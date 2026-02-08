 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
16:01  Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
15:05  Евразийство или евроордынство? Почему в России по-прежнему доминируют голоса с Запада, - Игорь Караулов
02:09  Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока
01:18  Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко
Суббота, 07.02.2026
22:00  "Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
15:17  НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
03:15  Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
01:48  Британская Shell разочарована Казахстаном, отказавшимся менять Карачаганак на бусы
00:05  ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Пятница, 06.02.2026
22:58  МК: Версии проводимой в Китае чистки в военном руководстве
11:21  Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем, - посол РК в РФ Даурен Абаев
06:14  В Киргизии ГКНБ выявил женское крыло "Хизб ут-Тахрир"* - обсуждали установление халифата
02:17  Интервью Президента Казахстана пакистанской газете
00:05  ВС РФ добивают сельский укрепрайон ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 февраля
Четверг, 05.02.2026
17:03  Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи
16:19  Талибан* заявил, что угроза ИГИЛ* исходит не из Афганистана, а из соседних стран
15:36  В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
14:38  НГ: Президент ФИФА как барометр мировой политики
13:02  США в ЦентрАзии: сладкоголосые вестники экспансии, - Сергей Кожемякин
04:10  Китай построил в Алжире первую в Африке тяжеловесную магистраль в пустыне
03:08  Узбекистан вернул из Британии уникальные артефакты времен древней Бактрии
02:47  Международная торговля в 2025 году: Трамп шумит, а Китай втихую укрепляет позиции, - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска расширяют свое присутствие в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля
Среда, 04.02.2026
19:04  Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
17:56  Президент Казахстана обсудил в Исламабаде возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. На очереди Узбекистан
16:45  США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вторник, 03.02.2026
19:51  Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан
18:07  Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой
15:12  100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы
14:44  Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
19:10  Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин
14:48  Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:37  Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:54  10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
19:04  Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
00:05  Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
13:32  В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
03:23  Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)
02:58  "Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев
Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
16:01 08.02.2026

Как США пытаются сузить российские горизонты Индии
История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

Юрий Мавашев
востоковед, директор Центра изучения новой Турции
8 февраля 2026

США не оставляют попыток оторвать Глобальный Юг от России. Наиболее отчетливо это проявляется в случае с Индией. В рамках нового торгового соглашения с Нью-Дели Вашингтон снизит ответные пошлины на индийские товары с 25% до 18%. Кроме того, Трамп отменил дополнительные 25-процентные пошлины на ряд индийских товаров, введенные в 2025 году в качестве ответной меры за закупки Индией российской нефти.

Этот аттракцион неслыханной щедрости обрушился на Индию неспроста – а в ответ на мнимую готовность Нью-Дели свернуть закупки российской нефти. Американские СМИ поспешили приписать премьер-министру Нарендре Моди сознательный отказ от сотрудничества с Москвой в энергетической сфере. Вероятно, их фантазию разжег пост от имени администрации Моди в соцсетях, где тот выразил нетерпение в ожидании тесного сотрудничества с Трампом, чтобы "поднять партнерство с США на беспрецедентную высоту". Где именно в этом сообщении был зафиксирован отказ от сотрудничества с Россией – американские СМИ не пояснили.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что от Нью-Дели не поступало сигналов о прекращении поставок российской нефти. Более того, Москва рассматривает американо-индийский диалог как нечто отдельное, не связанное с российско-индийским стратегическим сотрудничеством.

Понятно, что американо-индийская сделка в любом случае означает перезагрузку отношений после их охлаждения из-за антииндийских тарифов США и политических трений. К последним можно отнести и прошлогодние заявления Трампа, в которых он приписывает себе заслуги в достижении перемирия между Индией и Пакистаном.

Американские СМИ и эксперты утверждают, что если Индия выполнит свое "обещание" отказаться от российских поставок, экспортеры из стран Персидского залива смогут увеличить долю на одном из самых быстрорастущих энергетических рынков мира. По их мнению, этот шаг может иметь "более широкие последствия" для других стран Юга и Востока, сотрудничающих с Москвой. Американцев не смущает, что такая постановка вопроса напоминает откровенную угрозу странам, представляющим мировое большинство. Но в одном можно согласиться – похоже, сделка действительно задумывалась ради тех самых "более широких последствий".

Помимо нефти, она может реанимировать проект экономического коридора "Индия – Ближний Восток – Европа" (IMEC). Впервые представленный на саммите G20 в Нью-Дели в 2023 году, проект позиционировался как поддерживаемая США альтернатива китайской инициативе "Один пояс, один путь". Предполагалось, что коридор свяжет Индию с Европой через порты Персидского залива, железнодорожные сети и Израиль. Его реализация резко замедлилась после начала войны в Газе. Торговая напряженность между США и Индией в 2025 году добавила проекту еще одно препятствие.

Смягчение этой напряженности устраняет один барьер, но остаются ключевые нерешенные вопросы: арабо-израильский конфликт и растущий раскол между ОАЭ и Саудовской Аравией. Тем не менее потепление отношений между Вашингтоном и Нью-Дели в теории может возродить относительный дипломатический и коммерческий интерес к коридору. Во всяком случае, стратегический замысел американцев, судя по всему, состоит именно в этом.

Что же касается противодействия более эффективным проектам, то помимо "Одного пояса…", США пытаются застопорить другой мегапроект с участием России, Индии, Ирана и других региональных игроков – Международный транспортный коридор (МТК) "Север – Юг".

Это ни много ни мало – попытка коллективного Запада перекроить карту торговых маршрутов всего Ближнего Востока. Последние сомнения в этом отпадают, когда узнаешь, что бюджет Индии на 2026-2027 финансовый год не предусматривает финансирования развития иранского порта Чабахар. Как уточняет телеканал NDTV, это решение принято с учетом роста противоречий между Ираном и США, а также на фоне продолжающегося санкционного давления Запада на Тегеран.



Между тем порт Чабахар, расположенный на берегу Оманского залива, является важнейшим элементом МТК "Север – Юг". Хотя изначально он был отдельным проектом, теперь он интегрирован в МТК как крупный морской узел, связывающий Мумбаи с иранским портом Бендер-Аббас – и далее с Центральной Азией. Фигурально выражаясь, он служит воротами для Индии на сухопутно-морском маршруте в Центральную Азию, Афганистан и Россию, позволяя попасть туда напрямую, минуя Пакистан. Этот глубоководный порт, строящийся и эксплуатируемый Индией, стратегически важен для нее, поскольку сокращает время транзита грузов и расширяет горизонты торговых связей. И США, судя по всему, решили эти горизонты сузить.

Если эти опасения подтвердятся, то десятилетнее соглашение Индии и Ирана от мая 2024 года о развитии и эксплуатации порта Чабахар окажется реализованным не до конца. А ведь для Нью-Дели это первый зарубежный проект по управлению портом, который мог бы стать ключевым элементом региональной торговли. Впрочем, есть надежда, что даже временно и вынужденно отказавшись от такого важного логистического узла, как Чабахар, Индия в целом сохранит участие в МТК "Север – Юг". Будучи участником проекта, она могла бы доставлять грузы в соседний Бендер-Аббас, который изначально и рассматривался как неотъемлемая часть коридора. Многое будет зависеть и от того, удастся ли избежать полномасштабной войны между США и Ираном.



Ясно, что история с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией. Так делал Байден в 2023-м, так продолжает Трамп в 2026-м.

***

Исламабад: Трагическое совпадение на фоне исторического прорыва к морю

ИСЛАМАБАД, 6 февраля 2026 г. - Google ИИ. Кровавый теракт в столице Пакистана стал черным финалом дипломатической недели, в ходе которой страны Центральной Азии получили долгожданный выход к мировому океану.

Смертоносное совпадение

По трагическому стечению обстоятельств, масштабная атака произошла именно в тот момент, когда Исламабад принимал лидеров ключевых региональных партнеров. Взрыв в шиитской мечети Хадиджа Тул Кубра, унесший жизни 31 человека, прогремел сразу после завершения визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и во время пребывания в городе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Теракт, за который взяло ответственность "Исламское государство", резко контрастировал с атмосферой стратегического триумфа в правительственных залах.

Геополитический прорыв к портам

Несмотря на потрясшую город трагедию, визиты ознаменовали новую эру для логистики региона. Главным итогом переговоров стали беспрецедентные договоренности по использованию морских ворот Пакистана:

Морские ворота для Казахстана: Астана получила официальный доступ к глубоководным портам Гвадар и Карачи. Это решение фактически снимает проблему географической замкнутости Казахстана, открывая прямой путь для экспорта товаров в Африку и Юго-Восточную Азию.

Собственные терминалы Узбекистана: Ташкент добился права на строительство собственных логистических терминалов в порту Карачи. Это дает Узбекистану возможность не просто пользоваться чужой инфраструктурой, а иметь собственные суверенные "склады на море".

Итоги на фоне траура

Пакистан наградил обоих лидеров высшим гражданским орденом "Нишан-е-Пакистан", закрепив статус стратегического союза. Однако радость от экономических побед была омрачена: президенты Казахстана и Узбекистана покинули Исламабад, направив соболезнования семьям погибших и подтвердив, что борьба за безопасность региона теперь станет такой же приоритетной, как и строительство новых торговых путей.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770555660


