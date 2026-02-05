В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink

Илон Маск запустил Starlink в Таджикистане

Американский предприниматель и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск запустил глобальную спутниковую систему Starlink в Таджикистане. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.



"Высокоскоростной интернет Starlink с низкой задержкой теперь доступен в Таджикистане!" - написали представители Starlink в социальной сети X.



