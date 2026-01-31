 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
  Новости и события
Воскресенье, 08.02.2026
21:47  НГ: Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
19:01  Завтра: Почему в российском информационном поле доминируют "вражьи СМИ"
16:01  Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
15:05  Евразийство или евроордынство? Почему в России по-прежнему доминируют голоса с Запада, - Игорь Караулов
02:09  Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока
01:18  Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко
Суббота, 07.02.2026
22:00  "Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
15:17  НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
03:15  Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
01:48  Британская Shell разочарована Казахстаном, отказавшимся менять Карачаганак на бусы
00:05  ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Пятница, 06.02.2026
22:58  МК: Версии проводимой в Китае чистки в военном руководстве
11:21  Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем, - посол РК в РФ Даурен Абаев
06:14  В Киргизии ГКНБ выявил женское крыло "Хизб ут-Тахрир"* - обсуждали установление халифата
02:17  Интервью Президента Казахстана пакистанской газете
00:05  ВС РФ добивают сельский укрепрайон ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 февраля
Четверг, 05.02.2026
17:03  Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи
16:19  Талибан* заявил, что угроза ИГИЛ* исходит не из Афганистана, а из соседних стран
15:36  В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
14:38  НГ: Президент ФИФА как барометр мировой политики
13:02  США в ЦентрАзии: сладкоголосые вестники экспансии, - Сергей Кожемякин
04:10  Китай построил в Алжире первую в Африке тяжеловесную магистраль в пустыне
03:08  Узбекистан вернул из Британии уникальные артефакты времен древней Бактрии
02:47  Международная торговля в 2025 году: Трамп шумит, а Китай втихую укрепляет позиции, - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска расширяют свое присутствие в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля
Среда, 04.02.2026
19:04  Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
17:56  Президент Казахстана обсудил в Исламабаде возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. На очереди Узбекистан
16:45  США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вторник, 03.02.2026
19:51  Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан
18:07  Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой
15:12  100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы
14:44  Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
19:10  Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин
14:48  Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:37  Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:54  10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
19:04  Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
00:05  Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
13:32  В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
Вражьи СМИ
портал "Завтра.ру" начинает маркировать глобалистcкие массмедиа специальной меткой

Редакция Завтра

Мировые массмедиа придерживаются четкой концепции в интерпретации военного конфликта в северном Причерноморье. Они представляют дело как борьбу суверенного государства Украина с российской агрессией, и этому суверенному государству из добрых побуждений помогает ряд демократических стран. Все это не соответствует действительности.

В российском же информационном поле царит путаница. Порой можно услышать тезис, что против России сражается некий "коллективный Запад". Или, например, что война идет с "нацистским режимом Зеленского". Но и то, и другое – очевидная аберрация.

С 2014 года суверенного субъекта политики с именем Украина не существует. Страна перешла под внешнее управление в результате инспирированного извне государственного переворота. Проблема для России состояла, конечно, не в самом факте госпереворота (мало ли их было на просторах СНГ!). Проблема состояла в том, что украинская государственность была превращена в инструмент, украинская территория - в плацдарм, украинское население - в ресурс для крайне враждебных России внешних сил. В этом смысле никакого "режима Зеленского" не существует в природе. Но что же это за силы?

Для определения истинного субъекта войны с Россией требуется отказ от шаблонов, навязанных уже упомянутыми мировыми СМИ.

Россия имеет дело не с классическим государством-противником, чьи контуры ясно очерчены на карте. И даже не с традиционным военно-политическим блоком, типа НАТО или "коалиции желающих". Мы столкнулись с геополитической химерой, чьи границы не совпадают ни с ЕС, ни с НАТО, ни даже с пресловутым "коллективным Западом".

Эта химера - порождение глобалистского проекта, который, треща по всем швам, тем не менее не исчезает, а стремительно мутирует.

Глобалисты, обладая колоссальным финансовым, организационным и информационным ресурсом, то есть так называемой мягкой силой, ломали суверенитеты стран путем выращивания в недрах общества лояльных кадров и протаскивания их во власть. Национально ориентированные элиты заменялись на элиты глобалистские.

Слабая государственность Украины через нехитрую схему оранжевой революции была мгновенно поглощена глобалистским Синдикатом. Это пример самый яркий, но, увы, далеко не единственный. Большинство стран Европы также находятся под внешним управлением. В этих странах за последние пятьдесят лет произошли описанные выше процессы замещения элит.

Таким образом, Россия ведет горячую войну с врагом, который управляет многими международными организациями и многими государствами. Для Синдиката Украина – не только расходный материал для реализации своих целей, это их вотчина. Эту территорию они не собираются терять.

Признать существование Синдиката - значит перестать блуждать в терминологических дебрях, увидеть стратегического противника и оценить его возможности.

Ключевым инструментом глобального управления, имеющимся в лапах Синдиката, является колоссальная, десятилетиями создававшаяся система мировых СМИ. Важным элементом этой системы являются социальные сети и цифровые платформы типа "Ютюба" и ныне запрещенного в России экстремистского "Фейсбука".

Только эта машина способна в международном масштабе гнать информационную волну: ведь "независимые" мировые медиа представляют собой единый синхронизированный конгломерат, обслуживающий интересы Синдиката. За фасадом громких брендов скрывается небольшая группа транснационалов.

Нетрудно заметить, что и российские государственные телевизионные каналы, множество сайтов и блогов беспрерывно ссылаются на глобалистские СМИ, приводя порой обширные цитаты из этого вражеского, по сути, источника.

Российские граждане не знают, о чем пишет китайская "Жэньминь жибао", но зато отлично осведомлены, что публикует британский "Экономист".

В чем причина такого перекоса в сторону глобалистов? Неужели до сих пор ореол мнимой объективности и мнимой респектабельности витает над этими глобалистскими информационными помойками? Или в России до сих пор так сильна агентура Синдиката, стремящегося во что бы то ни стало при любых обстоятельствах оставаться "хозяином дискурса"?

Глобалистские СМИ для современной России – это как "Фелькишер беобахтер" для СССР в период Великой Отечественной войны.

С момента публикации данной статьи газета "Завтра", портал "Завтра.ру", а также телеканал "День" начитают маркировать глобалистcкие массмедиа специальной меткой "Вражьи СМИ".

Каждый раз, ставя эту метку, мы будем предупреждать читателя: "Внимание! Перед тобой информация из стана противника, возможно, это информационное оружие, манипуляция или дезинформация!"

Такие действия на информационном фронте – вовсе не борьба с "неправильным мнением", а противостояние великолепно финансируемой и организованной глобальной машине, чьи владельцы ведут на украинском плацдарме горячую войну с Россией.

Метка "Вражьи СМИ" – это акт информационной самообороны и информационной гигиены, аналог предупреждения "Содержит яд" на упаковке опасного продукта.

...

Мы уверены, что внедрение такой практики во всех российских СМИ, аналитических центрах и научном сообществе станет значимым ударом по глобалистскому Синдикату и важным элементом российского информационного суверенитета.

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770566460


