том, что решения его организации – глобальный месседж. Когда что-то решают федерации фехтования или дзюдо, нишевых видов спорта, это может быть важный прецедент или принципиальный правозащитный кейс. У футбола другой, более масштабный охват. Если ФИФА что-то решает, значит, и между политическими игроками достигнут какой-то трудный консенсус. Инфантино, к слову, не дал никаких обещаний. Он просто зафиксировал актуальные ожидания.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770291480


