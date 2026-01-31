Русская армия "срезает" ВСУ на Харьковщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 09.02.2026

Михаил Пшеничников, Марат Быков



СВО



На Харьковском направлении группировка "Север" завершила оперативную паузу – началось "срезание треугольника" Волчанского и Великобурлукского районов. Под Константиновкой части 8-й армии взяли Степановку, оставив противнику последнее село в южном укрепрайоне. Тем временем на Боровском участке 20-я армия зацепилась за окраины Коровьего Яра и Александровки, угрожая перерезать последнюю дорогу снабжения группировки ВСУ. На Запорожском направлении прорвана линия обороны по Гайчуру.



