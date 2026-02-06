В Киргизии ГКНБ выявил женское крыло "Хизб ут-Тахрир"* - обсуждали установление халифата

06:14 06.02.2026

В Ноокене женскую швейную школу использовали для вербовки в "Хизб ут-Тахрир"



6 февраля 2026



"Сводка" (АКИpress) - В Ноокенском районе Жалал-Абадской области были выявлены активные члены женского крыла религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщили в пресс-службе ГКНБ.



По версии следствия, под видом практического обучения шитья и кройки приглашали девушек на работу, в процессе которого постепенно, не навязчивой форме, прививали идеологию "Хизб ут-Тахрир". По данным ГКНБ, лидеры групп участвовали в закрытых Telegram-каналах, занимались распространением запрещенной литературы, обсуждали установление халифата в Кыргызстане.



Также во время обыска у них нашли большое количество запрещенной литературы "Хизб ут-Тахрир", электронные носители, компьютеры, флеш-карты, мобильные телефоны.



29 января в СИЗО ГКНБ водворили 5 членов женского крыла. Следствие продолжается.



ГКНБ предупреждает, что создание, участие граждан в деятельности религиозно-экстремистских организациях, а также распространение экстремистских материалов влечет за собой уголовную ответственность.



*"Хизб ут-Тахрир" признана террористической и ее деятельность запрещена на территории России.



