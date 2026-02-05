 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 05.02.2026
17:03  Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи
16:19  Талибан* заявил, что угроза ИГИЛ* исходит не из Афганистана, а из соседних стран
15:36  В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
14:38  НГ: Президент ФИФА как барометр мировой политики
13:02  США в ЦентрАзии: сладкоголосые вестники экспансии, - Сергей Кожемякин
04:10  Китай построил в Алжире первую в Африке тяжеловесную магистраль в пустыне
03:08  Узбекистан вернул из Британии уникальные артефакты времен древней Бактрии
02:47  Международная торговля в 2025 году: Трамп шумит, а Китай втихую укрепляет позиции, - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска расширяют свое присутствие в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля
Среда, 04.02.2026
19:04  Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
17:56  Президент Казахстана обсудил в Исламабаде возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. На очереди Узбекистан
16:45  США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вторник, 03.02.2026
19:51  Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан
18:07  Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой
15:12  100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы
14:44  Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
19:10  Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин
14:48  Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:37  Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:54  10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
19:04  Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
00:05  Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
13:32  В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
03:23  Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)
02:58  "Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев
00:05  Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
Пятница, 30.01.2026
22:07  У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
20:47  Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
17:33  Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
13:23  Британия: "величие проявляется больше в амбициях", - Олег Яновский
04:09  Что происходило в сфере автомобильных грузоперевозок в Узбекистане
02:17  Слава туркменских скакунов на международной арене неуклонно растет
00:05  ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
Четверг, 29.01.2026
22:25  Постпред Китая при ООН предостерег от военной авантюры против Ирана
19:26  Дело №Р-7/25: разъяснения о трудовой миграции. Как Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС
13:52  В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"
12:38  Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:46  Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:05  Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
15:36 05.02.2026

Илон Маск запустил Starlink в Таджикистане
05.02.2026

Американский предприниматель и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск запустил глобальную спутниковую систему Starlink в Таджикистане. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

"Высокоскоростной интернет Starlink с низкой задержкой теперь доступен в Таджикистане!" - написали представители Starlink в социальной сети X.



Сейчас из стран СНГ Starlink коммерчески доступен в Казахстане, где после пилотного подключения школ сервис в 2025 году вышел на массовый рынок для населения и бизнеса. В Киргизии запущен правовой и технический этап внедрения, а в Узбекистане и Туркменистане ожидают запуск услуги в 2026-м. На Украине Starlink работает в спецрежиме для гражданской и военной связи.

Что такое Starlink?

К началу 2026 года Starlink работает более чем в 150 странах на всех континентах, кроме Антарктиды, с ключевыми рынками в США, Канаде, странах ЕС, Латинской Америке (Мексика, Бразилия, Аргентина), а также в Грузии, Молдове. Сервис активно расширяется в Азии (Южная Корея, Филиппины) и Африке, обеспечивая до 9 млн абонентов высокоскоростным интернетом. Ограничения сохраняются в России, Беларуси, Китае и Иране из-за отсутствия лицензий и санкций.

***

Служба связи Таджикистана заключила договор с компанией Starlink Tajikistan на полях форума "Душанбе Инвест - 2025".

Источник - Бизнес Online
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770294960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Депутаты Мажилиса выступили в поддержку проекта новой Конституции
- Экологическая культура как один из базовых принципов Конституции: в Правительстве рассмотрен ход реализации президентской инициативы "Таза Қазақстан"
- Пленум Национального совета Демократической партии "Ак жол" поддержал проект Новой Конституции
- При участии Первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра подписан меморандум о создании производства алюминиевых колесных дисков в Казахстане
- Канат Бозумбаев проверил готовность регионов к паводковому периоду
- Канат Бозумбаев провел заседание Коллегии Министерства водных ресурсов и ирригации
- По вопросам эффективного использования нефтегазового потенциала
- Глава МИД Казахстана провел встречи с ключевыми членами Конгресса США
- Национальный Банк разработал порядок выпуска и обращения цифрового тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  