Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко

01:18 08.02.2026 Дания 1807, 1940, 2026 годов и "Комплекс еврокарлика"

07.02.2026 | Игорь ШУМЕЙКО



Обстоятельства, вытащившие Данию на авансцену мировой политики, общеизвестны. Гораздо меньше внимания уделено событиям, сформировавшим менталитет ее элиты. Когда и как были выработаны политические рефлексы, гормоны, что делают однотипным ее поведение уже более чем два века? Точнее, в течение 219 лет, если учесть самый значительный, зафиксированный во времени исторический факт.



26 июля 1807 года из порта Ярмут (Великобритания) вышла эскадра в составе 25 кораблей, 40 фрегатов и малых судов. Следом – армада из 380 транспортных судов с 20-тысячным десантом. 1 августа британская эскадра появилась в датском проливе Большой Бельт, и британский посол Джексон заявил принцу-регенту Фредерику: "Британии известно намерение Наполеона принудить Данию к союзу с Францией. Чтобы исключить это, требуем от Дании передать Британии весь свой флот, разрешить английским войскам оккупировать Зеландию и зону проливов".



Угрозы Британии сочетались с угрозами Франции: армия маршала Бернадота стоит близ южной границы Дании. На весах страхов принца-регента это перевесило, и Фредерик отказал англичанам в сдаче флота, проливов.



Краткое изложение британской логики слишком похоже на аргументы, предъявленные Копенгагену нынешним президентом США, потому и нужны подробности.



В тянувшихся более десятилетия "наполеоновских войнах" Дания соблюдала строгий, опасливый нейтралитет, но…



21 января 1807 года лорд Хоксбери сообщил палате лордов о получении от некоего господина "с континента" (так в Британии именовали Европу) тайную информацию, что "в Тильзитском договоре (Франция – Россия) содержится секретное приложение о привлечении военно-морских сил Дании против Британии". Свой источник лорд назвать отказался: "Это поставит под угрозу его жизнь". Вскоре и Роберт Дженкинсон (будущий премьер-министр) заявил о секретных депешах, утверждающих: флот Дании готовится принять участие в боевых действиях на стороне Наполеона. И глава Форин-офиса (министр иностранных дел) Каннинг якобы получил схожие "сливы" из Тильзита, где шли переговоры Наполеона с Александром.



Такое "обилие источников" убедило лорда казначейства Спенсера Персеваля, военного министра Каслри в необходимости боевых действий, и флот Британии отправился в Данию.



Со 2 по 5 сентября англичане вели массированный обстрел Копенгагена, кроме военных погибло более 2000 датских граждан. Зажигательные ракеты Конгрива вызвали пожары, уничтожившие почти половину датской столицы. Датский командующий Эрнст Пейманн получил приказ сжечь флот. "Причина неисполнения неизвестна и непонятна", – пишут датские, английские историки.



Чуть более понимания прибавила бы картина передачи Гитлеру военного имущества целого континента… Один микропример: молекула из выданного Германии океана, вспомним по зеркальной схожести. Те же 5 дней (10-14 мая) продолжалось сопротивление Голландии в 1940 г. Хотя основные силы немцев атаковали Францию и реально в "нидерландской командировке" поучаствовало лишь 16.000 солдат. При абсолютном отсутствии немецкого флота голландский крейсер "Гелдерланд" все же не рискнул выйти в море к англичанам, предпочел сдаться. Стал гитлеровским крейсером ПВО "Ниобе", замкнувшим воздушное кольцо Блокады Ленинграда (потоплен лишь атакой 100 советских самолетов, 5 летчиков получили Героя Советского Союза за тот кошмарный бой)…



Возвращаясь к другому славному флоту, датскому, счет 1807 года таков: 18 линейных кораблей, 11 фрегатов, 14 кораблей меньшего класса и 26 канонерских лодок перешли на баланс "владычицы морей". Кроме того, были уничтожены вместе с верфями 7 строившихся кораблей.



Каннинг 21 сентября: "Ничто не было столь блестящим, столь благотворным и столь эффективным, как успех в Копенгагене".



The Times: "Конфискация датского флота – всего лишь акт самосохранения… Дания находится недалеко от Ирландии и северо-восточной Шотландии".



Да, главная газета либерального мира, лондонская "Таймс" может выставить счет Трампу: скопировал ее аргументы, приложив к Гренландии…



Справочники перечисляют: "Бомбардировка Копенгагена – исторический фон романов Барри Корнуэлла и Генри Олда, упомянута даже в сказке Х. К. Андерсена "Калоши счастья".



Я бы добавил к списку жертв и Серена Кьеркегора. Мрачность, отчаянье, пессимизм "отца философии экзистенциализма" порой объясняют припадками эпилепсии. Полагаю, на родившегося через 6 лет после грандиозного сожжения Копенгагена мальчика Серена могла повлиять общественная атмосфера. Вспомним долгое влияние пожара Москвы 1812 года. Но тот стал точкой великого национального подъема: победа, взятие Парижа, а катастрофа Дании? Ничего, кроме унижения. И титул главного трактата Кьеркегора "Страх и трепет" словно вдохновил генералов США, НАТО, подыскивавших названия своим военным операциям.



Актуальность примера 1807 года Дания повторила в 1940-м.



Вторгнувшимся 9 апреля гитлеровским войскам датское королевство сопротивлялось… В 5 утра – вторжение, в 7-20 король Кристиан X приказал Дании прекратить сопротивление. Общие потери: 16 датчан, 2 немца. Похоже на футбольный репортаж? Вполне: бывают же матчи с дополнительными таймами – они даже превышают время войны/игры "Дания – Германия"… Правда, в довершение позора датский король Кристиан X поздравил гитлеровского генерала Химера: "Признаю, это (захват Дании) вы проделали великолепно!" Обычно до подобных поздравлений "тренер проигравшей команды" не опускается даже после "договорных матчей".



Великобритания, без объявления войны, без даже двух строк объявления вообще чего-либо, захватила датские в то время Исландию, Фарерские острова. Разница с "вторжением СССР в Польшу 1939 г."? Только фактурная. Британцы, готовясь к морской обороне, прибирали острова, уничтожали французский флот, подозреваемый в возможном переходе к Гитлеру. Готовясь к сухопутной войне, СССР взял так же брошенные сбежавшим польским правительством земли тогдашнего востока Польши.



После войны датчане витиевато извинялись за позицию своего короля, но Россия должна помнить другое. Только в войска СС вступило 6.000 датчан. Осаждали Ленинград. Немцы, так обожавшие эпитет "железный", при Гитлере железо по происхождению имели шведское: рудники Кируны. А Норвегия, Дания были надежный, щадимый союзниками мост его поставок в Германию.



Ныне скандинавская русофобия та же, но Статус! В 1940-х они с галицайскими эсэсовцами были "в своре Гитлера" абсолютно равны. Вместе месили грязь и кровь, отступая до Берлина: там сражались остатки 24-й танково-гренадерского полка СС "Данмарк".



А ныне датчане, можно сказать, "на другом конце поводка". Уже сами – "хозяева": из Копенгагена подкармливают, натравливают бандеровцев.



И этот "рост статуса" (относительно 1940-х годов и относительно бывших коллег по СС "Галичины", "Нахтигаля") ныне так сурово растоптан. Трамп заставил Данию вновь, как в 1807, 1940 годах… взять "безмен" (весы) и сравнить свои страхи. Буквально взвешивая, командующий объединенными арктическими силами Дании генерал Серен Андерсен назвал Россию "…большей угрозой безопасности Гренландии, чем США. Мое внимание направлено не на США – вовсе нет. Мое внимание направлено на Россию. Мы ждем роста российской активности вокруг Гренландии в ближайшие годы".



Здесь тезка напуганного на всю жизнь философа Серена Кьеркегора и выдал природу своего страха. Громкое заявление насчет угрозы России – лишь маскировка. Британская Financial Times о "секрете Полишенеля": высокопоставленные евро-дипломаты, чиновники, имеющие доступ к разведданным НАТО отрицают угрозу российских (и китайских) кораблей в районе Гренландии: "Это просто неправда. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок", – сказал один. "Да, в Арктике они есть, но у российских берегов", – отметил второй.



Но это – дипломаты, чиновники "специально для Financial Times", и в целом общественное мнение Европы. Но генералы, которым в случае несогласия с Трампом надо будет (страшно и подумать!) защищать от него Гренландию, вытягиваются по стойке смирно и… "Так точно, господин президент США!" Потребовал бы Трамп сей остров ввиду "угрозы со стороны Кубы, КНДР" – так же щелкнули бы каблуками.



Столько внимания к страхам Дании лишь оттого, что январь – 2026 именно на ней показал миру "Комплекс еврокарлика".



В Европе название "карликовые государства" не смущает официально причисленных к этому классу Андорру, Монако, Лихтенштейн... Но элиты государств площадью побольше их показали себя духовными, интеллектуальными карликами. Дания, Норвегия, Нидерланды, Бельгия – "прибалтийские тигры" лицо которых вполне представляет эстонка Кайя Каллас. Столетия жестокой дрессуры, "с побоями" (о которых и был рассказ), привили рефлексы послушания, русофобии прочно. Не будет им покоя, пока Россия не разделится на 10-12 (или 50 по проекту одного нашего диссидента) государств, сравнимых с ними.



И даже теперь, когда директор "цирка лилипутов" сменился и новый откровенно чудит, они боятся… боятся даже изменить вектор своего еврокарликового страха.



***



- Что общего между породами собак и странами Европы?

- Чем меньше размер, тем громче лают!



Голосистость: Как крошечный чихуахуа или шпиц пытается компенсировать размер максимально громким лаем, так и небольшие европейские страны часто выступают на политической арене с самыми резкими и громкими заявлениями, чтобы их голос не потерялся на фоне "гигантов".



Эффект присутствия: Маленькая собака создает шум за двоих, чтобы обозначить свои границы. В Европе малые государства (например, страны Балтии или Бенилюкса) часто проявляют феноменальную активность в законотворчестве и дипломатии, "заполняя собой пространство".



Бесстрашие (наполеоновский комплекс): Мелкие породы часто первыми бросаются в бой на больших псов. В истории Европы нередко именно небольшие страны становились инициаторами масштабных перемен или самыми ярыми защитниками своих принципов перед лицом крупных союзов. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770502680





Новости Казахстана

- Президент Казахстана высоко оценил политику Трампа и призвал к реалистичному подходу к решению мировых проблем

- Касым-Жомарт Токаев: даже затяжные конфликты можно урегулировать посредством диалога

- Спикер Мажилиса посетил Республику Беларусь с официальным визитом

- Кадровые перестановки

- Состоялось очередное заседание Комиссии по конституционной реформе

- Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем

- Глава МИД принял участие в Министерской конференции по критическим минералам

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2026 года

- "Никаких оправданий": Министр внутренних дел жестко прошелся по полиции Шымкента

- Популярные блогеры обвиняются в незаконной предпринимательской деятельности

