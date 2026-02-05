Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи

Узбекистан получил прямой выход к мировому океану через Пакистан



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Делегация Министерства транспорта Узбекистана договорилась с руководством порта Карачи об организации выделенных складских мощностей для обслуживания экспортно-импортных грузов.



В ходе переговоров в Пакистане стороны согласовали выделение земельных участков и готовых площадей под создание узбекских логистических терминалов, что позволит отечественным перевозчикам самостоятельно управлять процессом накопления и распределения товаров в морской гавани, минуя услуги сторонних операторов.



