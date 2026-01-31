|Русская армия "срезает" ВСУ на Харьковщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 09.02.2026
Михаил Пшеничников, Марат Быков
СВО
На Харьковском направлении группировка "Север" завершила оперативную паузу – началось "срезание треугольника" Волчанского и Великобурлукского районов. Под Константиновкой части 8-й армии взяли Степановку, оставив противнику последнее село в южном укрепрайоне. Тем временем на Боровском участке 20-я армия зацепилась за окраины Коровьего Яра и Александровки, угрожая перерезать последнюю дорогу снабжения группировки ВСУ. На Запорожском направлении прорвана линия обороны по Гайчуру.
Харьковское направление
Группировка "Север" наступает на Великобурлукском участке, завершив длительную оперативную паузу. Русская армия заняла село Амбарное и готовится к штурму Чугуновки и Хатнего. Это создает угрозу для крупного села и райцентра Великий Бурлук, в котором до сих пор находятся КП и подразделения управления частей ВСУ, действовавших в Волчанске.
После взятия Амбарного наши войска упираются в полосу полевых фортификаций, подготовленную противником. Но бойцы группировки "Север" также активно атакуют по обоим берегам Северского Донца юго-западнее Волчанска, поэтому ценность этих укреплений для украинской стороны частично утрачивается. ВСУ испытывают острейший дефицит пехоты – даже официальные спикеры незалежной заявляют о катастрофичности положения. Подобная тактика "усыпления и активизации" участков часто применяется ВС РФ – командование дожидается снятия Киевом сил с нужной позиции, чтобы атаковать ее в более выгодных условиях.
Активность в районе Великого Бурлука – часть общего плана по "срезанию угла" на северо-востоке Харьковской области. Задача группировки "Север" – растащить оборонительные порядки ВСУ, развернутые к западу от Белого Колодезя для прикрытия Великого Бурлука. Промежуточная цель ВС РФ – выход на соединение сил, действующих от Волчанска и от границы Валуйского района. Это приведет к "срезанию треугольника" Волчанского и Великобурлукского районов Харьковщины.
Запорожское направление
Части 29-й и 36-й армий добились значительного результата в боях севернее Гуляйполя. Линия обороны ВСУ по реке Гайчур прорвана вместе с полным овладением Терноватым. Истощенные украинские войска не могут стабилизировать фронт и снять угрозу восточному флангу Ореховского укрепрайона. Гарнизон противника в Орехове имеет два варианта снабжения: основной – по трассе Н-08 от Запорожья – и альтернативный – по маршруту через Вольнянск. Трасса Н-08 уже сейчас крайне опасна. С прорывом обороны по Гайчуру альтернативная дорога тоже станет простреливаемой русской армией.
Однако, продвигаясь вперед, русские войска рискуют получить удар во фланг. Украинские части могут сознательно вытягивать силы 36-й и 29-й армий вглубь обороны, создавая предпосылки для контрудара резервом. Его присутствие уже отмечено в районе пгт Покровское. Однако командованию ВС РФ отлично известно о сосредоточении противника в указанных районах.
Сумское направление
Части ВС РФ наступают в Краснопольском районе. Русские штурмовики овладели Покровкой, которая находится севернее ранее занятого Грабовского. Малочисленные украинские подразделения без тяжелого вооружения мало что могли сделать против напора русских штурмовиков. После выбивания огневых точек дронами село было взято наскоком.
ВС РФ также обозначили присутствие на подступах к крупному селу Мирополье. По всей видимости, готовится его штурм. Оперативное командование "Север" ВСУ, получающее силы по остаточному принципу, вынуждено оборонять фронт, который за 2 последних месяца увеличился практически вдвое. Дополнительных сил украинским частям ждать неоткуда. К началу сухой весны ситуация в Сумской области для противника может перерасти в катастрофу.
Русские войска также овладели селом Поповка Ахтырского района. Неприятель внятного сопротивления не оказал. Это подтверждает, что наши войска продолжат пересекать границу на новых участках. Это часть комплекса мер по рассеиванию украинских сил по всему сумскому приграничью. Неприятель не может знать наверняка, откуда пойдет масштабное наступление ВС РФ – на уже активном участке или на "спящем" отрезке границы.
Константиновское направление
Части 8-й армии успешно продолжают разваливать сельский укрепрайон ВСУ, прикрывающий Константиновку с юга. Наши штурмовики сломили оборону подразделений 109-й бригады ТрО в Степановке. Минобороны сообщило о переходе населенного пункта под наш контроль. В распоряжении неприятеля полноценно осталось только одно село – Долгая Балка. Однако этот населенный пункт является самым крепким орехом.
Он находится в большой разветвленной балке, а с востока прикрывается заброшенной войсковой частью ПВО. Местность максимально благоприятствует обороняющимся. Противник осознает, что с утратой последнего села коммуникации гарнизона Константиновки попадут под угрозу. Полноценный охват города с юга развалит оборону гарнизона – может повториться история боев за Покровск. А угроза прорыва сил 98-й ВДД на север города со стороны Новодмитровки уже сейчас делает положение гарнизона ВСУ критическим.
Краснолиманское направление (Боровский участок)
Части 20-й армии добились прогресса в боях в полосе Александровка – Коровий Яр. Это последний рубеж, прикрывающий единственную дорогу, связывающую Боровскую группировку ВСУ с "большой землей". Оборона противника в районе весьма насыщенна – сектор обороняют подразделения 115-й ОМБр и 114-й бригады ТрО. Кроме того, наши силы действуют против противника, находящегося на высотах, а местность преимущественно открытая. Условия боев тяжелейшие, но оборона неприятеля проседает.
Нашим передовым группам удалось зацепиться за окраины Коровьего Яра и Александровки. Первое удалось охватить с северо-востока, заняв позиции в посадках. Сельская трасса через Рубцы вскоре может стать непреодолимой для транспорта ВСУ из-за прямого огневого контроля. Русской армии необходимо преодолеть рубеж и овладеть Рубцами, что полностью перережет сухопутный коридор снабжения Боровской группировки.
Чтобы облегчить действия штурмовикам, соседние подразделения ВС РФ также предпринимают вспомогательные атаки из района сел Редкодуб и Глущенково. Логика командования ясна – испытать оборону ВСУ на большем количестве участков, чтобы выявить слабое место. Наши силы продолжают угрожать ключевому пункту пгт Боровая, где накапливаются грузы и распределяются по всей оборонительной зоне. ВСУ скованы боем и маневрировать не могут.
