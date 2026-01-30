|ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
00:05 07.02.2026
Начался ключевой этап операции по изоляции Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 6 февраля в разрезе СВО. Русские войска угрожают ключевому рубежу украинской обороны, прикрывающему последний сухопутный коридор снабжения Боровской группировки противника. Дроны ВС РФ перерезали поставки горючего для заправки транспорта ВСУ на трассе Павлоград – Покровск.
Тяжелый и ежедневный солдатский труд
Части 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ добились прогресса в боях в полосе Александровка – Коровий Яр. Это последний рубеж, прикрывающий единственную дорогу, связывающую Боровскую группировку ВСУ с "большой землей". Русские штурмовики начали взятие населенных пунктов, попутно проводя вспомогательные маневры для упрощения дела. Неприятельская оборона в том районе весьма насыщенна, сектор защищают подразделения 115-й ОМБр и 114-й бригады ТрО, поддерживаемые "гастролерами" из 3-й ОШБр. Продвижение наших штурмовиков осложнено не только развитостью сети полевых фортификаций, но и тем фактом, что противник расположен на высотах, а местность сама по себе преимущественно открытая. Но оборона ВСУ проседает под натиском русской штурмовой пехоты, несмотря ни на что. Подразделения ВС РФ зацепились за окраины Коровьего Яра и Александровки, а первое село еще и охватили с северо-востока, заняв позиции в лесопосадках. Таким образом сельская трасса, идущая через населенный пункт Рубцы, уже в скором времени может стать физически непреодолимой для транспорта ВСУ. Тем не менее у противника пока осталась альтернатива – насыпь у железнодорожного полотна непосредственно вблизи берега Оскольского водохранилища. Преодолев рубеж Александровка – Коровий Яр и овладев Рубцами, русская армия полностью запрет сухопутный коридор снабжения Боровской группировки незалежной, оторвав ее от основных сил.
Нашим штурмовикам помогают соседние подразделения ВС РФ, расположенные севернее. Русская армия ведет атаку из района Редкодуба и Глущенково в направлении села Пески-Радьковские. Логика командования 20-й армии предельно ясна. Если неприятель сосредоточил все усилия на обороне "бутылочного горла" у Рубцов, то дополнительная угроза на соседнем участке уже не может быть им встречена таким же солидным составом сил. ВС РФ также продолжают угрожать ключевому населенному пункту в секторе, в именно пгт Боровая. Именно там накапливаются все грузы, после чего они распределяются по всей оборонительной зоне к востоку от Оскольского водохранилища. Таким образом, ВСУ скованы боем и маневрировать силами не могут. Это намекает на то, что оборона войск незалежной у Рубцов и села Пески-Радьковские так или иначе просядет окончательно.
"Пального нема"
Украинское издание Суспiльне сообщило о том, что на трассе Павлоград – Покровск населенные пункты и АЗС остались без топлива. Поставок нет уже неделю. Источник уточнил, что водители автоцистерн отказываются от рейсов по указанной трассе из-за активности наших БПЛА.
Транспортная артерия, соединяющая Павлоград Днепропетровской области и недавно освобожденный Покровск в ДНР является крайне важной для ВСУ. По шоссе М-30 постоянно курсирует автотранспорт противника, перевозящий грузы и людей. В связи с нехваткой топлива поездка становится не только опасной, но и проблемной, так как на протяжении более чем 100 км шоссе и отходящих от него мелких трасс нет возможности заправиться.
Активность на еще одном участке границы
Русские войска решительными действиями овладели селом Поповка Ахтырского района Сумской области. Неприятель внятного сопротивления оказать не смог. Это подтверждает прежнее предположение редакции Readovka о новых участках прорыва границы нашими войсками. Русская армия вынуждает ОК "Север" ВСУ рассеивать свои силы по всему сумскому приграничью. Это ослабляет противника и снижает его шансы на сдерживание ВС РФ в случае масштабного наступления на уже активном участке или же на еще "спящем" отрезке госграницы.
Вчера, 5 февраля, главным событием дня стали успешные действия 8-й армии ВС РФ к югу от Константиновки.