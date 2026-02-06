МК: Версии проводимой в Китае чистки в военном руководстве

06.02.2026



Арест в Китае двух военачальников, занимавших очень высокие должности в военном руководстве страны, породил в западных СМИ массу противоречивых слухов – от масштабных чисток армейских рядов до "попытки переворота". И все это – на фоне масштабных учений НОАК вокруг Тайваня. Ситуацию с кадровыми изменениями в Пекине проанализировал исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ, доктор юридических наук, заслуженный юрист России, профессор, заведующий кафедрой международного права РГСУ Юрий Жданов.



– Действительно, в Китае произошли, мягко говоря, некоторые кадровые перестановки. Известно, что власти Китая 24 января объявили о начале расследования в отношении заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС – это высший военный орган в КНР) генерал-полковника Чжана Юся и начальника Объединенного штаба (по сути Генштаба) Лю Чжэньли. Как сообщило агентство Синьхуа, 75-летний Чжан, также входящий в состав политбюро ЦК Компартии Китая (КПК), и 61-летний Лю "подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона" (формулировки, характерные в Китае для коррупционных подозрений). Разрешение завести дело на них было получено от ЦК КПК. В общем, все более чем серьезно.



– В Китае, насколько могу судить, это весьма стандартные и обтекаемые обвинения для крупных функционеров. За ними может скрываться все что угодно. Поэтому все же в чем конкретно этих высокопоставленных генералов обвиняют? Ведь они – весьма известные, уважаемые и заслуженные люди.



– Официально их обвиняют в коррупции. В главной армейской газете НОАК "Цзефанцзюнь бао" вышла статья с заголовком "Решительно выиграть затяжную и трудную всеобъемлющую битву против коррупции в армии". Там говорится, что борьба с коррупцией не зависит от того, кто какую высокую должность занимает (что абсолютно правильно не только для Китая! – Ю.Ж.), а Чжан и Лю "серьезно нарушили доверие" ЦК КПК и ЦВС, "подорвали систему ответственности председателя ЦВС" (то есть Си Цзиньпина). Также они нанесли огромный ущерб "политическому строительству армии, политической экосистеме и строительству боеспособности" и "оказали крайне вредное влияние на партию, государство и армию".



А соответствовать более высоким стандартам в Китае необходимо в том числе и потому, что в 2027 году Народно-освободительной армии (НОАК) исполняется 100 лет, и вооруженным силам предлагается еще сильнее сплотиться вокруг ЦК КПК с ядром в лице председателя Си. Кроме того, в 2027-м пройдет очередной, XXI съезд КПК. Вот такая линия партии.



Кстати, за период после 20-го съезда КПК в 2023–2025 годах в опалу попали более 50 высокопоставленных военных и оборонных чиновников – начальники сухопутных войск, ВВС, ВМС, ракетных войск стратегического назначения, военизированной полиции (аналог Росгвардии), ряда предприятий оборонной промышленности. Был арестован даже министр обороны Ли Шанфу. Не все гладко по части коррупции было и у его сменщика – адмирала Дун Цзюня, но он сумел оправдаться.



– Остальные, получается, не сумели… Генералам было в чем оправдываться или просто "так совпало"?



– Полагаю, что все вместе. В Китае, следуя древней исторической традиции (невзирая на марксистскую или буржуазную идеологию), приближенный к светочу власти – любой – всегда априори в чем-то виновен. Такова плата за приближенность. Тут надо понимать, что китайские придворные интриги как минимум на тысячу лет старше римско-византийских. И еще на две тысячи лет – примитивных варварски-европейских традиций (когда в Китае изготавливали фарфор и порох, по Европе бегали в шкурах, интриги там были на уровне "кто дальше метнет копье, тот и вождь племени" – какие уж там тонкие изыски, интеллектуалку Каю Каллас бы туда).



Напомню, Центральный военный совет КНР – главный военный орган, состоящий из семи человек, который контролирует управление НОАК и совпадает по составу с одноименным партийным органом. Причем оба возглавляет генсек КПК и председатель КНР товарищ Си. В октябре прошлого года в отставку из-за нарушения все той же "дисциплины" был отправлен назначенный в 2023 году заместитель Си – генерал-полковник Хэ Вэйдун. Его тогда сменил генерал-полковник Чжан Шэнминь, который одновременно возглавляет комиссию ЦВС по проверке дисциплины. Кстати, именно эта комиссия и занимается антикоррупционными делами. Так уж получилось, что в составе ЦВС пока остались лишь двое – сам товарищ Си (странно было бы иначе) и Чжан Шэнминь, который построил карьеру в ракетных войсках (что сейчас – главная ударная сила НОАК), а непосредственно в ЦВС находится с 2017 года. В общем, комбинации, как в шахматах.



– И все же что конкретно инкриминируют в вину помимо нарушения пресловутой "дисциплины" попавшим в опалу генералам?



– А вот это уже интересно. Версий много. Давайте разберемся: кто такой Чжан Юся и почему он попал в опалу?



Напомню, Чжан Юся имел репутацию одного из самых авторитетных руководителей в стране, который пользовался личным расположением председателя КНР Си в том числе из-за глубоких пересечений в их биографиях: их отцы вместе служили во время гражданской войны 1940-х гг. Ходят байки, что Си и Чжан якобы дружили в детстве. Но про их ползанье в одной песочнице не верьте: фактов нет (у этих детей войны песочниц не было – были окопы, блиндажи и землянки).



Да, Чжан имел реальный боевой опыт, проявив себя в китайско-вьетнамской войне 1979 г. Напомню, что противостояние с Вьетнамом так и не завершилось победой Китая. Но все равно у Чжан Юся имелся плюс: он себя хорошо показал в тех боевых действиях, причем как командир. В отличие от многих ничем не проявивших себя товарищей. Это дорогого стоит. Что и зачлось.



Так и пошла карьера. В 2010-х гг. Чжан возглавлял управление по развитию вооружений ЦВС, а также руководил китайской программой пилотируемых космических полетов. Позже его повысили до главы отдела вооружений китайской армии, где он занимался закупками вооружения. Эту должность он занимал до 2017 года.



– Чем не синекура? Видимо, потенциальные возможности нажиться на военных заказах и поставили Чжану в упрек?



– Именно. По словам изучающего военную политиĸу Китая профессора Йельсĸого университета (внесен в РФ в список нежелательных организаций. – "МК") Дэниела Мэттингли, у этого ведомства были все предпосылĸи для того, чтобы стать "чашкой Петри для коррупции по очевидным причинам: разработка и заĸупка дорогостоящих систем вооружения делают его удобным местом для сбора взяток и откатов".



– Значит, откаты были?



– В отношении Чжана – не знаю. Другие высоĸопоставленные офицеры, работавшие в департаменте, – видимо, да, во взятках отметились. Многие из них позже были уволены в ходе антиĸоррупционных расследований. Однаĸо генерал Чжан долгое время оставался вне поля зрения правоохранителей.



– Чжана в чем-то уличили?



– Западные СМИ, такие как The Wall Street Journal, обвинили Чжана Юся в передаче Соединенным Штатам технических данных о программе создания китайского ядерного оружия в стране. Речь идет о ключевых параметрах, относящихся к ядерной программе. Возможно, это провокация со стороны западных спецслужб, чтобы притормозить усилия Китая в развитии ядерных технологий. А заодно и некий посыл Си Цзиньпину, что его, дескать, окружают предатели. Еще публикуются "утечки" с закрытого брифинга высшего военного руководства НОАК, где было сообщено, что Чжан Юся якобы получал крупные суммы денег в обмен на продвижение офицеров по службе, наживался на многомиллиардных оборонных контрактах. Возможно, что-то из этого действительно было. По доступным публикациям можно сделать вывод, что, скорее всего, Чжан пал жертвой чрезмерных масштабов своей сети связей, которые, впрочем, можно проследить почти у любого китайского руководителя со времен политики реформ и открытости с конца 1970-х гг. Внутри системы человеку такого уровня сотни или даже тысячи людей обязаны своей карьерой, а за ее пределами есть связанные с ним или его соратниками бизнес-интересы. И суммарно их обороты вокруг человека уровня политбюро ЦК КПК, тем более с "аристократическими корнями", могут составлять миллиарды долларов.



Впрочем, эксперты аналитического центра Pacific Forum выдвигают и другую версию: расследование против Чжана, вероятно, связано с медленным прогрессом в усилении боевого потенциала и неэффективным использованием оборонных ресурсов.



Лю Чжэньли же, возможно, просто имел как раз неформальные связи с Чжаном. Так, источник гонконгской South China Morning Post сообщил, что рассматривать громкое падение двух высокопоставленных армейских руководителей просто как борьбу за власть некорректно, так как об их серьезном противодействии Си нет свидетельств: "Оба тесно связаны с Си Цзиньпином, и их карьера связана с ним. Это произошло потому, что они не соответствовали его стандартам".



– А что насчет конспирологии с "заговором генералов"?



– Очень в этом сомневаюсь. О путче, со ссылкой на таинственные источники, видимо, связанные с западными спецслужбами, сообщают опять же западные СМИ. Еще – исследовательсĸая организация RAND (внесена в России в список нежелательных организаций. – "МК"), тесно связанная с Пентагоном. Под стать им и комментаторы жаркого события. Например – бывший руководитель отдела аналитики по Китаю в ЦРУ Деннис Уайлдер. Уж он-то точно все знает.



– Но даже если несостоявшийся путч считать дезой или надуманным поводом, провокацией, аресты генералов – свершившийся факт. Кроме коррупции есть ли другая подоплека этих событий? Что имела в виду гонконгское издание, говоря про несоответствие задержанных генералов стандартам Си?



– Западные аналитики видят в этих событиях не столько борьбу с коррупцией, которая, действительно имеет место быть, а стремление убрать со сцены тяжеловесов, способных потенциально повлиять на повестку, как минимум в военной и внешнеполитической частях политической системы.



– Зачем? Грядут серьезные изменения и потрясения?



– Предпосылки имеются. В последние годы в Китае ведется колоссальное по масштабам строительство в ракетных войсках и флоте, а власти три года подряд объявляли о повышении расходов на оборону на 7,2%. Необычные чистки высокого военного командования из-за нарушения партийной дисциплины в КНР активизировались в 2023 году. Сначала они коснулись именно ракетных войск, когда были смещены командующий и его заместитель. Затем в 2023 г. пост министра обороны всего спустя несколько месяцев после назначения покинул Ли Шанфу (в западных СМИ писали о взятках). Наконец, в октябре прошлого года под следствие попали еще девять высокопоставленных генералов.



Посол США в Китае Дэвид Пердью в интервью Bloomberg высказал мнение, что Си Цзиньпин демонстрирует стремление получить полный контроль над вооруженными силами страны.



– Разве председатель Си и без того не контролировал НОАК?



– Не исключено, что товарищ Си убирает тех, кто сомневается в успехе тайваньской операции, на которую Запад вынуждает Пекин и кто боится сесть в лужу в условиях конфронтации с США.



Financial Times констатирует, что теперь в составе ЦВС фактически остались только два человека: сам Си Цзиньпин и Чжан Шэнминь – глава антикоррупционного комитета и зампред ЦВС, который и руководит чистками в НОАК. Кроме того, он еще и выходец из ядерных сил Китая. То есть, оперативное командование вооруженными силами де-факто полностью концентрируется исключительно в руках Си Цзиньпина.



Возможно, не все готовы к "спецоперации" на Тайване. Западные аналитики предполагают, что, несмотря на огромные успехи Китая во всех областях, в том числе в развитии вооруженных сил, некоторых высокопоставленных китайских генералов и адмиралов, связанных с ними представителей элиты страшит, судя по всему, предстоящая силовая операция по присоединению Тайваня к КНР. У некоторых из них есть, вероятно, надежда, что если согласиться с американскими требованиями притормозить развитие страны и отдать Америке часть внешних рынков, то можно будет обойтись без войны за Тайвань, которая вероятна уже чуть ли не в ближайшем будущем.



Для иллюстрации приведу слова некоего мистера Томпсона, бывшего сотрудника Пентагона, опубликованные в The Times: "Я думаю, Чжан мог бы объективно оценить военный потенциал США и Тайваня и объяснить Си Цзиньпину, какими будут военные издержки и риски операции по захвату Тайваня. Я беспоĸоюсь о том, ĸ каким последствиям может привести то, что военные советы Си Цзиньпину будет давать кто-то другой, а не Чжан Юйся".



Нужны ли товарищу Си такие советчики? Поэтому для успеха операции по воссоединению Китая Си Цзиньпину нужны решительные, преданные и некоррумпированные военачальники, кто не будет поддаваться американским запугиваниям и не смирится с вторичностью Китая, что является непременным условием США.



– Откуда взялись разговоры о скорой возможной войне за Тайвань?



– Издание Bild предположило, опять же со ссылкой на "информированные источники" в западных разведках, что вторжение КНР на Тайвань может случиться уже в ноябре – после промежуточных выборов в США. Когда там может начаться политический кризис на почве непризнания республиканцами или демократами их итогов, и Трампу будет не до Тайваня: ему придется спасать свою власть. Издание указывает, что Китай активно готовится к такому сценарию.



Да, в Пекине хотят, конечно, мирной интеграции с Тайванем, где у него есть немало сторонников, особенно среди избирателей партии Гоминьдан, некогда злейшего врага коммунистов, проигравшего им гражданскую войну, отдавшего материковый Китай. Но получится ли это? Опять же в октябре-ноябре 2026 года должен состояться пленум ЦК КПК, на котором окончательно и решится этот вопрос. Чистка в армии – это подготовка и к этому пленуму тоже. При этом сам Си, напомним, является председателем КНР до 2028 года. Чтобы комфортно переизбраться в непростой для страны экономической ситуации и в условиях глобальных перемен в мире, ему надо успешно закрыть тайваньский вопрос.



– Вообще-то, странно, что кто-то из китайских военачальников переоценивает американскую военную мощь и недооценивает собственные возможности. Откуда у них сомнения?



– Сам удивляюсь. Это как раз американцам надо глубоко задуматься и не размахивать кулаками по поводу и без повода, хвастая каким-то "супероружием" после захвата Мадуро. Так, немецкий ресурс European Security & Defence привел любопытные данные.



По информации издания, по состоянию на конец 2025 года 41% всего американского оружия и оборонной инфраструктуры критически зависит от китайских полупроводников, а в американских ВМС зависимость от китайских компонентов и материалов достигает 91%. В промежуток между 2014 и 2022 годами зависимость США от китайской электроники возросла на 600%. Основной боевой самолет палубной авиации Военно-морских сил США F/A-18E/F имеет более 5000 компонентов китайского происхождения, эсминцы класса Arleigh Burke – более 6000.



Под завязку также напичканы китайскими элементами самые пафосные системы вроде бомбардировщика-невидимки B-2, подводной лодки Ohio, и без них не летит сама гордость и честь Америки – ракеты Tomahawk и Patriot.



Причем надо обратить внимание: в этой красоте тупо используется начинка прямиком с китайского конвейера, а не то, что американцы сделали сами на китайских станках. Впрочем, и с китайскими станками в США тоже все в полном порядке. За один 2024 год Штаты закупили в Китае станков и оборудования на 85 миллиардов долларов, хотя на каждом углу объявляется, что "китайские станки на 15 лет отстают от западных".



Издание The Telegraph с печалью констатирует: успех операции в Венесуэле "принадлежит" Китаю, с "помощью" Китая США хотят напасть на Иран, Китай будет защищать от этой атаки Иран, а защищаться от возмездия Ирана Израиль и монархии Персидского залива тоже будут с "помощью" Китая. Так, может, это Трампу надо произвести масштабную чистку военных и гражданских чиновников и подыскать советников поумнее?



Андрей Яшлавский

