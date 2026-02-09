Известия: Как реагируют СМИ и акции на исторические результаты выборов в Японии

16:49 09.02.2026 Японию ждет консервативный крен после победы Такаити на выборах. Что пишут СМИ

BBC News: японские акции резко выросли после победы Такаити



9 февраля 2026



В Японии прошли досрочные парламентские выборы, на которых уверенную победу одержала премьер-министр Санаэ Такаити. Ее коалиция получила две трети мандатов, что позволит ей проводить жесткую консервативную политику в экономике и сфере безопасности. Одним из ее обещаний является отказ от пацифистских статей Конституции. Инвесторы тоже поддержали Такити: японские акции взлетели после выборов. Как реагируют СМИ на исторические результаты выборов - в дайджесте "Известий".







CNN (США): Такаити одержала историческую победу на выборах



Премьер-министр Японии с консервативными взглядами Санаэ Такаити одержала убедительную победу на досрочных парламентских выборах, что ознаменовало исторический поворот для ее Либерально-демократической партии (ЛДП), которая в последние годы теряла поддержку избирателей. С момента своего избрания более четырех месяцев назад у Такаити невероятно высокий рейтинг, и она получила поддержку от президента США Дональда Трампа.



CNN - "Назначение досрочных выборов было рискованным шагом. Но Такаити надеялась превратить свою популярность в более сильный мандат для ЛДП […]. Ее рискованный шаг оправдался. ЛДП получила более 310 из 465 мест в нижней палате японского парламента, что стало первым случаем со времен Второй мировой войны, когда одна партия получила две трети голосов. Более широкая правящая коалиция получила более 340 мест."



Наличие двух третей голосов в нижней палате парламента позволит партии Такаити преодолевать сопротивление в верхней палате и предлагать поправки к Конституции. Премьер-министр поблагодарила Трампа за его поддержку и заявила, что потенциал американо-японского альянса "безграничен". Результаты выборов дадут Такаити новый мандат на решение таких проблем, как быстро стареющее население Японии, рост стоимости жизни, слабая иена и испорченные отношения с Китаем. Рынки отреагировали положительно: индекс Nikkei вырос более чем на 4% в утренние часы.



Financial Times (Британия): японские акции взлетели до рекордных значений



Японские акции подскочили до рекордных значений после убедительной победы Такаити на досрочных всеобщих выборах. Инвесторы сделали ставку на ее видение "сильной и процветающей" нации. 9 февраля индекс Nikkei 225 вырос на 5,7%, впервые преодолев отметку 57 000, и закрылся почти на 4% выше. Более широкий индекс Topix также достиг рекордного уровня, преодолев отметку 3800, и закрылся более чем на 2% выше.



Financial Times - "По мнению инвесторов, оживление на рынке в понедельник было вызвано перспективой того, что беспрецедентное большинство в парламенте позволит премьер-министру реализовать меры по стимулированию экономики и выполнить свое обещание увеличить корпоративные инвестиции в ключевые технологические отрасли."



Такаити пообещала подходить к планированию расходов "стратегически", уделяя внимание самым разным сферам, от искусственного интеллекта до производства полупроводников и оборонной промышленности. Так, акции Advantest, крупнейшего в мире производителя оборудования для тестирования микросхем, выросли на 11,5%. Акции Mitsubishi Heavy Industries, которые инвесторы используют как показатель расходов Японии на оборону, выросли более чем на 3%.



BBC News (Британия): японские акции резко выросли после победы Такаити



Убедительная победа ЛДП поможет Такаити продвигать свою политику в пользу бизнеса, избегая длительных переговоров с оппозиционными партиями. Она заявила журналистам, что будет проводить "ответственную, но агрессивную" фискальную политику и не будет допускать перестановок в кабинете министров, который был сформирован менее четырех месяцев назад.



BBC News - Аналитики рынка считают, что политика Такаити может способствовать росту японской экономики. Результаты выборов и предстоящие шаги, такие как "стимулирование экономики, корректировка налогов и дерегулирование", станут "дополнительным топливом для существующего бычьего тренда", - заявила инвестиционный аналитик Юка Маросек. Крис Сциклуна, руководитель отдела исследований Daiwa Capital Markets Europe, заявил, что японские инвесторы на фондовом рынке "давно верили в Такаити"."



Исторически низкий уровень инфляции в Японии сделал ее очень чувствительной к росту стоимости жизни в последние годы. Экономика также испытывает давление со стороны стареющего населения страны, что приводит к сокращению рабочей силы и резкому росту расходов на социальное обеспечение.



The New York Times (США): перед Такаити открылся путь жесткой политики



Результат выборов открывает Такаити путь к реализации консервативной программы в области обороны и социальных вопросов, а также к укреплению ее позиций на мировой арене. Она столкнется с минимальными ограничениями, продвигая агрессивные программы государственных расходов и масштабные законы о национальной безопасности. Также она сможет отвечать на попытки Китая наказать Японию за поддержку Тайваня.



The New York Times - "Китай развязал волну ответных мер, ограничив импорт морепродуктов в Японию, отпугнув туристов от страны и приняв меры по ограничению экспорта важнейших полезных ископаемых в Японию. Сторонники Такаити надеются, что ее победа поможет дать понять, что Токио не отступит перед лицом китайских угроз."



Такаити может также добиться других изменений, давно ожидаемых консерваторами, включая принятие закона о борьбе со шпионажем и внесение поправок в пацифистские статьи Конституции, чтобы освободить японскую армию от ограничений. Она также предложила агрессивные программы государственных расходов, направленные на стимулирование роста, но при этом вызвала опасения по поводу колоссального уровня государственного долга Японии.



The Chosun Daily (Южная Корея): Такаити сигнализирует о конституционной реформе



После убедительной победы Такаити на выборах всего через 20 дней после роспуска палаты представителей внимание теперь сосредоточено на том, в каком направлении правящая партия поведет Японию. Она твердо убеждена, что силы самообороны Японии должны быть официально признаны в Конституции как военная сила.



The Chosun Daily - "Статья 9, пункт 1 Конституции Японии гласит, что Япония навсегда отказывается от войны как средства урегулирования международных споров, а также от угрозы или применения силы. Пункт 2 предусматривает, что сухопутные, морские и воздушные силы не будут содержаться, и право на ведение войны не признается, поэтому статья 9 называется "Конституцией мира"."



Консервативная фракция ЛДП настаивает на включении положений о праве страны на самооборону. Такаити уже дала понять о своем намерении немедленно приступить к реализации соответствующих законопроектов. Пересмотр направлен на увеличение расходов на оборону до уровня, превышающего 2% ВВП, и отмену ограничений на экспорт пяти категорий ранее запрещенного оружия, включая летальное оружие. Ожидается обсуждение методов ведения боевых действий с использованием кибератак и массового применения беспилотных летательных аппаратов.



***



Китай после всеобщих выборов в Японии вновь призвал Санаэ Такаити взять назад ошибочные высказывания в адрес Тайваня



Пекин, 9 февраля /Синьхуа/ -- Китай в понедельник, после всеобщих выборов в Японии 8 февраля, вновь призвал премьер-министра этой страны Санаэ Такаити взять назад допущенные ошибочные высказывания в отношении Тайваня и продемонстрировать свою искренность в сохранении политической основы китайско-японских отношений конкретными действиями.



С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на очередной ведомственной пресс-конференции, отвечая на вопрос об итогах выборов в Японии, согласно которым правящая коалиция, состоящая из Либерально-демократической партии и Партии инноваций Японии, получила большинство мест в Палате представителей.



Линь Цзянь отметил, что выборы - это внутреннее дело Японии, но над некоторыми глубинными, структурными проблемами и идеологическими тенденциями, отраженными на нынешних выборах, стоит глубоко задуматься здравомыслящим людям из всех слоев общества в Японии и международному сообществу.



Китайская сторона призывает правящие власти Японии прислушаться к озабоченностям международного сообщества, следовать по пути мирного развития, а не повторять ошибки милитаризма, соблюдать положения четырех политических документов, подписанных между Китаем и Японией, заявил Линь Цзянь.



Если ультраправые силы в Японии неправильно оценят ситуацию и будут действовать опрометчиво, они наверняка встретят сопротивление японского народа и столкнутся с решительным ударом со стороны международного сообщества, добавил он.



По его словам, политика Китая в отношении Японии всегда отличалась стабильностью и преемственностью и не изменится из-за тех или иных выборов в этой стране.



"В то же время мы считаем необходимым недвусмысленно дать понять правящим силам Японии, что китайский народ непоколебим в своей решимости защищать ключевые интересы страны, в решимости отстаивать итоги победы во Второй мировой войне и послевоенный международный порядок, а также в решимости противостоять и разгромить всякого рода провокации антикитайских сил", - подчеркнул Линь Цзянь. Источник - Известия

