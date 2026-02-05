НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров

15:17 07.02.2026

Победу на Tata Steel Masters одержал Нодирбек Абдусатторов



Марина и Сергей Макарычевы

шахматные обозреватели.

В голландском Вейк-ан-Зее завершился традиционный шахматный фестиваль, на главном турнире которого триумфальную победу одержал дуэт узбекских гроссмейстеров – Нодирбек Абдусатторов и Жавохир Синдаров. С одной стороны, в этом вроде бы нет ничего сенсационного, ведь находясь уже несколько лет (согласно рейтингу) в десятке сильнейших, Нодирбек давно застолбил за собой место в мировой элите, а Жавохир выиграл осенью прошлого года Кубок мира ФИДЕ, по итогам которого стал участником турнира претендентов на шахматную корону.



