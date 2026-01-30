Британская Shell разочарована спором с властями Казахстана по Карачаганаку

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Архив
01:48 07.02.2026

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Спор нефтяного консорциума Karachaganak Petroleum Operating с властями Казахстана снижает интерес Shell, одного из участников проекта, к новым инвестициям в республику, заявил глава компании Ваэль Саван в ходе телефонной конференции по итогам четвертого квартала.

В конце января агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что крупные нефтяные компании проиграли международный арбитражный спор по Карачаганаку, в результате чего им придется выплатить правительству страны до 4 миллиардов долларов компенсации. Партнерами по проекту являются Eni, Shell, Chevron, "Лукойл" и "Казмунайгаз".

"Мы разочарованы тем, что не видим согласия между партнерами по совместному предприятию и правительством... Это влияет на наше желание и дальше инвестировать в Казахстан. Поэтому мы внимательно следим за ситуацией", - сказал Саван, комментируя судебные разбирательства с Казахстаном.



Правительство Казахстана в 2023 году подало иски к двум международным консорциумам, разрабатывающим месторождения Кашаган и Карачаганак. Shell входит в оба проекта. По данным источников Блумберга, власти республики обвинили компании в нарушении процедуры проведения тендеров на обоих проектах и невыполнении всех работ подрядчиками в Кашагане.

"Мы считаем, что в Казахстане по-прежнему много потенциальных инвестиционных возможностей. Но мы будем сдерживаться до тех пор, пока не получим более четкое представление о том, чем все закончится", - добавил Саван.

Источник - ПРАЙМ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770418080


