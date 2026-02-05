|НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
15:17 07.02.2026
Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
Победу на Tata Steel Masters одержал Нодирбек Абдусатторов
Марина и Сергей Макарычевы
шахматные обозреватели.
05.02.2026
В голландском Вейк-ан-Зее завершился традиционный шахматный фестиваль, на главном турнире которого триумфальную победу одержал дуэт узбекских гроссмейстеров – Нодирбек Абдусатторов и Жавохир Синдаров. С одной стороны, в этом вроде бы нет ничего сенсационного, ведь находясь уже несколько лет (согласно рейтингу) в десятке сильнейших, Нодирбек давно застолбил за собой место в мировой элите, а Жавохир выиграл осенью прошлого года Кубок мира ФИДЕ, по итогам которого стал участником турнира претендентов на шахматную корону.
По-настоящему неожиданным выглядит поэтому не столько результат, показаннный каждым из победителей, сколько их сочетание – ведь два ташкентских гроссмейстера не просто опередили всех конкурентов, но и оторвались от ближайших преследователей на целое очко, если иметь в виду Синдарова, а применительно к Абдусатторову – и на полтора! При этом в "тройку отстающих", состоящую из Йордена ван Фореста, Ханса Ниманна и Винсента Кеймера, не вошел (за исключением немецкого гроссмейстера) ни один из титульных фаворитов – ни хозяин поля Аниш Гири, ни представлявшие Индию чемпион мира Доммараджу Гукеш, Рамешбабу Прагнанандха и Арджун Эригайси. Каждый из них потерял по итогам турнира изрядное число пунктов рейтинга, тогда как Абдусатторов, напротив, поднялся на пятую позицию мирового списка, а Синдаров – на одиннадцатую.
Столь впечатляющий успех обеспечила будущим победителям их блестящая игра (и удачливость!) на финише, ведь за три тура до окончания турнира на лидирующее положение Абдусатторова могли посягнуть сразу пять гроссмейстеров – отстававшие от него на пол-очка Синдаров, ван Форест и Маттиас Блюбаум, а также следовавшие вплотную за ними Ниманн и Ягыз Эрдогмуш. Кстати, рассказывая о турнире, нельзя не сказать несколько слов и о 15-летнем турецком гроссмейстере (упомянутом нами в этом списке последним), которого многие уже сейчас воспринимают как одного из вполне реальных претендентов на шахматную корону... ну, скажем так, в начале 30-х годов нынешнего века.
Напомним в этой связи, что если бы Эрдогмуш в десятом туре не проиграл, а выиграл бы, проведя не слишком сложную комбинацию, у чемпиона мира Доммараджу Гукеша, то догнал бы единоличного лидера. Тогда как после своего досадного поражения уступил на следующий день еще и Анишу Гири, но, отыгравшись на экс-петербуржце Владимире Федосееве, разделил в итоге вполне достойное шестое место с Маттиасом Блюбаумом.
Резко обострилась в минувшую пятницу и борьба за победу в турнире. В этом (если считать с конца) третьем туре Синдаров буквально на ровном месте – в поначалу почти равном окончании – переиграл Блюбаума, выиграл у него и догнал Абдусатторова. Оценивая многие произошедшие на финише события, трудно обойти стороной влияние на них богини Фортуны, хотя, используя народную мудрость, позаимствованную в других видах спорта, можно сказать, что "везет тому, кто везет". А Жавохир, играя черными, бился на финише как лев, не столько замахиваясь на лидирующее положение земляка, сколько ограждая от атак снизу свою вторую позицию.
В предпоследнем туре Абдусатторов играл белыми с Блюбаумом. Складывалось впечатление, что оба, в том числе и имевший черные фигуры немецкий гроссмейстер, надеялись одержать победу. Однако на 32-м ходу – в очень сложной, но объективно примерно равной позиции – Маттиас сделал естественный защитительный ход ферзем, оказавшийся решающей ошибкой. После него сильнейшая фигура черных "ушла в офсайд", лишив себя возможности контратаковать и по ходу полуфорсированного варианта дать вечный шах королю соперника, превратившись вместо этого в пассивного наблюдателя, бессильно взирающего на то, как чужие фигуры громят прикрытие черного короля.
В результате Нодирбек победил и вернул себе единоличное лидерство, так как Жавохир, также имевший в поединке с Рамешбабу Прагнанандхой белые фигуры, решил не искушать судьбу и воспользовался правом выступки, чтобы, зафиксировав с грозным соперником ничью, сделать ставку на партию последнего тура, в котором он встречался не только с титульным, но и совершенно реальным аутсайдером – чешским гроссмейстером Тай Дай Ван Нгуеном, тогда как оппонентом Абдусатторова был Арджун Эригайси – обладатель второго турнирного рейтинга.
Вероятно, в узко спортивном плане такой расчет был достаточно логичен, однако он принес Синдарову лишь частичный успех. Дело в том, что в партии с лидером Эригайси "пошел на вы" и применил легендарный гамбит Эванса, добившись по итогам дебюта интересной, чуточку лучшей для себя позиции. Однако на 18-м ходу индийский гроссмейстер начал проводить не самый удачный план, а на 23-м допустил еще одну ошибку, отказавшись от возможности, пойдя на несколько худшую позицию, "уползти с ковра", вместо чего решил дать лидеру бой и попал в трудное положение, в котором (несмотря на наличие разноцветных слонов) черные имели значительное преимущество.
Получив возможность одержать победу и гарантировать первое место в турнире, Нодирбек воспользовался подвернувшимся шансом на все сто. Сильное впечатление на авторов данной публикации произвело его внешне рискованное решение разменять ферзей, однако лидер точно рассчитал, что в возникшем "чистом разноцвете" он располагает четким путем к победе. После этого игравшаяся за соседним столиком партия его земляка уже не влияла ни на что. Стало понятно, что как в случае своей победы, так и ничьей Синдаров все равно займет чистое второе место. Жавохир эту партию выиграл, доведя отрыв от трио преследователей до целого очка.
Достаточно любопытно закончился и второй гроссмейстерский турнир (Tata Steel Challenger), по традиции проводимый в Вейк-ан-Зее параллельно главному. Победу на нем одержал 15-летний американец Энди Вудворд (ровесник Ягыза Эрдогмуша), а чистое пятое место в компании гроссмейстеров-мужчин заняла чемпионка мира по блицу Бибисара Ассаубаева из Казахстана. Любопытно, что на этом открытом (мужском) соревновании выступала и чемпионка США по "медленным шахматам" Карисса Йип. Она также не ударила в грязь лицом, разделив шестое-седьмое места.