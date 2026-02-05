|Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи
17:03 05.02.2026
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Делегация Министерства транспорта Узбекистана договорилась с руководством порта Карачи об организации выделенных складских мощностей для обслуживания экспортно-импортных грузов.
В ходе переговоров в Пакистане стороны согласовали выделение земельных участков и готовых площадей под создание узбекских логистических терминалов, что позволит отечественным перевозчикам самостоятельно управлять процессом накопления и распределения товаров в морской гавани, минуя услуги сторонних операторов.
Основной упор сделан на создание благоприятных условий для транзита и предоставление льгот инвесторам, готовым вкладываться в развитие инфраструктуры порта.
Собственные склады в Карачи станут конечной точкой южного транспортного коридора и обеспечат Узбекистану прямой выход к мировому океану. Реализация проекта упростит оформление грузов и сократит сроки их обработки за счет интеграции с цифровыми системами порта.
Масштабный транспортный маршрут через территорию Узбекистана и Афганистана получил официальное подтверждение на высшем уровне в ходе переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.
Проект создания мультимодального коридора "Беларусь - Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан" свяжет страны СНГ с глубоководными портами Гвадар и Карачи. В этой цепочке Узбекистан выполняет роль ключевого транзитного хаба, обеспечивающего выход государств региона к Индийскому океану.