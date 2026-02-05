 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 07.02.2026
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
15:17  НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
03:15  Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
01:48  Британская Shell разочарована Казахстаном, отказавшимся менять Карачаганак на бусы
00:05  ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Пятница, 06.02.2026
22:58  МК: Версии проводимой в Китае чистки в военном руководстве
11:21  Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем, - посол РК в РФ Даурен Абаев
06:14  В Киргизии ГКНБ выявил женское крыло "Хизб ут-Тахрир"* - обсуждали установление халифата
02:17  Интервью Президента Казахстана пакистанской газете
00:05  ВС РФ добивают сельский укрепрайон ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 февраля
Четверг, 05.02.2026
17:03  Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи
16:19  Талибан* заявил, что угроза ИГИЛ* исходит не из Афганистана, а из соседних стран
15:36  В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
14:38  НГ: Президент ФИФА как барометр мировой политики
13:02  США в ЦентрАзии: сладкоголосые вестники экспансии, - Сергей Кожемякин
04:10  Китай построил в Алжире первую в Африке тяжеловесную магистраль в пустыне
03:08  Узбекистан вернул из Британии уникальные артефакты времен древней Бактрии
02:47  Международная торговля в 2025 году: Трамп шумит, а Китай втихую укрепляет позиции, - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска расширяют свое присутствие в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля
Среда, 04.02.2026
19:04  Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
17:56  Президент Казахстана обсудил в Исламабаде возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. На очереди Узбекистан
16:45  США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вторник, 03.02.2026
19:51  Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан
18:07  Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой
15:12  100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы
14:44  Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
19:10  Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин
14:48  Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:37  Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:54  10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
19:04  Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
00:05  Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
13:32  В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
03:23  Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)
02:58  "Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев
00:05  Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
Пятница, 30.01.2026
22:07  У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
20:47  Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
17:33  Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
13:23  Британия: "величие проявляется больше в амбициях", - Олег Яновский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
15:17 07.02.2026

Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
Победу на Tata Steel Masters одержал Нодирбек Абдусатторов

Марина и Сергей Макарычевы
шахматные обозреватели.
05.02.2026

В голландском Вейк-ан-Зее завершился традиционный шахматный фестиваль, на главном турнире которого триумфальную победу одержал дуэт узбекских гроссмейстеров – Нодирбек Абдусатторов и Жавохир Синдаров. С одной стороны, в этом вроде бы нет ничего сенсационного, ведь находясь уже несколько лет (согласно рейтингу) в десятке сильнейших, Нодирбек давно застолбил за собой место в мировой элите, а Жавохир выиграл осенью прошлого года Кубок мира ФИДЕ, по итогам которого стал участником турнира претендентов на шахматную корону.



По-настоящему неожиданным выглядит поэтому не столько результат, показаннный каждым из победителей, сколько их сочетание – ведь два ташкентских гроссмейстера не просто опередили всех конкурентов, но и оторвались от ближайших преследователей на целое очко, если иметь в виду Синдарова, а применительно к Абдусатторову – и на полтора! При этом в "тройку отстающих", состоящую из Йордена ван Фореста, Ханса Ниманна и Винсента Кеймера, не вошел (за исключением немецкого гроссмейстера) ни один из титульных фаворитов – ни хозяин поля Аниш Гири, ни представлявшие Индию чемпион мира Доммараджу Гукеш, Рамешбабу Прагнанандха и Арджун Эригайси. Каждый из них потерял по итогам турнира изрядное число пунктов рейтинга, тогда как Абдусатторов, напротив, поднялся на пятую позицию мирового списка, а Синдаров – на одиннадцатую.

Столь впечатляющий успех обеспечила будущим победителям их блестящая игра (и удачливость!) на финише, ведь за три тура до окончания турнира на лидирующее положение Абдусатторова могли посягнуть сразу пять гроссмейстеров – отстававшие от него на пол-очка Синдаров, ван Форест и Маттиас Блюбаум, а также следовавшие вплотную за ними Ниманн и Ягыз Эрдогмуш. Кстати, рассказывая о турнире, нельзя не сказать несколько слов и о 15-летнем турецком гроссмейстере (упомянутом нами в этом списке последним), которого многие уже сейчас воспринимают как одного из вполне реальных претендентов на шахматную корону... ну, скажем так, в начале 30-х годов нынешнего века.

Напомним в этой связи, что если бы Эрдогмуш в десятом туре не проиграл, а выиграл бы, проведя не слишком сложную комбинацию, у чемпиона мира Доммараджу Гукеша, то догнал бы единоличного лидера. Тогда как после своего досадного поражения уступил на следующий день еще и Анишу Гири, но, отыгравшись на экс-петербуржце Владимире Федосееве, разделил в итоге вполне достойное шестое место с Маттиасом Блюбаумом.

Резко обострилась в минувшую пятницу и борьба за победу в турнире. В этом (если считать с конца) третьем туре Синдаров буквально на ровном месте – в поначалу почти равном окончании – переиграл Блюбаума, выиграл у него и догнал Абдусатторова. Оценивая многие произошедшие на финише события, трудно обойти стороной влияние на них богини Фортуны, хотя, используя народную мудрость, позаимствованную в других видах спорта, можно сказать, что "везет тому, кто везет". А Жавохир, играя черными, бился на финише как лев, не столько замахиваясь на лидирующее положение земляка, сколько ограждая от атак снизу свою вторую позицию.

В предпоследнем туре Абдусатторов играл белыми с Блюбаумом. Складывалось впечатление, что оба, в том числе и имевший черные фигуры немецкий гроссмейстер, надеялись одержать победу. Однако на 32-м ходу – в очень сложной, но объективно примерно равной позиции – Маттиас сделал естественный защитительный ход ферзем, оказавшийся решающей ошибкой. После него сильнейшая фигура черных "ушла в офсайд", лишив себя возможности контратаковать и по ходу полуфорсированного варианта дать вечный шах королю соперника, превратившись вместо этого в пассивного наблюдателя, бессильно взирающего на то, как чужие фигуры громят прикрытие черного короля.

В результате Нодирбек победил и вернул себе единоличное лидерство, так как Жавохир, также имевший в поединке с Рамешбабу Прагнанандхой белые фигуры, решил не искушать судьбу и воспользовался правом выступки, чтобы, зафиксировав с грозным соперником ничью, сделать ставку на партию последнего тура, в котором он встречался не только с титульным, но и совершенно реальным аутсайдером – чешским гроссмейстером Тай Дай Ван Нгуеном, тогда как оппонентом Абдусатторова был Арджун Эригайси – обладатель второго турнирного рейтинга.

Вероятно, в узко спортивном плане такой расчет был достаточно логичен, однако он принес Синдарову лишь частичный успех. Дело в том, что в партии с лидером Эригайси "пошел на вы" и применил легендарный гамбит Эванса, добившись по итогам дебюта интересной, чуточку лучшей для себя позиции. Однако на 18-м ходу индийский гроссмейстер начал проводить не самый удачный план, а на 23-м допустил еще одну ошибку, отказавшись от возможности, пойдя на несколько худшую позицию, "уползти с ковра", вместо чего решил дать лидеру бой и попал в трудное положение, в котором (несмотря на наличие разноцветных слонов) черные имели значительное преимущество.

Получив возможность одержать победу и гарантировать первое место в турнире, Нодирбек воспользовался подвернувшимся шансом на все сто. Сильное впечатление на авторов данной публикации произвело его внешне рискованное решение разменять ферзей, однако лидер точно рассчитал, что в возникшем "чистом разноцвете" он располагает четким путем к победе. После этого игравшаяся за соседним столиком партия его земляка уже не влияла ни на что. Стало понятно, что как в случае своей победы, так и ничьей Синдаров все равно займет чистое второе место. Жавохир эту партию выиграл, доведя отрыв от трио преследователей до целого очка.

Достаточно любопытно закончился и второй гроссмейстерский турнир (Tata Steel Challenger), по традиции проводимый в Вейк-ан-Зее параллельно главному. Победу на нем одержал 15-летний американец Энди Вудворд (ровесник Ягыза Эрдогмуша), а чистое пятое место в компании гроссмейстеров-мужчин заняла чемпионка мира по блицу Бибисара Ассаубаева из Казахстана. Любопытно, что на этом открытом (мужском) соревновании выступала и чемпионка США по "медленным шахматам" Карисса Йип. Она также не ударила в грязь лицом, разделив шестое-седьмое места.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770466620


Новости Казахстана
- Президент Казахстана высоко оценил политику Трампа и призвал к реалистичному подходу к решению мировых проблем
- Касым-Жомарт Токаев: даже затяжные конфликты можно урегулировать посредством диалога
- Спикер Мажилиса посетил Республику Беларусь с официальным визитом
- Кадровые перестановки
- Состоялось очередное заседание Комиссии по конституционной реформе
- Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем
- Глава МИД принял участие в Министерской конференции по критическим минералам
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2026 года
- "Никаких оправданий": Министр внутренних дел жестко прошелся по полиции Шымкента
- Популярные блогеры обвиняются в незаконной предпринимательской деятельности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  