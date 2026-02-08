Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока

Эксперт Гасанов: два противоборствующих блока формируются на Ближнем Востоке



Доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов 8 февраля в беседе с "Известиями" отметил, что формирование новых альянсов на Ближнем Востоке обосновано как глобальными процессами, так и региональными. В глобальном плане речь идет о крушении старого миропорядка: прошлые соглашения перестают действовать, и государства начинают искать новые способы обеспечения своей безопасности.



"Долгое время в вопросах безопасности на Ближнем Востоке полагались на американский щит. Но, учитывая, что США не всегда защищают своих союзников, как это было в ситуации с Катаром, который подвергся удару Израиля, стало ясно, что американцы не будут прикрывать", - пояснил эксперт.



Специалист добавил, что в этот момент Саудовская Аравия подписала соглашение с Пакистаном. Впоследствии заговорили, что к этой договоренности в ближайшее время может присоединиться Турция.



"У Анкары с Исламабадом изначально были тесные отношения, а с Эр-Риядом у нее были натянутые отношения из-за конкуренции в Ливии, сейчас же позиции сторон совпадают по Судану. Одновременно с этим идет очередная волна конкуренции между Саудовской Аравией и Эмиратами, это связано с ослаблением позиций Ирана в регионе", - рассказал аналитик.



Гасанов сообщил, что теперь страны перестали видеть в Иране такую же угрозу, как раньше, как это было, например, во время гражданской войны в Сирии.



"Страны увидели новых врагов. В частности, Израиль замечает, что Турция усилилась, а Саудовская Аравия и ОАЭ, раньше вместе боровшиеся против Ирана, стали конкурировать. Для того, чтобы сдержать друга, Израиль образовывает блок с Эмиратами, а Турция - с Саудовской Аравией и Пакистаном. В этот альянс также может войти Катар", - добавил политолог.



