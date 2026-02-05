 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Интервью Президента Казахстана пакистанской газете
02:17 06.02.2026

Опубликовано интервью главы государства пакистанскому изданию The News International

05 февраля 2026

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью пакистанской газете The News International, сообщает Zakon.kz.

Интервью прошло в одном из отелей Исламабада 4 февраля. Как отмечает издание, Касым-Жомарт Токаев, которого называют одним из архитекторов современного Казахстана, наиболее известен как инициатор концепции "Слышащего государства" – философии государственного управления, в основу которой положена идея человекоцентричности: умение слышать запросы граждан и преобразовывать их потребности в возможности, реформы и конкретные решения.

В начале беседы президент Токаев упомянул о недавней встрече с премьер-министром Шахбазом Шарифом. Он доброжелательно отозвался о пакистанском лидере, что задало всей беседе атмосферу открытости и взаимного уважения.



– Как вы оцениваете отношения между Пакистаном и Казахстаном, особенно в контексте торгово- инвестиционного сотрудничества, учитывая ожидания, реальность и перспективы?

– Казахстан считает Пакистан дружественной страной и стратегическим партнером, пользующимся уважением на международной арене. С момента установления дипломатических отношений в 1992 году наши страны успешно сотрудничают по ряду вопросов и проектов, представляющих взаимный интерес.

Мы поддерживаем тесное и продуктивное взаимодействие в рамках ключевых международных организаций, включая ШОС, ОИС, СВМДА, способствуя укреплению глобального мира, стабильности и устойчивого развития.

Мой первый государственный визит в Пакистан стал важным шагом к расширению партнерства и открытию новой главы в истории наших отношений. Более 60 подписанных в ходе визита межправительственных и деловых соглашений призваны придать мощный импульс двустороннему сотрудничеству.

Приоритетные направления экономического сотрудничества – транспорт и логистика, сельское хозяйство, промышленность и производство, здравоохранение, образование и многие другие сектора.

Я считаю, что большие возможности для компаний обеих стран откроются благодаря созданию совместных предприятий и реализации взаимовыгодных проектов.

Одним из наших ключевых приоритетов является значительное увеличение объемов двустороннего товарооборота.

– Каковы основные сферы сотрудничества между Пакистаном и Казахстаном?

– Приоритетными направлениями нашего партнерства являются экономическое взаимодействие и региональная взаимосвязанность. Мы стремимся превратить добрые политические намерения в конкретные экономические результаты, в частности, посредством расширения торговли, инвестиций и развития межличностных связей.

– Вопросы региональной взаимосвязанности стали одним из центральных пунктов совместной повестки наших стран. Насколько важен этот вопрос для Казахстана?

– Региональная взаимосвязанность действительно является одним из ключевых вопросов в нашей совместной повестке.

Казахстан готов принять участие в развитии коридора Казахстан – Туркменистан – Афганистан – Пакистан. Мы считаем этот проект стратегически значимым для региональной интеграции и выхода на рынки Южной Азии.

Отрадно, что Пакистан также демонстрирует высокий интерес к тесному сотрудничеству в этом стратегически важном направлении.

Мы рассчитываем на активное и скоординированное участие всех заинтересованных сторон для успешной реализации транзитно-транспортных проектов.

Внутренняя политика президента Трампа

– В настоящее время внимание мировых политиков приковано к событиям в Соединенных Штатах. Как вы оцениваете текущую ситуацию в США, в частности, внутреннюю политику президента Дональда Трампа?

– Президент Трамп, будучи сильным и дальновидным лидером, считает первостепенными национальные интересы своей страны. Это находит яркое отражение в высоких показателях экономики США и проводимых в настоящее время глубоких реформах, особенно в социальной сфере.

Я поддерживаю его политику "здравого смысла", направленную на восстановление порядка. В Казахстане я придерживаюсь аналогичного политического курса, стремясь сделать нашу страну более сильной в сегодняшней сложной глобальной обстановке.

Считаю, что все граждане должны неукоснительно соблюдать закон и уважать правоохранительные органы.

Авраамские соглашения

– Почему Казахстан решил присоединиться к Авраамским соглашениям?

– Казахстан всегда был и остается решительным сторонником мира, стабильности и международного диалога.

Авраамские соглашения, идея которых принадлежит президенту Трампу, представляют собой поистине дальновидную инициативу.

Присоединяясь к этим соглашениям, мы вновь подтверждаем нашу приверженность дипломатии как наиболее разумному инструменту урегулирования разногласий и укрепления долгосрочной региональной и глобальной стабильности.

У Казахстана хорошие отношения с Израилем, в то же время мы поддерживаем палестинский народ и последовательно выступаем за решение палестинского вопроса на основе сосуществования двух государств.

С точки зрения национальных интересов присоединение к Авраамским соглашениям закладывает прочную основу для привлечения инвестиций, передовых технологий и других ощутимых экономических выгод.

Надеюсь, что присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям будет способствовать расширению нынешнего сближения между арабами и евреями до уровня более широкого мусульмано-иудейского диалога.

Учреждение Совета мира

– В Давосе вы и премьер-министр Шахбаз Шариф подписали соглашение об учреждении Совета мира. Некоторые рассматривают это как попытку создать альтернативу Организации Объединенных Наций. Какова ваша оценка?

– Совет мира – это своевременная и актуальная инициатива, направленная на достижение быстрых и эффективных результатов. Сам президент Трамп во время церемонии подписания Устава подчеркнул, что Совет мира призван дополнять, а не заменять усилия Организации Объединенных Наций, которая, к сожалению, переживает период институциональных проблем.

Особенно важно, что эта инициатива призвана способствовать воплощению в жизнь Резолюции 2803 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в которой подчеркивается необходимость построения мира на основе как международной легитимности, так и эффективного лидерства.

Уверен, что Совет мира внесет значимый вклад в укрепление глобального мира и стабильности, предлагая гибкие и прагматичные механизмы урегулирования конфликтов.

Мирный план для сектора Газа

– Верите ли вы в то, что долгосрочный устойчивый мирный план для сектора Газа имеет будущее?

– План, представленный спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, выглядит хорошо продуманным и весьма амбициозным, и в то же время реалистичным. В некоторых аспектах он выглядит как проект развития, нацеленный на создание устойчивых основ для мира и процветания.

В то же время без реальной политической воли к созданию двух государств ни один план не станет по-настоящему устойчивым. Только такое решение может стать надежной основой, чтобы прекратить бесконечный цикл насилия и нестабильности.

Российско-украинский конфликт

– Война между Россией и Украиной явно затягивается. Видите ли вы себя в роли возможного посредника?

– Действительно, ситуация крайне непростая, и ключевым здесь остается территориальный вопрос. Казахстан последовательно выступает за урегулирование конфликта исключительно политическими и дипломатическими средствами. Мы убеждены, что единственный способ достичь мира – это посадить противоборствующие стороны за стол переговоров.

Наша страна не претендует на роль посредника. Однако Казахстан всегда готов оказать помощь, в том числе предоставить нейтральную площадку для переговоров, если появится такая возможность.

Будущее Гренландии

– Как опытный дипломат, считаете ли вы возможной военную оккупацию территории Гренландии? Какой сценарий для вас кажется реалистичным?

– Я бы взглянул на эту ситуацию несколько иначе. В международной практике немало схожих примеров, когда страны заключают договоры долгосрочной аренды конкретных территорий или стратегических объектов, чаще всего для достижения общих взаимовыгодных целей.

Любые решения такого рода должны рассматриваться строго в рамках международного права, которое предполагает уважение суверенитета государств и принципов, закрепленных в Уставе ООН.

Одним из возможных вариантов могло бы стать заключение Соединенными Штатами и Данией соглашения об аренде Гренландии сроком на 120 лет. В этом случае Гренландия юридически останется частью Дании, таким образом ее суверенитет не будет нарушен, а практические аспекты соглашения будут отвечать общим стратегическим интересам. Искренне надеюсь, что на основе диалога, ответственной политики и уважения к международному праву стороны в итоге придут к прагматичному взаимоприемлемому решению.

Конституционная реформа в Казахстане

– В Казахстане в настоящее время обсуждаются важные поправки в Конституцию. В чем суть этих изменений?

– Наша страна переживает один из самых значительных процессов политической трансформации в своей истории, обеспечивающую справедливое распределение достижений прогресса для всего общества. Нами приняты меры в деле государственного строительства, направленные на модернизацию страны и строительство Справедливого Казахстана.

Казахстан перешел от "суперпрезидентской" модели к президентской республике с эффективной системой сдержек и противовесов, основанной на концепции "Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное правительство".

Сейчас мы вступаем в новый этап политической модернизации. Среди главных реформ – создание однопалатного Парламента и Халық Кеңесі, а также введение поста вице-президента.

Высшим приоритетом нации провозглашаются права и свободы человека, а такие ценности, как единство, межэтническое и межконфессиональное согласие, составляют основу нашей государственности.

Ключевые ориентиры развития Казахстана

– Какой стратегический вектор развития выбрал Казахстан?

– Наша цель – построить Справедливый, Безопасный, Чистый и Передовой Казахстан, в котором во главу угла поставлены принцип "Закон и Порядок" и общественное согласие.

На сегодняшний день Казахстан остается крупнейшей экономикой в Центральной Азии. Мы добились высоких темпов экономического роста, ВВП превысил 300 миллиардов долларов, а доход на душу населения достиг исторического максимума.

Наша инвестиционная политика нацелена на поддержание стабильной, прозрачной и предсказуемой деловой среды. В то же время мы поставили задачу превратить Казахстан в полностью цифровое государство, внедряя искусственный интеллект и передовые технологии. Мы также стремимся позиционировать Казахстан как ключевой транзитный хаб в Евразии и проводим масштабную модернизацию энергетической отрасли страны в тесном сотрудничестве с иностранными инвесторами. В совокупности все это отражает выбранный нами путь развития: диверсифицированную, технологичную и конкурентоспособную на мировом рынке экономику, ориентированную на улучшение качества жизни нашего народа.

Источник - Zakon.kz
Источник - Zakon.kz


