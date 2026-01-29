 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 06.02.2026
02:17  Интервью Президента Казахстана пакистанской газете
00:05  ВС РФ добивают сельский укрепрайон ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 февраля
Четверг, 05.02.2026
17:03  Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи
16:19  Талибан* заявил, что угроза ИГИЛ* исходит не из Афганистана, а из соседних стран
15:36  В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
14:38  НГ: Президент ФИФА как барометр мировой политики
13:02  США в ЦентрАзии: сладкоголосые вестники экспансии, - Сергей Кожемякин
04:10  Китай построил в Алжире первую в Африке тяжеловесную магистраль в пустыне
03:08  Узбекистан вернул из Британии уникальные артефакты времен древней Бактрии
02:47  Международная торговля в 2025 году: Трамп шумит, а Китай втихую укрепляет позиции, - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска расширяют свое присутствие в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля
Среда, 04.02.2026
19:04  Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
17:56  Президент Казахстана обсудил в Исламабаде возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. На очереди Узбекистан
16:45  США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вторник, 03.02.2026
19:51  Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан
18:07  Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой
15:12  100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы
14:44  Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
19:10  Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин
14:48  Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:37  Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:54  10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
19:04  Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
00:05  Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
13:32  В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
03:23  Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)
02:58  "Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев
00:05  Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
Пятница, 30.01.2026
22:07  У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
20:47  Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
17:33  Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
13:23  Британия: "величие проявляется больше в амбициях", - Олег Яновский
04:09  Что происходило в сфере автомобильных грузоперевозок в Узбекистане
02:17  Слава туркменских скакунов на международной арене неуклонно растет
00:05  ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
Четверг, 29.01.2026
22:25  Постпред Китая при ООН предостерег от военной авантюры против Ирана
19:26  Дело №Р-7/25: разъяснения о трудовой миграции. Как Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС
13:52  В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"
12:38  Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:05 06.02.2026

ВС РФ добивают сельский укрепрайон ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 февраля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 5 февраля в разрезе СВО. Русские войска подошли к финальному этапу ликвидации обороны ВСУ к югу от Константиновки. МИД Финляндии выступил против предоставления Украине гарантий безопасности, подразумевающих реализацию принципа коллективной обороны НАТО. Редакция Readovka рассмотрела новые подходы противника к ведению боев.



Мастерство определять приоритеты

Части 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ успешно продолжают разваливать обособленный сельский укрепрайон ВСУ, прикрывающий Константиновку с юга. Наши штурмовики сломили оборону подразделений 109-й бригады ТрО ВСУ, которых поддерживали силы 93-й ОМБр в Степановке. Министерство обороны уже сообщило о переходе населенного пункта под наш контроль. Таким образом, в распоряжении неприятеля полноценно осталось только одно село – Долгая Балка. Предположение редакции Readovka подтвердилось, русская армия решила сначала полностью добить прикрывающий Константиновку сельский укрепрайон. Овладение Долгой Балкой открывает куда большие оперативные перспективы, нежели чем действия по иному сценарию.

Однако последнее село является самым крепким орехом, эдаким укрепрайоном в укрепрайоне. Мало того, что оно находится в большой и разветвленной сухой балке, так еще с востока прикрывается заброшенной войсковой частью ПВО. Местность максимально благоприятствует обороняющимся. Противник отлично осознает, что с утратой последнего осколка укрепрайона коммуникации гарнизона Константиновки попадают "на плаху". Кроме того, полноценный охват города с юга развалит оборону украинского гарнизона. Ведь на данный момент протяженность ЛБС в черте поселения позволяет противнику пятиться назад, но сохранять целостность оборонительных порядков. Но вот когда протяженность городской линии боевого соприкосновения кратно увеличится, ВСУ будут вынуждены распылить их, что и станет прологом оперативного коллапса. То есть повторится история боев за Покровск, когда противник оказался не в состоянии выстроить целостную оборону. А угроза прорыва наших сил 98-й гвардейской ВДД на север города со стороны Новодмитровки уже сейчас делает положение гарнизона ВСУ критическим.

Они начали что-то подозревать

Издание Politico пишет, что Финляндия призвала США отказаться от предоставления Украине гарантий безопасности, равных 5-й статье устава Альянса. Автором призыва выступила глава МИД страны Элина Валтонен, которая предложила создать "защитный барьер" между гарантиями безопасности незалежной и самим НАТО. То есть, финны пожелали защиты от последствий этих гарантий, а не от России. А слабые "гарантии", по мнению финнов, спровоцируют новый конфликт.

Справедливости ради, стоит заметить, что линия МИД Финляндии четко показывает нежелание страны озер воевать, правда, с некоторыми оговорками. Хельсинки продолжают в России видеть агрессора, но отлично понимают, что гарантии безопасности Украине это "пороховая бочка в окружении бенгальских огней". В стране озер отлично понимают, что Киев в любой момент может устроить провокацию и ввязать Запад в войну с Россией.

Знаешь противника – побеждаешь

В сети появилось интервью с командиром 20-й бригады ОпН НГУ Крикуном. В нем он рассказал актуальные тактические приемы, систему взаимодействия частей и подразделений на разных уровнях и условиях и много чего другого.

20-я бригада оперативного назначения НГУ является составной частью 1-го корпуса нацгвардии Украины, который ныне действует на Добропольском направлении в обороне города Белицкое и подступов к Доброполью. Командир бригады сделал акцент на том, что переход к корпусной системе снял часть бюрократической волокиты и сократил "шаг" между появлением проблемы и началом попытки ее решать. Новая схема управления строится на четком понимании и распределении задач в условиях общей системы снабжения из общего источника в рамках оперативно-тактического объединения.

В своем монологе он развенчал ряд нарративов, которые распространяет Киев. Прежде всего, Крикун заявил, что пехота была и продолжает являться основой войск, а плотность ее боевых порядков является важнейшим аспектом в обороне. То есть, "армия дронов" и прочие прогрессивные концепции, которые проталкивают украинские технократы и медийщики, это не панацея. Также он констатировал, что украинские операторы БПЛА попали в разряд войск, несущих постоянные высокие потери. Он связал это с тем, что операторы ВС РФ системно охотятся на подразделения СБС (Силы беспилотных систем) ВСУ.

Также он указал, что тактика штурмовых групп русской армии подразумевает просачивание за передний край украинских частей на стыках участков их ответственности. Там наши силы накапливаются, выявляют украинские позиции и далее действуют. Это еще раз подтверждает существенный дефицит пехоты у ВСУ. Кроме того, Крикун уделил значительное внимание наземным роботизированным комплексам, на которых легли задачи по доставке грузов на передовые позиции. Он добавил, что ныне украинские военные раздумывают над совершенствованием наземных дронов, чтобы те могли нести крупные заряды ВВ к нашим позициям.

Несмотря на "елейную" картину, которую нарисовал украинский комбриг, он вскрыл много важных аспектов. Главная из них, то, что внедрение наземных дронов, притом с желанием довести вопрос до реальной массовости говорит о том, что Киев исходит не из декларируемым на каждом углу желании беречь людей, а их дефицитом. На дронов уже легли задачи подразделений МТО, а в перспективе ВСУ хотят частично заместить ими штурмовую пехоту. Помимо технических вопросов, Крикун упомянул и некоторые моменты, позволяющие говорить о неблагополучии внутри украинских СБС. В часть Крикуна в полном составе перешел батальон СБС "Нахтигаль", который ранее входил в состав старшего подразделения внутри структуры командующего сил беспилотных систем Роберта Бровди (позывной "Мадяр"). Крикун сообщил, что данное решение подразделением принято по мотивам "доверия к руководству". Это одновременно и самореклама Крикуна как командира, так и косвенное указание на то, что командованию СБС такого доверия нет. Украинские операторы крайне боятся перевода в пехоту за какие-либо "косяки".

Это говорит о том, что внутри оргштатной структуры ВСУ и других силовых ведомств начался "уход крепостных" к другим "помещикам", которые предлагают более выгодные условия. Разумеется, это делают только те, кто могут себе это позволить по тем или иным причинам.

Вчера, 4 февраля, главным событием дня стала активизация ВС РФ на Сумском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770325500


