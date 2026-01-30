ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля

00:05 07.02.2026

Начался ключевой этап операции по изоляции Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 6 февраля в разрезе СВО. Русские войска угрожают ключевому рубежу украинской обороны, прикрывающему последний сухопутный коридор снабжения Боровской группировки противника. Дроны ВС РФ перерезали поставки горючего для заправки транспорта ВСУ на трассе Павлоград – Покровск.



