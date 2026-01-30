Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"

19:11 07.02.2026

МИД КНР прокомментировал обретшую популярность в интернете фразу "стать китайцем"



Пекин, 6 февраля /Синьхуа/ - В Китае рады видеть, что все больше иностранных друзей желают и имеют возможность почувствовать развитие и перемены в КНР, а также испытать повседневную жизнь простых китайцев. Об этом в пятницу заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.



Линь Цзянь сделал соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов, комментируя модную в интернете фразу "стать китайцем". Видеоролики, показывающие китайский образ жизни, недавно обрели популярность в различных социальных сетях по всему миру. СМИ также отметили, что во время недавнего визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Китай в прошлом месяце некоторые иностранные журналисты обратили внимание, что Китай -- пригодная для жизни страна, и жить здесь безопасно и удобно.



По словам китайского дипломата, на самом деле в глазах многих иностранных друзей восприятие и познание Китая уже давно вышли за рамки таких традиционных символов, как Великая китайская стена, панды и китайская кухня.



В Китае, продолжил Линь Цзянь, иностранные друзья могут не только насладиться максимальным удобством, путешествуя с одним мобильным телефоном, но и ощутить глубокую ритуальность китайского образа жизни; они поражаются суперсовременной инфраструктуре, такой как высокоскоростные поезда и 5G, а также могут прогуляться и исследовать уникальные "города-сокровища"; они могут опробовать модные и интересные передовые технологии, а также испытать на себе неторопливое и тонкое нематериальное культурное наследие.



Смешение истории и современности, традиций и моды создает уникальные новые впечатления, что постоянно усиливает привлекательность Китая как мирового туристического направления и повышает симпатии к нему среди жителей разных стран, констатировал дипломат.



По его словам, статистика показывает, что в 2025 году количество въездов и выездов иностранных граждан в Китае превысило 82 млн, что на 26,4 проц. больше по сравнению с предыдущим годом, при этом количество безвизовых въездов увеличилось почти на 50 проц. год к году.



Напомнив, что праздник Весны /Чуньцзе, китайский традиционный Новый год по лунному календарю/ является знаковым символом китайской культуры, Линь Цзянь рассказал, что с приближением года Лошади за последние две недели количество бронирований авиабилетов иностранными туристами для поездки в Китай на праздник Весны увеличилось более чем на 400 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"Мы горячо приветствуем иностранных друзей, которые приезжают в Китай на праздник Весны, чтобы испытать гостеприимство и дружелюбие, почувствовать тепло и праздничную атмосферу", -- заключил официальный представитель.