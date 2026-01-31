Завтра: Почему в российском информационном поле доминируют "вражьи СМИ"

19:01 08.02.2026

Вражьи СМИ

портал "Завтра.ру" начинает маркировать глобалистcкие массмедиа специальной меткой



Редакция Завтра



Мировые массмедиа придерживаются четкой концепции в интерпретации военного конфликта в северном Причерноморье. Они представляют дело как борьбу суверенного государства Украина с российской агрессией, и этому суверенному государству из добрых побуждений помогает ряд демократических стран. Все это не соответствует действительности.



В российском же информационном поле царит путаница. Порой можно услышать тезис, что против России сражается некий "коллективный Запад". Или, например, что война идет с "нацистским режимом Зеленского". Но и то, и другое – очевидная аберрация.



С 2014 года суверенного субъекта политики с именем Украина не существует. Страна перешла под внешнее управление в результате инспирированного извне государственного переворота. Проблема для России состояла, конечно, не в самом факте госпереворота (мало ли их было на просторах СНГ!). Проблема состояла в том, что украинская государственность была превращена в инструмент, украинская территория - в плацдарм, украинское население - в ресурс для крайне враждебных России внешних сил. В этом смысле никакого "режима Зеленского" не существует в природе. Но что же это за силы?



Для определения истинного субъекта войны с Россией требуется отказ от шаблонов, навязанных уже упомянутыми мировыми СМИ.



Россия имеет дело не с классическим государством-противником, чьи контуры ясно очерчены на карте. И даже не с традиционным военно-политическим блоком, типа НАТО или "коалиции желающих". Мы столкнулись с геополитической химерой, чьи границы не совпадают ни с ЕС, ни с НАТО, ни даже с пресловутым "коллективным Западом".



Эта химера - порождение глобалистского проекта, который, треща по всем швам, тем не менее не исчезает, а стремительно мутирует.



Глобалисты, обладая колоссальным финансовым, организационным и информационным ресурсом, то есть так называемой мягкой силой, ломали суверенитеты стран путем выращивания в недрах общества лояльных кадров и протаскивания их во власть. Национально ориентированные элиты заменялись на элиты глобалистские.



Слабая государственность Украины через нехитрую схему оранжевой революции была мгновенно поглощена глобалистским Синдикатом. Это пример самый яркий, но, увы, далеко не единственный. Большинство стран Европы также находятся под внешним управлением. В этих странах за последние пятьдесят лет произошли описанные выше процессы замещения элит.



Таким образом, Россия ведет горячую войну с врагом, который управляет многими международными организациями и многими государствами. Для Синдиката Украина – не только расходный материал для реализации своих целей, это их вотчина. Эту территорию они не собираются терять.



Признать существование Синдиката - значит перестать блуждать в терминологических дебрях, увидеть стратегического противника и оценить его возможности.



Ключевым инструментом глобального управления, имеющимся в лапах Синдиката, является колоссальная, десятилетиями создававшаяся система мировых СМИ. Важным элементом этой системы являются социальные сети и цифровые платформы типа "Ютюба" и ныне запрещенного в России экстремистского "Фейсбука".



Только эта машина способна в международном масштабе гнать информационную волну: ведь "независимые" мировые медиа представляют собой единый синхронизированный конгломерат, обслуживающий интересы Синдиката. За фасадом громких брендов скрывается небольшая группа транснационалов.



Нетрудно заметить, что и российские государственные телевизионные каналы, множество сайтов и блогов беспрерывно ссылаются на глобалистские СМИ, приводя порой обширные цитаты из этого вражеского, по сути, источника.



Российские граждане не знают, о чем пишет китайская "Жэньминь жибао", но зато отлично осведомлены, что публикует британский "Экономист".



В чем причина такого перекоса в сторону глобалистов? Неужели до сих пор ореол мнимой объективности и мнимой респектабельности витает над этими глобалистскими информационными помойками? Или в России до сих пор так сильна агентура Синдиката, стремящегося во что бы то ни стало при любых обстоятельствах оставаться "хозяином дискурса"?



Глобалистские СМИ для современной России – это как "Фелькишер беобахтер" для СССР в период Великой Отечественной войны.



С момента публикации данной статьи газета "Завтра", портал "Завтра.ру", а также телеканал "День" начитают маркировать глобалистcкие массмедиа специальной меткой "Вражьи СМИ".



Каждый раз, ставя эту метку, мы будем предупреждать читателя: "Внимание! Перед тобой информация из стана противника, возможно, это информационное оружие, манипуляция или дезинформация!"



Такие действия на информационном фронте – вовсе не борьба с "неправильным мнением", а противостояние великолепно финансируемой и организованной глобальной машине, чьи владельцы ведут на украинском плацдарме горячую войну с Россией.



Метка "Вражьи СМИ" – это акт информационной самообороны и информационной гигиены, аналог предупреждения "Содержит яд" на упаковке опасного продукта.



...



Мы уверены, что внедрение такой практики во всех российских СМИ, аналитических центрах и научном сообществе станет значимым ударом по глобалистскому Синдикату и важным элементом российского информационного суверенитета.