Воскресенье, 08.02.2026
21:47  НГ: Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
19:01  Завтра: Почему в российском информационном поле доминируют "вражьи СМИ"
16:01  Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
15:05  Евразийство или евроордынство? Почему в России по-прежнему доминируют голоса с Запада, - Игорь Караулов
02:09  Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока
01:18  Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко
Суббота, 07.02.2026
22:00  "Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
15:17  НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
03:15  Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
01:48  Британская Shell разочарована Казахстаном, отказавшимся менять Карачаганак на бусы
00:05  ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Пятница, 06.02.2026
22:58  МК: Версии проводимой в Китае чистки в военном руководстве
11:21  Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем, - посол РК в РФ Даурен Абаев
06:14  В Киргизии ГКНБ выявил женское крыло "Хизб ут-Тахрир"* - обсуждали установление халифата
02:17  Интервью Президента Казахстана пакистанской газете
00:05  ВС РФ добивают сельский укрепрайон ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 февраля
Четверг, 05.02.2026
17:03  Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи
16:19  Талибан* заявил, что угроза ИГИЛ* исходит не из Афганистана, а из соседних стран
15:36  В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
14:38  НГ: Президент ФИФА как барометр мировой политики
13:02  США в ЦентрАзии: сладкоголосые вестники экспансии, - Сергей Кожемякин
04:10  Китай построил в Алжире первую в Африке тяжеловесную магистраль в пустыне
03:08  Узбекистан вернул из Британии уникальные артефакты времен древней Бактрии
02:47  Международная торговля в 2025 году: Трамп шумит, а Китай втихую укрепляет позиции, - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска расширяют свое присутствие в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля
Среда, 04.02.2026
19:04  Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
17:56  Президент Казахстана обсудил в Исламабаде возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. На очереди Узбекистан
16:45  США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вторник, 03.02.2026
19:51  Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан
18:07  Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой
15:12  100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы
14:44  Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
19:10  Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин
14:48  Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:37  Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:54  10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
19:04  Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
00:05  Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
13:32  В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
НГ: Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
21:47 08.02.2026

Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
Астана и Ташкент перенаправляют грузы в пакистанские порты

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
08.02.2026

Геополитическая турбулентность заставляет страны Центральной Азии (ЦА) искать новые маршруты. Последовательные визиты президентов Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева в Исламабад (4–7 февраля) ознаменовали смену транспортных приоритетов региона. На фоне нестабильности в Иране и угроз Вашингтона ввести 25-процентные пошлины за торговлю с Тегераном Астана и Ташкент переориентировались на пакистанские порты и развитие экономических отношений с Исламабадом. Южный вектор становится ключевым в стремлении Токаева и Мирзиеева диверсифицировать выход к мировым рынкам через Аравийское море.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал свой первый визит в Пакистан как "историческую веху" в двусторонних отношениях. В ходе переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом – ключевой фигурой в политической системе страны – были намечены векторы долгосрочного сотрудничества и подписано соглашение об установлении стратегического партнерства между странами. Роль президента, которым сейчас является Асиф Али Зардари (вдовец легендарной Беназир Бхутто, погибшей в теракте в 2007 году), носит церемониальный характер, поэтому основной упор был сделан на диалог с главой правительства.

Хотя текущий товарооборот в 105 млн долл. невелик по мировым меркам, амбиции сторон выходят далеко за эти пределы. Цель – 1 млрд долл. в ближайшие годы. Прямые инвестиции из Казахстана и стабильные поставки продовольствия и энергии могут стать "спасательным кругом" для пакистанской экономики.

Пакистан рассматривает Казахстан как стратегическую опору и ключевой выход на евразийские рынки. Взаимная заинтересованность стран подкрепляется статусом Астаны как крупнейшей региональной экономики. По словам Шарифа, приоритетом является "создание крепкого фундамента сотрудничества во всех сферах – от энергетики до оборонного сектора".

Партнерство базируется на конкретных экономических выгодах. В 2025 году начались поставки казахстанской сырой нефти (на сумму 52,9 млн долл.) и увеличился экспорт продовольствия, что стабилизирует пакистанский внутренний рынок. В свою очередь, в Казахстане уже работают свыше 200 компаний с пакистанским капиталом. В конечном итоге альянс с Казахстаном позволяет Исламабаду эффективно продвигать свои интересы в Центральной Азии.

Второй визит Шавката Мирзиеева в Пакистан подтвердил, что стратегическое партнерство Ташкента и Исламабада переходит от деклараций к масштабным делам. Если первый визит 2022 года стал отправной точкой, то нынешний ознаменован портфелем совместных проектов на 3,5 млрд долл. Речь идет о глубокой кооперации в индустриальном секторе, развитии транспортных коридоров и туристической отрасли.

Однако повестка дня не ограничилась экономикой. Значительное внимание президент уделил оборонному потенциалу Пакистана. Учитывая региональные вызовы, Узбекистан и Пакистан договорились о подготовке специальной дорожной карты, которая станет четким планом совместных действий в сфере обороны и безопасности.

Развитие транспортно-логистической сети стало центральной темой переговоров лидеров Казахстана и Узбекистана. В фокусе внимания – диверсификация маршрутов: от использования потенциала пакистанских портов Карачи и Гвадара до расширения Транскаспийского коридора и транзита через Афганистан. Необходимость поиска альтернатив продиктована растущей геополитической турбулентностью. Обострение ситуации вокруг Ирана и риски ужесточения санкционного давления со стороны Вашингтона (президент Дональд Трамп пригрозил странам, торгующим с Тегераном, 25-процентными пошлинами) вынуждают государства ЦА пересматривать свои логистические стратегии. Для Казахстана это прямой вызов его планам по выходу к мировому океану через иранскую инфраструктуру. Кроме того, внешнеполитическая неопределенность ставит под удар развитие зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом, что подталкивает Астану и Ташкент к более активному освоению южного направления через Пакистан.

"Для Казахстана вопрос логистики и транзита приобрел критическую остроту, что подтолкнуло Астану к форсированному освоению южного направления и подписанию соглашения о стратегическом партнерстве с Исламабадом. Однако стоит признать, в этом вопросе Ташкент значительно опередил своего соседа. Узбекистан, будучи государством, не имеющим выхода к морю и окруженным странами с аналогичной проблемой, еще в 2022 году заложил фундамент стратегического союза с Пакистаном. Для Ташкента транзит через территорию Афганистана к портам Индийского океана – это историческая необходимость и результат долгосрочного планирования, тогда как Казахстан сегодня действует скорее под давлением внешних обстоятельств", – сказал "НГ" руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев.

По словам эксперта, несмотря на очевидную экономическую логику – обмен ресурсов Центральной Азии на доступ к огромному рынку Южной Азии и мировому океану, этот путь полон системных рисков. Во-первых, это перманентная нестабильность в Пакистане, особенно в приграничных провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, граничащих с Афганистаном. Во-вторых, : если власти стран ЦА придерживаются подчеркнуто светских принципов, то идеологическим фундаментом Пакистана остается исламизм.

"Специфика бизнес-среды в Пакистане делает экспансию центральноазиатского бизнеса на рынки Южной Азии крайне сложной. Вероятно, мы увидим "игру в одни ворота": пакистанские компании будут активно заходить в сектора фармацевтики, строительства, сельского хозяйства стран Центральной Азии. Будет развиваться логистика, однако южное направление остается зоной высокой неопределенности по сравнению с проверенным восточным вектором (Китай) или западным путем, который может стабилизироваться после завершения конфликтов", – подчеркнул Воробьев.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770576420


