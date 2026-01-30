Британская Shell разочарована спором с властями Казахстана по Карачаганаку

01:48 07.02.2026

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Спор нефтяного консорциума Karachaganak Petroleum Operating с властями Казахстана снижает интерес Shell, одного из участников проекта, к новым инвестициям в республику, заявил глава компании Ваэль Саван в ходе телефонной конференции по итогам четвертого квартала.



В конце января агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что крупные нефтяные компании проиграли международный арбитражный спор по Карачаганаку, в результате чего им придется выплатить правительству страны до 4 миллиардов долларов компенсации. Партнерами по проекту являются Eni, Shell, Chevron, "Лукойл" и "Казмунайгаз".



"Мы разочарованы тем, что не видим согласия между партнерами по совместному предприятию и правительством... Это влияет на наше желание и дальше инвестировать в Казахстан. Поэтому мы внимательно следим за ситуацией", - сказал Саван, комментируя судебные разбирательства с Казахстаном.



