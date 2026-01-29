ВС РФ добивают сельский укрепрайон ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 февраля

00:05 06.02.2026

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 5 февраля в разрезе СВО. Русские войска подошли к финальному этапу ликвидации обороны ВСУ к югу от Константиновки. МИД Финляндии выступил против предоставления Украине гарантий безопасности, подразумевающих реализацию принципа коллективной обороны НАТО. Редакция Readovka рассмотрела новые подходы противника к ведению боев.



