Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем, - посол РК в РФ Даурен Абаев

В 2025 году отношения Казахстана и России вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства



5 февраля 2026



Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев.



Наши лидеры Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин дорожат дружбой, предопределенной течением самой истории, скрепленной доверием и устремленной в будущее. На этом фундаменте наши страны связаны прочными нитями взаимопонимания, масштабного экономического взаимодействия и богатейшего культурного диалога. Что сделано сообща за минувший год и что предстоит сделать в новом, 2026 году, об этом и пойдет разговор.



Год высоких встреч



2025 год в казахстанско-российских отношениях можно с полной уверенностью охарактеризовать как знаменательный. Три визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, включая исторический государственный визит, вывели двусторонние связи на качественно новую орбиту, задав высокий темп международного взаимодействия.



Особой вехой стало подписание в ноябре главами наших стран Декларации о переходе отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. На мой взгляд, это не просто документ - по своему духу и масштабу это фундаментальный ориентир на долгосрочное совместное развитие по всем направлениям.







Встречи лидеров двух стран - это всегда диалог, наполненный стратегическим видением и практической решимостью. Поэтому очевидно, что задел, созданный двумя президентами, был подхвачен и развивался за счет интенсивного и планомерного сотрудничества на уровне парламентов и правительств, руководителей регионов, бизнесменов, дипломатов и экспертов.



Наши делегации ежегодно принимают участие в российских масштабных форумах. В прошлом году состоялось более 70 визитов представителей руководства казахстанских госорганов в Россию.



Премьер-министры Казахстана и России Олжас Бектенов и Михаил Мишустин в 2025 году совершили пять взаимных визитов, а их заместители - четырнадцать.



Традиционными являлись переговоры министров иностранных дел. Важно подчеркнуть, что свой первый официальный двусторонний визит министр Ермек Кошербаев совершил именно в Россию, что подчеркивает особый приоритет наших отношений.



Возвращаясь к госвизиту Касым-Жомарта Токаева в Россию, стоит отметить, что президенты открыли XXI Форум межрегионального сотрудничества, по итогам которого около ста российских и казахстанских компаний заключили соглашения о партнерстве.



Перед нами - подлинное партнерство "по горизонтали", органичная бизнес-синергия наших держав. О деловом содружестве как раз поговорим в следующей главе.



Экономика: цифры говорят громче слов



Ключевым стержнем нашего партнерства является масштабная экономическая кооперация.



Сегодня Казахстан и Россия стремятся достичь важного рубежа - довести товарооборот до 30 млрд долларов. Здесь я хочу уточнить, что наши тесные и долгосрочные торговые связи подтверждает ежегодный рост доли национальных валют во взаиморасчетах двух стран - до 95% в 2025 году. Поэтому, фактически, взаимная торговля составила около 12 трлн тенге, или 1,8 трлн рублей.



Согласитесь, столь внушительные объемы взаимной торговли впечатляют. В целом в прошлом году во внешней торговле Казахстана Россия заняла первое место по импорту, второе - по объему товарооборота и третье - по экспорту.



В современном мире особую роль приобретает всестороннее развитие сотрудничества в сфере цифровизации. Убежден, что необходимо выводить наши экономические взаимоотношения на новый этап с использованием технологий искусственного интеллекта. В частности, в таких областях как транспорт, техническое регулирование, интеграция систем прослеживаемости товаров. Безусловно, это ускорит процессы взаимодействия по многим сферам. Месяц назад глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому 2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Так что движение вперед налицо.



Как я выше уже отметил, развитие промышленной кооперации имеет фундаментальное значение для экономических отношений наших стран. Цифры говорят сами за себя. В 2025 году введено в эксплуатацию 14 проектов на сумму 616 млн долларов в самых разных отраслях. В целом, мы наработали солидный совместный портфель, достигший 175 проектов с общим объемом инвестиций порядка 57 млрд долларов.



Казахстан превращается в важнейший транспортно-логистический хаб Евразии. На сегодняшний день в стране сформировалась сеть грузовых терминалов от Желтого до Черного морей. Через нашу территорию проходят 12 международных транспортных коридоров, по которым осуществляется до 85% сухопутных грузоперевозок между Китаем и Европой.



Можно с уверенностью отметить, что наше экономическое взаимодействие с Россией наполнено глубоким доверием. Такого масштаба взаимодействия у нас нет ни с одним другим государством.



Высокая энергия сотрудничества - от нефти до атома



Важным направлением сотрудничества является топливно-энергетическая сфера.



Значимым в газоснабжении северных регионов нашей страны стало подписание с "Газпромом" меморандума о реализации проекта магистрального газопровода "Ишим–Астана". Согласно предварительно определенным срокам газопровод должен заработать с 1 января 2030 года.



Планомерно растут объемы транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Этот проект укрепит региональную стабильность и энергетическую безопасность Центральной Азии, придаст мощный импульс промышленному развитию наших стран, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан. Он также будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана.



Историческим значением стало определение в 2025 году "Росатома" лидером консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане. Работы уже начаты в районе размещения станции на берегу озера Балхаш в Жамбылском районе Алматинской области. Этот этап позволяет перейти от экспертной и проектной проработки к практической реализации договоренностей на площадке.



Очевидно, что, развивая мирный атом, Казахстан закладывает прочный фундамент энергетической безопасности в будущее последующих поколений.



Культура сближает души



Культурно-гуманитарное сотрудничество, пожалуй, самый сильный инструмент наведения мостов. Политические и экономические проекты сближают умы, а культура сближает души. Яркая палитра культурной составляющей нашего сотрудничества с каждым годом становится все насыщенней, и 2025-й не стал исключением.



Казахстанские и российские артисты покорили сцены наших стран. Вот лишь небольшая хроника гастролей. В театре имени Моссовета состоялся показ спектакля режиссера Фархада Молдагали "Мамлюк. Султан Бейбарыс". К 100-летию выдающегося казахского композитора Нургисы Тлендиева масштабно прошел концерт в московской "Геликон-Опере" и был удостоен громких аплодисментов требовательной московской публики. Казахстанские исполнители достойно представили страну на музыкальных конкурсах "Новая волна" и "Интервидение".



Осенью прошлого года торжественно открылись Дни культуры Казахстана в Москве выставкой "Шедевры искусства Казахстана" в Новой Третьяковской галерее. В московском кинотеатре "Поклонка" Музея Победы прошли Дни казахского кино. Также, в рамках Дней культуры на сцене Малого театра на Большой Ордынке прошел спектакль "Парасат майданы". В те же дни на гастроли в Москву приехал Алматинский театр имени Натальи Сац.



Главным событием Дней культуры стал гала-концерт мастеров искусств Казахстана на исторической сцене Большого театра 12 ноября в Москве, который посетили президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин.



Еще одним практическим результатом стало открытие в 2025 году Сквера дружбы России и Казахстана в Москве, а также наименование одной из улиц российской столицы в честь казахского ученого-востоковеда Чокана Валиханова.



Нельзя не отметить особую роль сотрудничества поисковых отрядов, осуществляющих благородную миссию по увековечению памяти погибших воинов. Наш президент в своей статье "Вечная дружба - путеводная звезда для наших народов" выразил особую благодарность волонтерам-поисковикам.



Перспективное направление, отмеченное лидерами двух стран, - студенческие трудовые отряды. Президент России Владимир Путин напомнил, что их история началась в 1959 году именно в Казахстане, и пригласил казахстанцев на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Красноярске в 2026 году. Такие инициативы укрепляют доверие между поколениями и стимулируют обмен опытом.



И помнит мир спасенный…



2025 год прошел под знаком празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Совместная борьба с фашизмом стала самым суровым испытанием в истории наших народов, и Казахстан внес достойный вклад в Великую Победу.



На фронт отправились более 1,3 миллиона человек, что составляло пятую часть тогдашнего населения республики. Боевыми орденами и медалями награждены свыше 100 тысяч казахстанцев, 528 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Республика была надежным оплотом тыла, мощным арсеналом фронта и промышленной кузницей, где ковалась Победа. Гостеприимная казахская земля стала приютом для сотен тысяч эвакуированных семей.



В Казахстане нет ни одной семьи, чьи предки не воевали бы на фронтах Великой Отечественной. Память о них священна и будет передаваться из поколения в поколение. Поэтому 9 мая в Казахстане - государственный праздник. Казахстан чтит память о Великой Отечественной войне и принимает все меры, чтобы передать ее новому поколению. Празднование 80-летия Победы прошло в Казахстане на высоком уровне, мероприятия заняли видное место в государственной повестке. Центральными событиями стали военный парад в Астане и визит главы государства на Парад Победы в Москву.



Со своей стороны, казахстанцы активно принимали участие в юбилейных торжествах в России. Особое внимание уделялось мероприятиям в местах, связанных с подвигами наших соотечественников: это и Ржев в Тверской области, где неувядаемой славой покрыли себя воины-казахстанцы, среди которых был и Касым Болтаев - родной дядя президента Казахстана; это и Волоколамск, где в кровопролитной битве за Москву свои имена обессмертили бойцы Панфиловской дивизии.



В Городищенском районе Волгоградской области был открыт памятник воинам-казахстанцам, погибшим при обороне Сталинграда.



В Калининграде почтили память погибшего в битве за город уроженца Алматинской области, Героя Советского Союза Тулена Кабилова. На фасаде местной школы №14 в его честь установлена мемориальная доска. Также его имя носит одна из городских улиц.



В московской школе №1512 имени Алии Молдагуловой установлены бюст и мемориальная доска. В школьном музее собраны и бережно хранятся фотографии, архивные материалы, книги, отражающие весь недолгий жизненный путь героини. Улица, на которой расположена школа, также носит имя Алии Молдагуловой. В годы войны здесь действовала Центральная женская снайперская школа, где она училась.



В Музее Победы на Поклонной горе в декабре 2025 года были презентованы книги "Плечом к плечу. Вклад Казахстана в Великую Отечественную войну" и "Психология войны" Бауыржана Момышулы. В тот же день состоялся показ документального фильма "Цитадель" о казахстанце - герое обороны Брестской крепости Касыме Жарменове, а также были переданы останки двух казахстанских воинов, найденных поисковиками в Псковской области.



Сегодняшнее поколение живет во многом благодаря воинскому и трудовому подвигу, который совершили их деды и прадеды. Наш общий долг - беречь священную память о погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. Казахстан остается верен принципам мира, добрососедства и уважения к исторической правде!



Образование без границ



Российские вузы по многим показателям находятся в авангарде мирового научно-образовательного прогресса. В настоящее время в России обучаются без малого 60 тысяч казахстанских студентов - больше, чем из любой другой страны.



Географическая близость и отсутствие языкового барьера несомненно способствуют легкой адаптации в России казахстанской молодежи, которая в большинстве своем свободно владеет как своим родным казахским, так и русским языком. Билингвизм - уникальный феномен и преимущество нашей нации.



Важным событием этого года стало открытие в России первого представительства иностранного вуза - филиала КазНУ имени аль-Фараби на базе Омского государственного университета имени Федора Достоевского и филиала МГИМО в Астане.



Сегодня точно можно констатировать, что наша молодежь строит будущее казахстанско-российских отношений. И здесь, на мой взгляд, как нельзя лучше подходит завет нашего выдающегося поэта и философа Абая Кунанбаева: "Если хочешь, чтобы сын твой стал человеком, отдай его в учение! Не жалей на это добра!". В другом своем наставлении великий акын подчеркивал, что "русская наука, культура - ключ к мировым сокровищам", и в этом своем пророчестве Абай видел сегодняшний день казахстанско-российских союзнических отношений.



2026 год - новые горизонты взаимодействия



Новый год открывает свежую страницу наших взаимосвязей. Бесспорно, мы способны реализовать самые смелые проекты во всех сферах сотрудничества, коих у нас сейчас немало.



Казахстан и Россия - это стратегические союзники без преград: у нас нет территориальных споров, четко определены границы, а главное - есть взаимная заинтересованность в процветании друг друга.



Уже сегодня можно прогнозировать, что 2026 год выдастся богатым на совместные планы. Ожидаются визиты на высшем и высоком уровнях. Традиционно планируется участие казахстанской стороны во всех крупных форумах и конференциях, проводимых в России. Продолжится работа по открытию Казахского информационно-культурного центра в Москве.



Готовятся ответные Дни культуры России в Казахстане. Казахстанская публика ожидает предстоящие культурные мероприятия с большим интересом.



Уверен, что 2026 год станет еще одним ярким годом нашей нерушимой дружбы, годом новых достижений и взаимных успехов! Хочу пожелать читателям благополучия, процветания и счастья в новом году! Источник - КП

