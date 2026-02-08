 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Понедельник, 09.02.2026
03:01  Показанный президенту жилой массив "Янги Узбекистон" в Кашкадарье не продержался и года
02:39  Ловушка терминов? Кто на самом деле построил Колпаковское училище в Караколе, которое стоит уже 150 лет
01:11  В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура - что предусмотрено
00:05  Русская армия "срезает" ВСУ на Харьковщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.02.2026
21:47  НГ: Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
19:01  Завтра: Почему в российском информационном поле доминируют "вражьи СМИ"
16:01  Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
15:05  Евразийство или евроордынство? Почему в России по-прежнему доминируют голоса с Запада, - Игорь Караулов
02:09  Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока
01:18  Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко
Суббота, 07.02.2026
22:00  "Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
15:17  НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
03:15  Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
01:48  Британская Shell разочарована Казахстаном, отказавшимся менять Карачаганак на бусы
00:05  ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Пятница, 06.02.2026
22:58  МК: Версии проводимой в Китае чистки в военном руководстве
11:21  Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем, - посол РК в РФ Даурен Абаев
06:14  В Киргизии ГКНБ выявил женское крыло "Хизб ут-Тахрир"* - обсуждали установление халифата
02:17  Интервью Президента Казахстана пакистанской газете
00:05  ВС РФ добивают сельский укрепрайон ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 февраля
Четверг, 05.02.2026
17:03  Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи
16:19  Талибан* заявил, что угроза ИГИЛ* исходит не из Афганистана, а из соседних стран
15:36  В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
14:38  НГ: Президент ФИФА как барометр мировой политики
13:02  США в ЦентрАзии: сладкоголосые вестники экспансии, - Сергей Кожемякин
04:10  Китай построил в Алжире первую в Африке тяжеловесную магистраль в пустыне
03:08  Узбекистан вернул из Британии уникальные артефакты времен древней Бактрии
02:47  Международная торговля в 2025 году: Трамп шумит, а Китай втихую укрепляет позиции, - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска расширяют свое присутствие в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля
Среда, 04.02.2026
19:04  Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
17:56  Президент Казахстана обсудил в Исламабаде возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. На очереди Узбекистан
16:45  США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вторник, 03.02.2026
19:51  Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан
18:07  Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой
15:12  100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы
14:44  Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
19:10  Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин
14:48  Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:37  Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:54  10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
19:04  Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
Архив
Показанный президенту жилой массив "Янги Узбекистон" в Кашкадарье не продержался и года
03:01 09.02.2026

Показанный президенту массив в Кашкадарье не продержался и года

8 февраля 2026

Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. В Яккабагском районе Кашкадарьинской области зафиксировано резкое ухудшение состояния жилого массива "Янги Узбекистон", который был сдан в эксплуатацию в 2024–2025 годах. В июне 2025 года данный комплекс посещал президент Шавкат Мирзиеев, оценив проект как современное градостроительное решение, направленное на улучшение качества жизни населения.

Согласно проектной документации, на площади 18 гектаров были возведены 54 пятиэтажных дома на 1 400 квартир. Однако спустя короткое время после ввода в эксплуатацию фасады зданий начали разрушаться. Кадры из социальных сетей свидетельствуют о том, что базальтовое покрытие и штукатурный слой массово отслаиваются от стен, что указывает на грубые нарушения технологических норм при проведении строительно-отделочных работ.



Несмотря на то, что объект позиционировался как образцовый и оснащенный всеми инженерными коммуникациями, текущее состояние внешней отделки вызывает обоснованную критику жителей. На данный момент со стороны застройщика и местной администрации не наблюдается активных действий по устранению дефектов в рамках гарантийных обязательств. Ситуация наглядно демонстрирует отсутствие должного контроля на этапах приемки государственного жилого фонда, когда внешнее благоустройство оказалось недолговечным из-за халатности ответственных лиц.

***

Массив "Янги Узбекистон" – пространство для благоустроенной жизни
https://president.uz/
19.06.2025

Президент Шавкат Мирзиеев посетил жилой массив "Янги Узбекистон", построенный в Яккабагском районе.

Комплекс был создан с учетом современных градостроительных решений и ориентирован на улучшение качества жизни населения. Новые многоэтажные дома, благоустроенные дворы и общественные пространства уже заметно преобразили район.

На общей площади 18 гектаров построены 54 пятиэтажных дома на 1 400 квартир.

Массив отличается не только современной архитектурой, но и продуманной инфраструктурой. Каждый дом оснащен современными инженерными коммуникациями, а прилегающие территории оборудованы детскими площадками и автостоянками.

Особое внимание уделено созданию торговой инфраструктуры. Трехэтажный экорынок, построенный в центре массива, позволяет местным фермерам напрямую реализовывать свою продукцию потребителям, что обеспечивает как высокое качество, так и доступные цены для населения. Здесь создано 640 рабочих мест.

Президент ознакомился с условиями, созданными на рынке, пообщался с продавцами и покупателями.

– Рынок - это показатель достатка, благополучия и культуры народа. Радостно видеть, что в Яккабаге создано такое благоустроенное пространство. Повышается покупательная способность, растет культура потребления. Поэтому такие современные торговые центры нужно активно развивать и в других местах, – отметил Шавкат Мирзиеев.

Особого внимания заслуживает экологический подход: здания оснащены солнечными панелями и гелиоколлекторами. Это обеспечивает энергоэффективность и экологическую устойчивость.

В массиве также созданы все условия для отдыха и активного досуга жителей, особенно детей и молодежи. Прогулочные зоны, детский сад, спортивные площадки, оздоровительные центры и пункты сервиса организованы в рамках единой концепции.

Ответственным лицам даны указания по развитию основе этой концепции других районных центров и массивов.

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770595260


