Суббота, 07.02.2026
01:48  Британская Shell разочарована спором с властями Казахстана по Карачаганаку
00:05  ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Пятница, 06.02.2026
22:58  МК: Версии проводимой в Китае чистки в военном руководстве
11:21  Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем, - посол РК в РФ Даурен Абаев
06:14  В Киргизии ГКНБ выявил женское крыло "Хизб ут-Тахрир"* - обсуждали установление халифата
02:17  Интервью Президента Казахстана пакистанской газете
00:05  ВС РФ добивают сельский укрепрайон ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 февраля
Четверг, 05.02.2026
17:03  Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи
16:19  Талибан* заявил, что угроза ИГИЛ* исходит не из Афганистана, а из соседних стран
15:36  В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
14:38  НГ: Президент ФИФА как барометр мировой политики
13:02  США в ЦентрАзии: сладкоголосые вестники экспансии, - Сергей Кожемякин
04:10  Китай построил в Алжире первую в Африке тяжеловесную магистраль в пустыне
03:08  Узбекистан вернул из Британии уникальные артефакты времен древней Бактрии
02:47  Международная торговля в 2025 году: Трамп шумит, а Китай втихую укрепляет позиции, - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска расширяют свое присутствие в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля
Среда, 04.02.2026
19:04  Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
17:56  Президент Казахстана обсудил в Исламабаде возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. На очереди Узбекистан
16:45  США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вторник, 03.02.2026
19:51  Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан
18:07  Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой
15:12  100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы
14:44  Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
19:10  Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин
14:48  Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:37  Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:54  10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
19:04  Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
00:05  Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
13:32  В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
03:23  Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)
02:58  "Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев
00:05  Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
Пятница, 30.01.2026
22:07  У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
20:47  Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
17:33  Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
13:23  Британия: "величие проявляется больше в амбициях", - Олег Яновский
04:09  Что происходило в сфере автомобильных грузоперевозок в Узбекистане
02:17  Слава туркменских скакунов на международной арене неуклонно растет
00:05  ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
00:05 07.02.2026

Начался ключевой этап операции по изоляции Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 6 февраля в разрезе СВО. Русские войска угрожают ключевому рубежу украинской обороны, прикрывающему последний сухопутный коридор снабжения Боровской группировки противника. Дроны ВС РФ перерезали поставки горючего для заправки транспорта ВСУ на трассе Павлоград – Покровск.



Тяжелый и ежедневный солдатский труд

Части 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ добились прогресса в боях в полосе Александровка – Коровий Яр. Это последний рубеж, прикрывающий единственную дорогу, связывающую Боровскую группировку ВСУ с "большой землей". Русские штурмовики начали взятие населенных пунктов, попутно проводя вспомогательные маневры для упрощения дела. Неприятельская оборона в том районе весьма насыщенна, сектор защищают подразделения 115-й ОМБр и 114-й бригады ТрО, поддерживаемые "гастролерами" из 3-й ОШБр. Продвижение наших штурмовиков осложнено не только развитостью сети полевых фортификаций, но и тем фактом, что противник расположен на высотах, а местность сама по себе преимущественно открытая. Но оборона ВСУ проседает под натиском русской штурмовой пехоты, несмотря ни на что. Подразделения ВС РФ зацепились за окраины Коровьего Яра и Александровки, а первое село еще и охватили с северо-востока, заняв позиции в лесопосадках. Таким образом сельская трасса, идущая через населенный пункт Рубцы, уже в скором времени может стать физически непреодолимой для транспорта ВСУ. Тем не менее у противника пока осталась альтернатива – насыпь у железнодорожного полотна непосредственно вблизи берега Оскольского водохранилища. Преодолев рубеж Александровка – Коровий Яр и овладев Рубцами, русская армия полностью запрет сухопутный коридор снабжения Боровской группировки незалежной, оторвав ее от основных сил.

Нашим штурмовикам помогают соседние подразделения ВС РФ, расположенные севернее. Русская армия ведет атаку из района Редкодуба и Глущенково в направлении села Пески-Радьковские. Логика командования 20-й армии предельно ясна. Если неприятель сосредоточил все усилия на обороне "бутылочного горла" у Рубцов, то дополнительная угроза на соседнем участке уже не может быть им встречена таким же солидным составом сил. ВС РФ также продолжают угрожать ключевому населенному пункту в секторе, в именно пгт Боровая. Именно там накапливаются все грузы, после чего они распределяются по всей оборонительной зоне к востоку от Оскольского водохранилища. Таким образом, ВСУ скованы боем и маневрировать силами не могут. Это намекает на то, что оборона войск незалежной у Рубцов и села Пески-Радьковские так или иначе просядет окончательно.

"Пального нема"

Украинское издание Суспiльне сообщило о том, что на трассе Павлоград – Покровск населенные пункты и АЗС остались без топлива. Поставок нет уже неделю. Источник уточнил, что водители автоцистерн отказываются от рейсов по указанной трассе из-за активности наших БПЛА.

Транспортная артерия, соединяющая Павлоград Днепропетровской области и недавно освобожденный Покровск в ДНР является крайне важной для ВСУ. По шоссе М-30 постоянно курсирует автотранспорт противника, перевозящий грузы и людей. В связи с нехваткой топлива поездка становится не только опасной, но и проблемной, так как на протяжении более чем 100 км шоссе и отходящих от него мелких трасс нет возможности заправиться.

Активность на еще одном участке границы

Русские войска решительными действиями овладели селом Поповка Ахтырского района Сумской области. Неприятель внятного сопротивления оказать не смог. Это подтверждает прежнее предположение редакции Readovka о новых участках прорыва границы нашими войсками. Русская армия вынуждает ОК "Север" ВСУ рассеивать свои силы по всему сумскому приграничью. Это ослабляет противника и снижает его шансы на сдерживание ВС РФ в случае масштабного наступления на уже активном участке или же на еще "спящем" отрезке госграницы.

Вчера, 5 февраля, главным событием дня стали успешные действия 8-й армии ВС РФ к югу от Константиновки.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770411900


