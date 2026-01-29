|Талибан* заявил, что угроза ИГИЛ* исходит не из Афганистана, а из соседних стран
16:19 05.02.2026
Пресс-секретарь Талибана Забихулла Муджахид опроверг присутствие иностранных террористических групп в Афганистане и подчеркнул, что в стране нет иностранных или произвольных группировок. "ИГИЛ был разгромлен в Афганистане и, к сожалению, обосновался в соседних странах", - продолжил он.
Пресс-секретарь Талибана заявил, что опасения по поводу безопасности Афганистана, высказанные в ООН, "необоснованны".
Он не назвал конкретные соседние страны, где укрылись боевики ИГИЛ из Хорасана, но ранее представители Талибана заявляли, что группировка дислоцируется и проходит подготовку в некоторых районах Пакистана.