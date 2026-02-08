|Показанный президенту жилой массив "Янги Узбекистон" в Кашкадарье не продержался и года
8 февраля 2026
Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. В Яккабагском районе Кашкадарьинской области зафиксировано резкое ухудшение состояния жилого массива "Янги Узбекистон", который был сдан в эксплуатацию в 2024–2025 годах. В июне 2025 года данный комплекс посещал президент Шавкат Мирзиеев, оценив проект как современное градостроительное решение, направленное на улучшение качества жизни населения.
Согласно проектной документации, на площади 18 гектаров были возведены 54 пятиэтажных дома на 1 400 квартир. Однако спустя короткое время после ввода в эксплуатацию фасады зданий начали разрушаться. Кадры из социальных сетей свидетельствуют о том, что базальтовое покрытие и штукатурный слой массово отслаиваются от стен, что указывает на грубые нарушения технологических норм при проведении строительно-отделочных работ.
Несмотря на то, что объект позиционировался как образцовый и оснащенный всеми инженерными коммуникациями, текущее состояние внешней отделки вызывает обоснованную критику жителей. На данный момент со стороны застройщика и местной администрации не наблюдается активных действий по устранению дефектов в рамках гарантийных обязательств. Ситуация наглядно демонстрирует отсутствие должного контроля на этапах приемки государственного жилого фонда, когда внешнее благоустройство оказалось недолговечным из-за халатности ответственных лиц.
Массив "Янги Узбекистон" – пространство для благоустроенной жизни
19.06.2025
Президент Шавкат Мирзиеев посетил жилой массив "Янги Узбекистон", построенный в Яккабагском районе.
Комплекс был создан с учетом современных градостроительных решений и ориентирован на улучшение качества жизни населения. Новые многоэтажные дома, благоустроенные дворы и общественные пространства уже заметно преобразили район.
На общей площади 18 гектаров построены 54 пятиэтажных дома на 1 400 квартир.
Массив отличается не только современной архитектурой, но и продуманной инфраструктурой. Каждый дом оснащен современными инженерными коммуникациями, а прилегающие территории оборудованы детскими площадками и автостоянками.
Особое внимание уделено созданию торговой инфраструктуры. Трехэтажный экорынок, построенный в центре массива, позволяет местным фермерам напрямую реализовывать свою продукцию потребителям, что обеспечивает как высокое качество, так и доступные цены для населения. Здесь создано 640 рабочих мест.
Президент ознакомился с условиями, созданными на рынке, пообщался с продавцами и покупателями.
– Рынок - это показатель достатка, благополучия и культуры народа. Радостно видеть, что в Яккабаге создано такое благоустроенное пространство. Повышается покупательная способность, растет культура потребления. Поэтому такие современные торговые центры нужно активно развивать и в других местах, – отметил Шавкат Мирзиеев.
Особого внимания заслуживает экологический подход: здания оснащены солнечными панелями и гелиоколлекторами. Это обеспечивает энергоэффективность и экологическую устойчивость.
В массиве также созданы все условия для отдыха и активного досуга жителей, особенно детей и молодежи. Прогулочные зоны, детский сад, спортивные площадки, оздоровительные центры и пункты сервиса организованы в рамках единой концепции.
Ответственным лицам даны указания по развитию основе этой концепции других районных центров и массивов.