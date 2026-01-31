 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 09.02.2026
02:39  Ловушка терминов? Кто на самом деле построил Колпаковское училище в Караколе 150 лет назад
00:05  Русская армия "срезает" ВСУ на Харьковщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.02.2026
21:47  НГ: Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
19:01  Завтра: Почему в российском информационном поле доминируют "вражьи СМИ"
16:01  Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
15:05  Евразийство или евроордынство? Почему в России по-прежнему доминируют голоса с Запада, - Игорь Караулов
02:09  Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока
01:18  Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко
Суббота, 07.02.2026
22:00  "Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
15:17  НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
03:15  Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
01:48  Британская Shell разочарована Казахстаном, отказавшимся менять Карачаганак на бусы
00:05  ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Пятница, 06.02.2026
22:58  МК: Версии проводимой в Китае чистки в военном руководстве
11:21  Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем, - посол РК в РФ Даурен Абаев
06:14  В Киргизии ГКНБ выявил женское крыло "Хизб ут-Тахрир"* - обсуждали установление халифата
02:17  Интервью Президента Казахстана пакистанской газете
00:05  ВС РФ добивают сельский укрепрайон ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 февраля
Четверг, 05.02.2026
17:03  Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи
16:19  Талибан* заявил, что угроза ИГИЛ* исходит не из Афганистана, а из соседних стран
15:36  В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
14:38  НГ: Президент ФИФА как барометр мировой политики
13:02  США в ЦентрАзии: сладкоголосые вестники экспансии, - Сергей Кожемякин
04:10  Китай построил в Алжире первую в Африке тяжеловесную магистраль в пустыне
03:08  Узбекистан вернул из Британии уникальные артефакты времен древней Бактрии
02:47  Международная торговля в 2025 году: Трамп шумит, а Китай втихую укрепляет позиции, - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска расширяют свое присутствие в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля
Среда, 04.02.2026
19:04  Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
17:56  Президент Казахстана обсудил в Исламабаде возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. На очереди Узбекистан
16:45  США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вторник, 03.02.2026
19:51  Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан
18:07  Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой
15:12  100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы
14:44  Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
19:10  Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин
14:48  Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:37  Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:54  10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
19:04  Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
00:05  Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
Михаил Пшеничников, Марат Быков

СВО

На Харьковском направлении группировка "Север" завершила оперативную паузу – началось "срезание треугольника" Волчанского и Великобурлукского районов. Под Константиновкой части 8-й армии взяли Степановку, оставив противнику последнее село в южном укрепрайоне. Тем временем на Боровском участке 20-я армия зацепилась за окраины Коровьего Яра и Александровки, угрожая перерезать последнюю дорогу снабжения группировки ВСУ. На Запорожском направлении прорвана линия обороны по Гайчуру.



Харьковское направление

Группировка "Север" наступает на Великобурлукском участке, завершив длительную оперативную паузу. Русская армия заняла село Амбарное и готовится к штурму Чугуновки и Хатнего. Это создает угрозу для крупного села и райцентра Великий Бурлук, в котором до сих пор находятся КП и подразделения управления частей ВСУ, действовавших в Волчанске.

После взятия Амбарного наши войска упираются в полосу полевых фортификаций, подготовленную противником. Но бойцы группировки "Север" также активно атакуют по обоим берегам Северского Донца юго-западнее Волчанска, поэтому ценность этих укреплений для украинской стороны частично утрачивается. ВСУ испытывают острейший дефицит пехоты – даже официальные спикеры незалежной заявляют о катастрофичности положения. Подобная тактика "усыпления и активизации" участков часто применяется ВС РФ – командование дожидается снятия Киевом сил с нужной позиции, чтобы атаковать ее в более выгодных условиях.

Активность в районе Великого Бурлука – часть общего плана по "срезанию угла" на северо-востоке Харьковской области. Задача группировки "Север" – растащить оборонительные порядки ВСУ, развернутые к западу от Белого Колодезя для прикрытия Великого Бурлука. Промежуточная цель ВС РФ – выход на соединение сил, действующих от Волчанска и от границы Валуйского района. Это приведет к "срезанию треугольника" Волчанского и Великобурлукского районов Харьковщины.

Запорожское направление

Части 29-й и 36-й армий добились значительного результата в боях севернее Гуляйполя. Линия обороны ВСУ по реке Гайчур прорвана вместе с полным овладением Терноватым. Истощенные украинские войска не могут стабилизировать фронт и снять угрозу восточному флангу Ореховского укрепрайона. Гарнизон противника в Орехове имеет два варианта снабжения: основной – по трассе Н-08 от Запорожья – и альтернативный – по маршруту через Вольнянск. Трасса Н-08 уже сейчас крайне опасна. С прорывом обороны по Гайчуру альтернативная дорога тоже станет простреливаемой русской армией.

Однако, продвигаясь вперед, русские войска рискуют получить удар во фланг. Украинские части могут сознательно вытягивать силы 36-й и 29-й армий вглубь обороны, создавая предпосылки для контрудара резервом. Его присутствие уже отмечено в районе пгт Покровское. Однако командованию ВС РФ отлично известно о сосредоточении противника в указанных районах.

Сумское направление

Части ВС РФ наступают в Краснопольском районе. Русские штурмовики овладели Покровкой, которая находится севернее ранее занятого Грабовского. Малочисленные украинские подразделения без тяжелого вооружения мало что могли сделать против напора русских штурмовиков. После выбивания огневых точек дронами село было взято наскоком.

ВС РФ также обозначили присутствие на подступах к крупному селу Мирополье. По всей видимости, готовится его штурм. Оперативное командование "Север" ВСУ, получающее силы по остаточному принципу, вынуждено оборонять фронт, который за 2 последних месяца увеличился практически вдвое. Дополнительных сил украинским частям ждать неоткуда. К началу сухой весны ситуация в Сумской области для противника может перерасти в катастрофу.

Русские войска также овладели селом Поповка Ахтырского района. Неприятель внятного сопротивления не оказал. Это подтверждает, что наши войска продолжат пересекать границу на новых участках. Это часть комплекса мер по рассеиванию украинских сил по всему сумскому приграничью. Неприятель не может знать наверняка, откуда пойдет масштабное наступление ВС РФ – на уже активном участке или на "спящем" отрезке границы.

Константиновское направление

Части 8-й армии успешно продолжают разваливать сельский укрепрайон ВСУ, прикрывающий Константиновку с юга. Наши штурмовики сломили оборону подразделений 109-й бригады ТрО в Степановке. Минобороны сообщило о переходе населенного пункта под наш контроль. В распоряжении неприятеля полноценно осталось только одно село – Долгая Балка. Однако этот населенный пункт является самым крепким орехом.

Он находится в большой разветвленной балке, а с востока прикрывается заброшенной войсковой частью ПВО. Местность максимально благоприятствует обороняющимся. Противник осознает, что с утратой последнего села коммуникации гарнизона Константиновки попадут под угрозу. Полноценный охват города с юга развалит оборону гарнизона – может повториться история боев за Покровск. А угроза прорыва сил 98-й ВДД на север города со стороны Новодмитровки уже сейчас делает положение гарнизона ВСУ критическим.

Краснолиманское направление (Боровский участок)

Части 20-й армии добились прогресса в боях в полосе Александровка – Коровий Яр. Это последний рубеж, прикрывающий единственную дорогу, связывающую Боровскую группировку ВСУ с "большой землей". Оборона противника в районе весьма насыщенна – сектор обороняют подразделения 115-й ОМБр и 114-й бригады ТрО. Кроме того, наши силы действуют против противника, находящегося на высотах, а местность преимущественно открытая. Условия боев тяжелейшие, но оборона неприятеля проседает.

Нашим передовым группам удалось зацепиться за окраины Коровьего Яра и Александровки. Первое удалось охватить с северо-востока, заняв позиции в посадках. Сельская трасса через Рубцы вскоре может стать непреодолимой для транспорта ВСУ из-за прямого огневого контроля. Русской армии необходимо преодолеть рубеж и овладеть Рубцами, что полностью перережет сухопутный коридор снабжения Боровской группировки.

Чтобы облегчить действия штурмовикам, соседние подразделения ВС РФ также предпринимают вспомогательные атаки из района сел Редкодуб и Глущенково. Логика командования ясна – испытать оборону ВСУ на большем количестве участков, чтобы выявить слабое место. Наши силы продолжают угрожать ключевому пункту пгт Боровая, где накапливаются грузы и распределяются по всей оборонительной зоне. ВСУ скованы боем и маневрировать не могут.

Вчера, 7 февраля, в редакторской колонке Readovka вышел материал о событии уходящей недели – деле Джеффри Эпштейна.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770584700


