Показанный президенту жилой массив "Янги Узбекистон" в Кашкадарье не продержался и года

03:01 09.02.2026

8 февраля 2026



Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. В Яккабагском районе Кашкадарьинской области зафиксировано резкое ухудшение состояния жилого массива "Янги Узбекистон", который был сдан в эксплуатацию в 2024–2025 годах. В июне 2025 года данный комплекс посещал президент Шавкат Мирзиеев, оценив проект как современное градостроительное решение, направленное на улучшение качества жизни населения.



Согласно проектной документации, на площади 18 гектаров были возведены 54 пятиэтажных дома на 1 400 квартир. Однако спустя короткое время после ввода в эксплуатацию фасады зданий начали разрушаться. Кадры из социальных сетей свидетельствуют о том, что базальтовое покрытие и штукатурный слой массово отслаиваются от стен, что указывает на грубые нарушения технологических норм при проведении строительно-отделочных работ.



