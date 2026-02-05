|В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
Илон Маск запустил Starlink в Таджикистане
Американский предприниматель и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск запустил глобальную спутниковую систему Starlink в Таджикистане. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.
"Высокоскоростной интернет Starlink с низкой задержкой теперь доступен в Таджикистане!" - написали представители Starlink в социальной сети X.
Сейчас из стран СНГ Starlink коммерчески доступен в Казахстане, где после пилотного подключения школ сервис в 2025 году вышел на массовый рынок для населения и бизнеса. В Киргизии запущен правовой и технический этап внедрения, а в Узбекистане и Туркменистане ожидают запуск услуги в 2026-м. На Украине Starlink работает в спецрежиме для гражданской и военной связи.
Что такое Starlink?
К началу 2026 года Starlink работает более чем в 150 странах на всех континентах, кроме Антарктиды, с ключевыми рынками в США, Канаде, странах ЕС, Латинской Америке (Мексика, Бразилия, Аргентина), а также в Грузии, Молдове. Сервис активно расширяется в Азии (Южная Корея, Филиппины) и Африке, обеспечивая до 9 млн абонентов высокоскоростным интернетом. Ограничения сохраняются в России, Беларуси, Китае и Иране из-за отсутствия лицензий и санкций.
Служба связи Таджикистана заключила договор с компанией Starlink Tajikistan на полях форума "Душанбе Инвест - 2025".