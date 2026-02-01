В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура - что предусмотрено

01:11 09.02.2026

Президент Узбекистана подписал постановление "О широком праздновании 690-летия со дня рождения великого государственного деятеля и полководца, покровителя науки, культуры и искусства Сахибкирана Амира Темура".



ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. В Узбекистане широко отметят 690-летие со дня рождения Амира Темура - соответствующее постановление подписал Президент. Документ направлен на поднятие организационной, научной и просветительской работы на новый уровень с учетом исторического значения эпохи Второго Ренессанса, основу которой заложил великий предок, и ее роли в воспитании молодежи как созидателей Нового Узбекистана, говорится в тексте постановления.



Согласно постановлению, ежегодно апрель объявляется "Месяцем Амира Темура". В этот период в образовательных учреждениях и махаллях будут проводиться встречи с участием ученых-темуроведов, писателей и деятелей искусства.



